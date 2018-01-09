图片版权 Getty Images Image caption 椰子油可以食用，也可以美容。

最近椰子油的销量猛增，这可能与名人效应有关。据称，椰子油包治百病，从口臭到消化不良。

据说，著名好莱坞影星安吉丽娜·朱莉几乎每天早晨都在早餐中吃一汤匙椰子油。

她还在烹调中使用椰子油，并用椰子油来护肤。

椰子油真这么神奇吗？许多科学家都对椰子油的健康疗效持怀疑态度。

不仅如此，科学界还把椰子油看作是坏脂肪，因为它富含饱和脂肪（86%），远远高于黄油（51%）以及猪油（39%）。

因此BBC"相信我，我是医生"节目小组决定做一个实验，看看椰子油真的是超级食品还是垃圾食品？

人们吃了富含饱和脂肪的食品后会导致血液中坏胆固醇（LDL）的上升。

胆固醇与心脏病

如果人体中的坏胆固醇含量高则会增加心脏病的风险。

但是，另一方面虽然饱和脂肪对健康有害，然而它也能增加人体中好胆固醇（HDL)的水平。好胆固醇可以保护心脏。

换句话说，有些食品可以让胆固醇的总含量增加，但同时仍然对心脏有利。

椰子油试验

尽管椰子油据说具有种种神奇妙处，但却没有什么可信的人体试验来测试它的效果。

因此我们决定来做这个实验。"相信我，我是医生"节目小组邀请了94名年龄在50-75岁之间的志愿者。他们必须没有糖尿病和心脏病史。

我们决定测试一下不同脂肪对志愿者胆固醇水平的影响。

我们把志愿者分为3组，第一组连续4周每天都要吃50克的高质椰子油；第二组连续4周每天吃同样数量的高质橄榄油；第三组志愿者吃的是未加盐的黄油。

广泛认为橄榄油是健康食品，它也是地中海饮食中的一个重要元素。

在志愿者开始试验前，我们先采了他们血样，特别是他们体内的LDL和HDL的水平。

因为这两项指标对心脏病风险指数最重要，特别是总胆固醇除以好胆固醇得出的比例，这一数字最好在4以下。

结果令人吃惊

试验的结果显示，吃黄油的志愿者坏胆固醇水平上升了大约10%，好胆固醇上升了5%。

橄榄油志愿者的坏胆固醇水平略有下降，好胆固醇水平上升了5%。

但最令人吃惊的则是吃椰子油的这组试验者，不但他们体内的坏胆固醇水平没有上升，他们好胆固醇水平激增了15%。

表面上看，食用椰子油的人群实际上降低了患心脏病或是中风的危险。

图片版权 Getty Images Image caption 普遍认为橄榄油是健康食品。

参与该试验项目的医生们也对这一结果感到意外。

Khaw教授说，也许椰子油中所含的饱和脂肪主要是月桂酸，而月桂酸对血脂的影响同其它脂肪酸不一样。

这是否意味着我们可以把椰子油看作是一种健康食品呢？

Khaw教授认为，这毕竟只是一次试验的结果而以。选用何种脂肪油不单单要仅从健康方面考虑，如果仅从一次试验的结果来建议人们改变他们的饮食习惯则显得有点不负责任。

此外，这只是一次短期的试验，而且试验还处于早期阶段。

也许，现在就称椰子油是超级食品还有点不太成熟。

但是，如果像我一样你喜欢在你的咖喱菜中加点椰子油，那就大胆地加吧。