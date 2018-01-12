格雷格（Greg，化名）是一名28岁的加拿大律师，虽然年纪轻轻却已正经谈过11个女朋友，而且每次都以他对女友不忠而告吹。

表面上看，格雷格可能是个用情不专的人，但实际情况要比这复杂严重的多。

在接受治疗时，格雷格认识到自己其实是一个情感操纵狂（gaslighter）。

他说，他利用操纵、欺骗以及控制等手法让对方相信是她们太多疑了，继而怀疑自己的判断力，失去对现实的评判能力。

Gaslighting定义

这种情感操纵手法（gaslighting） 被形容为一种心理虐待。情感操纵者故意用假信息蒙骗受害人，以达到让受害者怀疑自己的记忆力以及对事件判断力。

格雷格21岁的时候与一名比他大4岁的女友波拉谈恋爱。他形容两人的关系是"浪漫但不稳定"。

很快，格雷格就背着波拉"偷人"了。本来格雷格是不忠的一方，但为了掩饰自己的错误，格雷格故意对波拉使用贬低性的语言让她对自己没信心。

格雷格对波拉说，她太"偏执"、"疯狂"、"太戏剧化"。

波拉是一位非常聪明的女性，她很快就察觉到格雷格背着她同其他女人有性关系，但架不住格雷格每天故意使用种种技巧和欺骗手法，让波拉相信是自己太多疑。

格雷格对这种手法驾轻就熟。很快波拉就开始怀疑自己判断力出了问题，还开始为自己怀疑格雷格道歉。

但在网络时代，再精明的骗子也不免留下痕迹。为了防止波拉从网上发现自己不忠的蛛丝马迹，格雷格先是指责波拉是"社交媒体控"，然后再使用蔑视性语言告诉波拉她疯狂、多疑等。

逐渐地波拉开始相信他，并发誓少看社交媒体。

Image caption 情感操纵者故意用假信息蒙骗受害人，以达到让受害者怀疑自己记忆力以及对事件看法的能力。

心理学家西蒙对gaslighting 的另一种解释说，"如果你心里明白你对局势的解读是对的，但对方却试图让你相信你完全错了。如果这种情况在一段时间内持续发生，则可能会影响一个人对现实的判断力。gaslighting也分等级，从撒谎、到夸张、再到控制和支配等。"

格雷格的表现绝对属于gaslighting。

抹黑

格雷格所使用的另一战术是抹黑其他女性，例如一些波拉的女性朋友和熟人，甚至包括波拉认识的与他有性关系的女性。

格雷格先说服波拉不能相信这些女性，因为他知道这些女性知道他的底细，如果波拉信她们的话，那格雷格就会被暴露。

同时，他也想尽办法让波拉不去接近那些有可能告诉她真相的人。甚至让她先入为主，讨厌她们。格雷格还把她们说得"一钱不值"，尽管实际上可能根本不是这样。

之后，格雷格又谈了一连串的恋爱，仍旧不改gaslighting的手段。

受害人特点

如果你认为那些gaslighting的受害者都是一些比较轻信和无知的傻瓜，那你就大错特错了。

无论男女都可能成为gaslighting的受害者。但总的来说容易被gaslighting的人都具备这些性格特点：比较认真，有良心，信任别人因为他们自己是可信之人。

另外一个特点是比较随和。就格雷格的亲身经历，他的那些女友都是成功和智慧型的。她们当中有医生、工程师等。

格雷格说，要想让gaslighting奏效，就要利用控制和强制等手段让受害者远离她/他的支持网络，并且剥夺他们的独立性等。

有情感操纵欲的人（the gaslighter）也许儿时的经历教会了他们这些行为；还有一种可能性是他们本身就是自恋者，他们只相信自己，自我感觉良好。

格雷格说，他有一个作家朋友也具备同样的特性，两人一个是律师，一个是作家，都是能言善辩的好手。

对此，他给女性受害者的一条建议是，如果遇到此种情况要找一位异性朋友交谈，因为女性之间总是相互说对方想听到的话。

听听男性朋友的直言让女性更容易接受。

心理专家西蒙说，如果是儿时的痛苦经历让他们学会了操纵别人的情感，也许还有希望。因为这种人用这种手段来应对生活中的种种困境和苦难。

但如果是自恋者的话，要想让他们做出彻底的改变恐怕希望不大，或者说完全不可能。

也许，下次你遇到这样的人或事时或许会变得更聪明些。