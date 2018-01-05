图片版权 Getty Images Image caption 世界上许多国家都在推行减少塑胶袋用量。

减少使用塑胶袋能为环保贡献多少？你知道其实纸袋并不比塑胶袋更环保？生物可分解塑胶袋不一定能完全分解？BBC中文为您解答关于塑胶袋的四大问。

台湾自今年元旦起扩大“限塑政策”，新增七类商家（约两万个营业场所）不得免费提供购物用塑胶袋。从原有的七类商家，扩大到药妆美妆店及药局、医疗器材行、3C店家、书籍及文具零售业、洗衣店、饮料店及西点面包店等，合计约十万个店家。

新政策让民众最“有感”的部分之一是到手摇饮料店买饮料，店家不再提供装饮料杯的塑料袋，民众需要花1元新台币（0.22元人民币）额外购买。有面包店被指出不提供任何包装，强制顾客购买塑胶袋，因而引发限塑政策图利业者的说法。

环保署官员澄清，直接盛装面包、生鲜食品的包装袋、洗衣店防尘袋等，都不在限塑范围内。

图片版权 The University of Tasmania Image caption 亨德森岛是南太平洋英属皮特凯恩群岛的一个无人小岛。塑料如何影响海洋的画面让许多人震撼。

环保署表示，推动减塑是呼应联合国及国际对海洋塑胶垃圾议题的重视，因此持续推动一次性塑胶产品减量措施，希望藉由修法，让民众养成自备购物袋的习惯，达成垃圾减量的目的。

塑胶袋与我们日常生活息息相关，以下是四个你可能好奇的问题：

1. 纸袋比塑胶袋更环保？

图片版权 Getty Images Image caption 纸袋更环保？

不一定。

大叶大学环境工程学系教授李清华对BBC中文表示，如果从弃置阶段来看，能回收、可轻易被分解的纸袋确实比塑胶袋环保。但从它们的“生命周期”来看，纸袋制作过程消耗的能源较多，废纸再生会产生废水问题，造纸原料来自树林也对大自然造成冲击。

再者，纸袋的重复使用率较低、承载力较差、无法耐酸碱、易腐蚀、不耐潮湿、不易保温等等特性，让纸袋难以取代塑胶袋。

根据武田邦彦所著的《假环保》一书，塑胶袋的原料是提炼的石油剩余物再加工制成的，如果妥善回收，塑胶袋并不会造成更多石油化學廢料污染，甚至不会浪费更多石油。

李清华表示，塑胶袋的确对环境造成冲击，而现有的评估指标无法得出“纸袋或塑胶袋谁更不环保”的标准答案，所以他建议最好的做法“就是两个都少用”。

2. 生物可分解塑胶袋真的环保吗？

图片版权 Getty Images Image caption 生物可分解塑料袋。

成本太高推行不易，现有的垃圾处理方式也不利分解。

生物可分解（Biodegradable，也称生物可降解）塑胶制造时的能源消耗、二氧化碳排放、水用量都比传统塑胶低，而且使用的原料是可再生植物性物质。

以国际标准来看，生分解塑胶能靠着微生物分解后变成有机质、二氧化碳和水。但台湾现有号称能生分解的塑胶袋，有些是传统塑胶添加玉米淀粉，这样的塑胶袋只能裂解成小片的塑胶。

台湾环保署曾说，生分解塑胶袋只能在掩埋场或堆肥环境中分解，但台湾有许多垃圾是送往焚化炉处理，在海洋、沙滩或一般环境中，生分解塑料也不能保证完全被生物分解。

研究生分解塑料20多年的台湾科技大学材料科学与工程系教授叶正涛对BBC中文说，因为台湾工业是出口导向，配合欧美使用生分解塑料的潮流，因而有相应产业，但生分解塑胶袋的主要材质聚乳酸（PLA）和Ecoflex，台湾都没有生产，必须从国外进口，台湾处于生分解塑料产业链的底端，利润不高，因此没有太多厂商投入。

生分解塑料和传统塑料相比，成本高出一倍。“我是消费者，我不要多花一倍的钱，”叶正涛举例，在塑胶袋使用大国中国，就几乎没有在使用生分解塑料。

图片版权 Getty Images Image caption 台湾一处塑料回收场。

塑料袋一般是薄膜类，很难清洗回收，加上塑料袋上面很少标明是何种塑胶成份制造。不同的塑胶原料有不同熔点，如果混在一起，会影响到其加工制程。

台中教育大学环境教育及管理中心主任林明瑞表示，台湾塑胶回收的效率不太好，“百分之二都不到。”

叶正涛进一步说，传统塑料以石油化学品为原料，现在国际石油价格低廉，回收的成本甚至有可能高过制造新产品，聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）便宜，能应用上的产业又多，因此政府会继续发展这些产业。

3. 购物袋是潮流还是真环保？

图片版权 Getty Images Image caption 许多店家店现在都会提供可多次使用的购物袋供消费者选购。

不用一次性纸袋、塑胶袋，用购物袋总环保吧？答案也是不一定。

购物袋的制造和运输过程中都需要用到更多资源。根据英国环境署2011年的报告，布质购物袋需要使用131次才能抵销使用一次性塑胶袋造成的环境冲击。

李清华教授表示，该项统计方法难以核实，但可以肯定的是，多次使用才能真达到环保。

4. 台湾限塑成效如何？

台湾从15年前开始推动限塑政策并不断加大力度，除了营造国际形象之外，根据2017年官方数据，从限用塑胶袋以来，原本七大类限用店家的塑胶袋年使用量从34亿个减少至14亿个，成效达58%。七成民众表示已减少使用购物用塑胶袋。

新政策预计一年减少能再减少15亿个塑胶袋的使用。