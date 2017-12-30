在互联网“匿脸不匿名”可行吗？ 他做到了
本月较早时，脸书（Facebook）宣布将采取脸部识别技术，让用户知道他们的照片被上载至脸书。
这项功能对一个男人来说极为有用－从事公关的乔纳森‧赫什森（Jonathan Hirshon），他在过去20年一直寻求在社交网站不要有他的照片。
他的脸书有逾三千个朋友，会定期更新他的个人资讯，他会分享在哪儿度假，煮了甚么晚餐，和说一下自己的身体状况。
但他有一样东西从来不会在社交媒体，或是互联网上任何地方分享，就是他的照片。
他说，这是他“向世界喊叫自己私隐”的方法。
“我在社交媒体选择虚拟地分享自己的一切，但我的脸孔是我最重要的个人特质，在可控范围内，我不能放弃身分识别中最后的一丝资料讯。”
2018年其中一个最大的讨论，将会是围绕我们的个人资讯，我们如何分享这些资讯，脸书、亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）如何应用这些资讯，万一被盗用了资料，又会有甚么后果？
部分讨论将会转为行动。欧盟严格的新法令即将在5月实施，务求让民众夺回自身讯息的控制权。
有些人相信，《一般数据保护条例》将会把个人资讯商品化，和石油一样宝贵，民众可以分享和贩卖资讯图利。
赫什森希望，美国会有类似法例，不过他不认为这会使民众因为掌控自己资讯而立时变得富有。
“我是赞成立法的，但要实行起来，民众要完全改变使用社交媒体的想法。”
“我們現在，把社交媒体視為完全免費的服務，實質上社交媒体靠廣告運作，而且是專門為我們個人而設，因為這些服務商都太了解我們。”
“我们要先有选择权，决定保护个人私隐还是把资讯利润化，才决定是否购买个别服务，不过这个想法依然只是一个想法。”
他深明互联网是地球上最难保持匿脸、匿名的地方。
“私隐是一种错觉，现实是当你走进互联网，你便会四处留下印记。”
25年前，互联网还是萌芽阶段，赫什森便作了一个“具意识的决定”，要防止自己的照片，出现于互联网。
“起初是一个游戏，想知道自己能够支撑多久。”他说：“25年后的今天，我仍然这样做。”
他享受著当一个互联网神秘男。
“当别人问我为何这样做，我给他们四个选择，一：我很害羞；二：我本身从事间谍；三：我是证人保护计划其中一人；四：以上皆是。”
“但我拒绝确认或否认哪一个才是真相。”
在近期一个研讨会，脸书副首席私隐保护官斯蒂芬‧戴德曼（Stephan Deadman）形容，《一般数据保护条例》是脸书创立以来最大的单一改变。
个人资料仪表板 PORT.im 行政总裁朱利安‧桑德斯（Julian Saunders）说：“这彻底地改变了民众与企业的关系。”
“数据是权力，许多企业一早便知道，现在情况完全不同了。”
“每个人更容易知道自己的数据在哪儿被使用，到底与谁分享了资讯。”
我们的容貌逐渐成为个人数据的足迹。
脸书2010年开始使用脸部识别技术，让用户自己在照片上自我标记。
信用卡公司正研究如何让用户自拍付费，学校亦想引入技术去检查出席率，执法部分则用来追捕犯人。
苹果iPhone X则用脸部识别技术来确认用户，保障手机的安全。
可能有点意料之外，赫什森对这个方法持开放态度。
“我也想为电话升级，换一部iPhone X。”
“我对苹果处理个人资料感信任，许多脸部识别功能也只是停留在电话中，苹果并没有得到我的资讯。”
但他明确表示了一点。
“我不会买谷歌电话。”
由自拍照到游客在景点拍照，线下的世界现在充斥着许多照片。
之后，用户或会把照片数码复制至Instagram等社交媒体，成为生活的一部分。
“我已经学会在人群中转过头来。”赫什森说。
赫什森经常都会出席研讨会、会议等活动，他形容这些地方对他的匿脸行动均属“高危”。
他演说时使用的简报首页－无论是任何题目－都会是一张相机图片，画上一条红色斜线。
他会要求主办单位提醒观众，没有人可以拍照和把照片放在网络。
保持“匿脸”是一件工作。
他定期都会在网上搜罗有没有自己的照片，25年来只发现过两次，分别是在塞尔维亚和克罗地亚出席演讲活动后，被人把他的照片放上推特（Twitter）。
“我立刻找我的双语朋友，发出紧急讯息，以我的名义礼貌地要求用家撤走照片。”
“两人都乐意这样做，并慷慨地就错误致歉，他们并非恶意，而是语言问题。”
对于可以保持匿脸多久？他很实际。
“这是会终结的。但我有解决方法，名为‘斯巴达克斯’入侵。”
这部60年代的电影，讲到一名奴隶的身分受到保护，原因是其他奴隶一同站起来，高呼：“我是斯巴达克斯。”
他在这数码世界已经实行了这个想法。
“数年前，我叫朋友随意在一些人或动物身上，标记我的名字，让我淹没在谷歌之中。”
“所以到现在，有一张照片流出互联网也没有问题，因为你也不知道哪一个是真的我。”