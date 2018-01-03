图片版权 Getty Images Image caption 碳酸饮料里所含的卡路里较高

我们都知道含糖的碳酸饮料卡路里含量很高，例如一听可乐饮料里面所含的糖相当于7茶匙。

糖和卡路里可以使人发胖，但是导致人们腰围增加的仅仅是饮料中的糖分，还是还有别的？比如碳酸饮料中的气泡？

位于巴勒斯坦的比尔泽特大学最近做了一项试验， 研究人员给一组雄性老鼠分别喂食含糖的碳酸饮料、普通的含糖饮料以及自来水。

结果发现，那些经常喝甜碳酸饮料的老鼠比喝普通含糖饮料或是自来水的老鼠体重增加的多且快。

当研究人员研究它们的血样样本时发现，常喝碳酸饮料的老鼠体内含有更高的饥饿荷尔蒙生长素，这可能是他们体重增加的原因。

奶酪三明治测试

这一测试结果非常有意思，因此BBC《相信我，我是医生》节目制作组决定也做一个类似的试验，但这次是邀请志愿者来做试验。

我们找到了一组健康的志愿者，而且我们决定先不告诉这些志愿者试验的内容，因为我们希望这样做能够有更好的效果。

其实，我们试验的主要目的是测试碳酸饮料中的气泡对体重的影响。

在试验一开始，我们让志愿者在到达试验地点前10个小时不要进食。

然后，我们给他们吃同样的奶酪三明治。这样做的原因是让所有人血液中的生长素水平基本上在同一个水平线上。

在吃完三明治一小时之后，每名志愿者会得到一份软饮，或者是甜的碳酸饮料、或者是非碳酸的甜饮料、或者是碳酸水以及没有气泡的普通水。

派发是随机性的。在他们喝完这杯饮料10分钟后，开始测量他们体中生长素的水平。

之后，志愿者吃什么要做记录，以便研究人员知道他们喝完饮料后所摄入的食物卡路里含量。

在随后的两个星期内，志愿者们再回到实验室3次，每次重复以上的试验，即吃奶酪三明治和得到一份不同的软饮。

这样做是要看同一个人对不同饮料的反应。

图片版权 Getty Images Image caption 一听可乐里面所含的糖相当于7茶匙

生长素是关键

在试验结束后，我们才告诉志愿者试验的真实目的，也就是说不仅是看糖对人饥饿的影响，而且还要看饮料中气泡所发挥的作用。

结果发现，当人们喝了有气泡的碳酸饮料后，体内的荷尔蒙生长素上升了50%。

这意味着在喝完甜碳酸饮料一小时后比喝同样是含糖的但无气泡饮料会感觉更加饥饿。

同样，喝带气泡的碳酸水要比喝普通水体内生长素水平也略有上升。

不仅如此，研究人员还观察了那些喝了碳酸饮料之后的志愿者在一天的进食情况，其结果更是惊人。

那些喝了甜碳酸饮料的人比没有喝这种饮料的人平均多摄取了120卡路里。这一发现非常重要。

他们所喝的碳酸饮料中已经含有140卡路里，喝了这种饮料后他们又比喝非碳酸饮料的志愿者多摄取120卡路里。

为什么气泡会增加人们的饥饿感呢？虽然研究人员还不十分肯定，但认为可能是以下两种原因：

首先，人们在喝了甜碳酸饮料之后会在胃里释放二氧化碳，胃里的化学感应器在察觉到二氧化碳之后，就会促使位于胃上部的细胞释放出生长素，生长素会让人感觉到饥饿。

另外一种可能性是机械反应。胃受到气泡的刺激后会膨胀和伸长，这就促使细胞释放生长素，结果就是感觉饥饿。

鉴于此，喝了非碳酸性的甜饮就没问题了吗？也不是。最好的选择是喝普通水（不带气泡的水）。

研究人员得出的结论是，虽然这一研究结果还属初级阶段，但是它为人们不应该经常喝甜的碳酸饮料找到了一个好的理由。

下次，你想喝甜碳酸饮料时要嘴下留情了！