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中国制造的大型水陆两栖飞机“鲲龙”AG600，星期日（24日）在广东珠海首飞1小时成功，中国政府表示，这标志航空工业特种用途飞机研制能力取得“重大突破”。

新华社报导，如果鲲龙部署在建成的海南基地，“将具备4小时内往返南海的能力，对于维护海洋权益也具有重大意义”。

AG600、大型军用运输机运20、大型商用客机C919被中国媒体称为国产大飞机“三兄弟”，中国积极谋求在国际飞机制造市场占一席位，不过中国的飞机出口梦并不是一帆风顺，在出口小型客机上曾出现安全隐患问题，而且要等待欧美等航空管理批出海外认证，才可以开拓飞机出口市场。

进驻南海？

鲲龙花了8年时间建造，其机身长36.9米，翼展38.8米，大小和波音737差不多，可搭载50人，最大航速为每小时500公里，最久可在空中飞行12小时。

鯤龍AG600 中國製造大型水陸飛機 機身總長度 36.9米

翼展長度 38.8米

高度 12.1米

吸水速度 20秒12噸

最大起飛重量 53.5噸

航程 逾4000公里 CNS

据新华社报导，鲲龙上半身是飞机，下半身是船，具备水陆起降和低空低速特性，有利中远海海上救援工作，可以在水面上滑行20秒便汲水12吨，单次投水救火面积逾4000平方米。

中航通飞华南飞机工业公司董事长刘祥仁表示，AG600可广泛应用于海洋环境监测、资源探测与海上运输。

除了民用性质，鲲龙具备海上执法与维权的能力，据新华社报导，航程超过4000公里的鲲龙如果部署在建成的海南基地， 可以4小时内往返南海。

海外销售？

目前鲲龙在中国国内已获17宗订单，据《环球时报》去年引述AG600总设计师黄领才说，单机价格大约2至3亿元人民币。

而中航通飞董事长曲景文此前对中国媒体表示，马来西亚、新西兰均对AG600有兴趣。不过两国官方未有正式表态。

图片版权 CNS Image caption 鲲龙AG600周日试飞了1小时，高调地在官媒直播首飞过程。

大型水陆两栖飞机并非是每一个国家的“必需品”，中国研制鲲龙的目标不是主打对外销售。

澳洲退役海军、新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院海洋安全顾问（Sam Bateman）曾经对美国媒体说，很难想象AG600的计划是要满足民用需求，较为合理的解释是这项目涉及“重大军事重要性”。

不过AG600的另一兄弟C919，则明显是想对外销售，与目前的两大航空巨头波音及空中客车（又译空中巴士）竞争。

据中国媒体报导，截至2017年1月，C919总订单单数达到570架，C919上市定价为每架5000万美元，而波音737的目录价格则是每架9000万美元。

不过，C919因为未取得欧美航空管理机构的认证，仍然未能打入这些国家市场。

中国亦就C919飞机，积极向美国及欧洲的航空管理局申请海外认证。

在美国总统特朗普访华前，美国联邦航空管理局与中国民航局签订了《适航实施程序》，简化了中国把客机或飞机组件销售至美国的市场。

由于这和特朗普所提倡被指带有“保护主义”的“美国优先”政策有不同，被视为特朗普访华前的大礼。

不过美国联邦航空管理局强调，销往美国的中国客机或飞机组件仍然需要进行全面技术评估。

欧洲方面则仍然就C919客机认证进行审批。

图片版权 CNS Image caption C919售价明显比同类客机便宜，但仍在等待欧美的航空管理部门发出海外认证。

突破技术瓶颈？

而中国出口的飞机安全问题，同样惹人关注。

美国《华尔街日报》此前报导，近60架中国出口的小型飞机新舟60，超过一半不是无法修理，便是因安全隐患停用。

而新舟60在中国亦曾经因为安全隐患问题，一度被航空公司下令暂停飞行。据中国媒体说，这是涉及起落架信号指示灯问题。

据网易报导，新舟60主要仍在使用别国的飞机核心组件，这种“购买核心零部件、自己组装”的模式，证明要追上波音、空客等仍然有一段距离。

特别是大型飞机的发动机，中国目前仍然是依赖别国进口，不过中国有决心突破这一技术关口。

其中，《中国航空新闻网》说，鲲龙95%机载成品为国产产品，其核心部件发动机也是国产，比C919与运20的国产化程度更高。

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新华社亦指，中国自主研发的大型客机发动机“长江-1000A”高压压气机完成了第一阶段试验，向国产大飞机装配“中国心”走近了一步，有望取代C919目前使用的外购发电机。

中国高呼着这“三兄弟”证明国家航空技术是有所提升，意味这“三兄弟”未来的表现将会成为中国航空业安全的指标。

核查：全球最大？

多家中文媒体说，鲲龙是全球最大水陆两栖飞机，这种说法不是最准确。

留意新华社的字眼，AG600是“当今世界在研”的最大水陆两栖飞机。

图片版权 Getty Images Image caption 这艘体型巨大的所谓飞行船只飞过一次，飞行26秒，那时是1947年。

美国富商霍华德‧休斯（Howard Hughes）曾经有一艘大型木造飞行船，翼展长97.54米，在1947年试过一次距离水面20米，飞行26秒，不过之后就没有再飞过，目前存放在一所位于俄勒冈州一所博物馆。

美国亦生产过7架翼展长61米“马丁火星水陆机（Martin Mars Seaplane）”，在二战时期主要当作运输机，部分水陆机改装成救火用的飞机，目前仍在加拿大服役。

而前苏联亦有翼展长41米的A40飞艇（又名Be-42），不过只有两艘，首飞是在1986年，有关计划已中止，据未能核实的报导指，俄罗斯军方曾寻求翻新和订制A40飞艇。