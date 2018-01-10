图片版权 Getty Images Image caption 英国每六人中就有一人有听力问题

你听力好吗？人们很少听到这样的问话。因为人们视听力为习以为常的事情。

但是，在英国就有1000万人，即全国人口六分之一有不同程度的听力障碍。

听力受影响由多种因素造成，其中包括遗传、经常暴露在噪音环境中、受过创伤以及耳部疾病等。

当然，还有一个原因就是年龄。随着年龄老化，人们的头发开始灰白，体型开始发胖。但是许多人可能意识不到自己的听力也在逐渐下降。

通常，听力下降是一个逐渐的过程，未能引起人们足够的重视。然而，听力功能下降有可能导致各种健康问题。

其实，在50岁以上的年龄组40%以上的人开始出现某种听力损失。到了70岁，这一比例则上升到70%。

老年痴呆症

从好的一面来说，你可以通过努力改善听力下降的问题。但另外一方面，如果对听力下降不重视的话，有可能对健康带来严重的后果，包括增加老年痴呆症风险。

我对这个问题尤为重视，这里面不乏个人原因。因为我发现我的听力已经不如从前了。

在酒吧和餐馆这种比较嘈杂的环境下，我感觉听别人讲话就比较吃力。

孩子们快乐地大声聊天，我坐在旁边无法听清他们谈论的全部内容，但却假装明白他们在聊什么。

这样我会觉得很累，因为我要使劲听，有些细节还是听不清。但我也不好意思老问："什么…？"

对许多人来说，听力逐渐下降后果其实很严重，它可以导致孤独进而引发精神问题，例如抑郁症等。

目前，有越来越多的证据显示听力下降大大增加患老年痴呆症的风险。

因此，千万要重视听力减弱症状。在英国，人们在听力出现问题后平均10年后才开始看医生。

而且，只有40%患者佩戴助听器。因为许多人不愿意戴助听器。

图片版权 Getty Images Image caption 在餐馆这种嘈杂的环境中，听力有困难的人感觉更加吃力。

没有留意

许多人听力出现了问题但却没有及时接受治疗的原因是他们没有察觉到自己听力的下降，因为这种情况是一种逐渐发生的过程，未能引起人们的警觉，除非到了已经非常严重的地步。

如果你出现了以下症状就要引起注意了：电视声音开得很大；听别人说话跟不上；有人按门铃或是电话响了也听不见。还有就是不愿承认自己听力有问题。

专家表示，人们之所以不没太注意听力下降，是因为他们能找到别的方式来补偿，例如利用视觉功能。

过去人们一直认为，大脑中支配听觉神经和视觉神经的部分相对独立，但是根据现在的理论，听觉神经和视觉神经从一开始就相互交流。

也就是说，视觉可以帮助人们理解讲话人的含义和意图。

改善技巧

如果你听力减弱但又不想戴助听器，那么可以尝试以下方法：

如果你与其他人在一起，最好自己坐在中间。

背对着光，这样你可以看清别人的脸。

请讲话的人面对着你，而且说话时不要用手掩住嘴。

同时，你也可以学习看人口型听懂意思，即读唇法。

读唇法

专家认为，读唇法是一个非常有用的技能，它不仅仅是帮助你听懂别人的讲话，还可以有助于训练你的大脑，同时利用你的视觉和听力，抓住人们讲话的核心。

此外，读唇法还有助于人们预防认知能力的下降，因为伴随听力功能的下降，认知能力也会削弱。

听力障碍对认知能力和记忆力的影响是深远的。美国霍普金斯大学最近一次研究也证明，干预与不干预效果截然不同。

虽然没有什么灵丹妙药可以解决老年性听力下降问题，但却可以通过以上方法进行改善。

所以，提醒各位，如果你的听力开始退化。一定要赶紧寻求医生的帮助，早诊断，早治疗。