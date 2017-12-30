在互联网“匿脸不匿名”可行吗？ 他做到了

图片版权 Jonathan Hirshon Image caption 他在25年前开始，便决定要在互联网里收起他的外貌。

本月较早时，脸书（Facebook）宣布将采取脸部识别技术，让用户知道他们的照片被上载至脸书。

这项功能对一个男人来说极为有用－从事公关的乔纳森‧赫什森（Jonathan Hirshon），他在过去20年一直寻求在社交网站不要有他的照片。

他的脸书有逾三千个朋友，会定期更新他的个人资讯，他会分享在哪儿度假，煮了甚么晚餐，和说一下自己的身体状况。

但他有一样东西从来不会在社交媒体，或是互联网上任何地方分享，就是他的照片。

他说，这是他“向世界喊叫自己私隐”的方法。

“我在社交媒体选择虚拟地分享自己的一切，但我的脸孔是我最重要的个人特质，在可控范围内，我不能放弃身分识别中最后的一丝资料讯。”

2018年其中一个最大的讨论，将会是围绕我们的个人资讯，我们如何分享这些资讯，脸书、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）如何应用这些资讯，万一被盗用了资料，又会有甚么后果？

部分讨论将会转为行动。欧盟严格的新法令即将在5月实施，务求让民众夺回自身讯息的控制权。

有些人相信，《一般数据保护条例》将会把个人资讯商品化，和石油一样宝贵，民众可以分享和贩卖资讯图利。

赫什森希望，美国会有类似法例，不过他不认为这会使民众因为掌控自己资讯而立时变得富有。

“我是赞成立法的，但要实行起来，民众要完全改变使用社交媒体的想法。”

“我們現在，把社交媒体視為完全免費的服務，實質上社交媒体靠廣告運作，而且是專門為我們個人而設，因為這些服務商都太了解我們。”

“我们要先有选择权，决定保护个人私隐还是把资讯利润化，才决定是否购买个别服务，不过这个想法依然只是一个想法。”

他深明互联网是地球上最难保持匿脸、匿名的地方。

“私隐是一种错觉，现实是当你走进互联网，你便会四处留下印记。”

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25年前，互联网还是萌芽阶段，赫什森便作了一个“具意识的决定”，要防止自己的照片，出现于互联网。

“起初是一个游戏，想知道自己能够支撑多久。”他说：“25年后的今天，我仍然这样做。”

他享受著当一个互联网神秘男。

“当别人问我为何这样做，我给他们四个选择，一：我很害羞；二：我本身从事间谍；三：我是证人保护计划其中一人；四：以上皆是。”

“但我拒绝确认或否认哪一个才是真相。”

图片版权 Jonathan Hirshon Image caption 这是赫什森脸书头像。

在近期一个研讨会，脸书副首席私隐保护官斯蒂芬‧戴德曼（Stephan Deadman）形容，《一般数据保护条例》是脸书创立以来最大的单一改变。

个人资料仪表板 PORT.im 行政总裁朱利安‧桑德斯（Julian Saunders）说：“这彻底地改变了民众与企业的关系。”

“数据是权力，许多企业一早便知道，现在情况完全不同了。”

“每个人更容易知道自己的数据在哪儿被使用，到底与谁分享了资讯。”

图片版权 Getty Images Image caption 脸部识别技术越来越成熟，我们的外表成为了重要数据。

我们的容貌逐渐成为个人数据的足迹。

脸书2010年开始使用脸部识别技术，让用户自己在照片上自我标记。

信用卡公司正研究如何让用户自拍付费，学校亦想引入技术去检查出席率，执法部分则用来追捕犯人。

苹果iPhone X则用脸部识别技术来确认用户，保障手机的安全。

可能有点意料之外，赫什森对这个方法持开放态度。

“我也想为电话升级，换一部iPhone X。”

“我对苹果处理个人资料感信任，许多脸部识别功能也只是停留在电话中，苹果并没有得到我的资讯。”

但他明确表示了一点。

“我不会买谷歌电话。”

由自拍照到游客在景点拍照，线下的世界现在充斥着许多照片。

之后，用户或会把照片数码复制至Instagram等社交媒体，成为生活的一部分。

“我已经学会在人群中转过头来。”赫什森说。

图片版权 Getty Images Image caption 不想被人肉搜寻？可以参考斯巴达克斯。

赫什森经常都会出席研讨会、会议等活动，他形容这些地方对他的匿脸行动均属“高危”。

他演说时使用的简报首页－无论是任何题目－都会是一张相机图片，画上一条红色斜线。

他会要求主办单位提醒观众，没有人可以拍照和把照片放在网络。

保持“匿脸”是一件工作。

他定期都会在网上搜罗有没有自己的照片，25年来只发现过两次，分别是在塞尔维亚和克罗地亚出席演讲活动后，被人把他的照片放上推特（Twitter）。

“我立刻找我的双语朋友，发出紧急讯息，以我的名义礼貌地要求用家撤走照片。”

“两人都乐意这样做，并慷慨地就错误致歉，他们并非恶意，而是语言问题。”

对于可以保持匿脸多久？他很实际。

“这是会终结的。但我有解决方法，名为‘斯巴达克斯’入侵。”

这部60年代的电影，讲到一名奴隶的身分受到保护，原因是其他奴隶一同站起来，高呼：“我是斯巴达克斯。”

他在这数码世界已经实行了这个想法。

“数年前，我叫朋友随意在一些人或动物身上，标记我的名字，让我淹没在谷歌之中。”

“所以到现在，有一张照片流出互联网也没有问题，因为你也不知道哪一个是真的我。”