图片版权 Getty Images Image caption 农业发展等人类活动导致大量营养物冲到海洋里，助长浮游藻类大量繁殖，用光海洋里的氧气。图为2017年6月在希腊爆发的藻类潮，令海水看上去变成咖啡色

最新研究指出，全球公海中的低氧区在过去十年增加了十倍多，影响相关产业。但学者指东南亚地区相关研究落后，学界需要投入更多研究，才可掌握这个地区的相关情况。

美国《科学》期刊1月初刊发文章，首次将近岸水域和公海缺氧问题合并研究。研究指人类排放至海洋里的污水中的养份导致微生物成长，消耗海水中的氧气。全球暖化也令海水温度上升，氧气更难溶解到海洋里。

研究指出，海水的含氧量降低不单对海洋生物有影响，对相关的人类产业也会有影响，例如在巴拿马，海水缺氧导致当地珊瑚大量死亡。

有参与研究的学者对BBC中文指，部份亚洲地区的相关研究资料不足，因此研究可能未能反映实际情况。

图片版权 Arcadio Castillo/Smithsonian Image caption 低氧导致巴拿马博卡斯德尔托罗省及其他地方的珊瑚死亡。图中的死蟹亦表示出蟹类因缺少溶解氧气而受到生命威胁

对大中华地区影响如何？

研究显示，在大中华地区中，东海、中国南方珠三角地区、香港吐露港和台湾淡水等地区都受这个现象影响。

但参与撰写研究的香港大学生物科学学院助理教授安原盛明（Moriaki Yasuhara）对BBC中文指出，研究只是基于各方能取得的资料，某些地区缺少相关的资料和研究，因此并不能全面反映真实情况。

他指缺少资料的原因，可能是语言不通，也可能受制于个别国家和地区政府对公开相关资料的政策。他说：“香港会完全在网上公开相关的资料。台湾的情况也差不多。”

“我不确定中国大陆的情况，但有许多同事跟我说，他们到中国大陆拿资料的时候都遇到困难。当地大概有点限制。”

图片版权 Getty Images Image caption 研究也指，受情况影响，鱼类会集中在氧气充足的海域令牠们更容易被捕获，但长远来说，这会导致过度捕鱼和经济损失

安原盛明指出，相比欧洲，这在亚洲算是个新问题。亚洲在这方面的资料要比欧洲的少，因为欧美地区在19世纪开始工业化，亚洲则大多要在第二次世界大战后才开始大规模发展。

他也认为，针对亚洲的研究需要与全球的情况连结起来。

他举例说：“例如全球渔获分析等，相关的研究许多时候都不包括亚洲的资料。”

“我认为，要令世界更了解亚洲的情况，必须先增加针对亚洲的研究和资料搜集。”