叙利亚俄军遇袭 恐怖分子用无人机“群攻”

图片版权 AFP Image caption 2015年在克美明空军基地部署的俄罗斯苏-30战斗机

俄军在叙利亚军事基地遭到攻击后，俄罗斯国防部警告说，恐怖分子已获得先进无人机技术，能够在全世界发动攻击。

俄罗斯总参谋部无人机部门负责人亚历山大·维科夫少将说，恐怖分子使用无人机发动攻击的威胁已经不再是不可能的事情，恐怖分子已经利用无人机攻击俄军在叙利亚的克美明空军基地和塔尔图斯的一个港口。

他还说，在1月6日发动攻击的技术评估显示，"在世界所有其他地方使用无人机发动恐怖攻击已经成为现实威胁"。他呼吁国际社会"采取相关措施"应对这种威胁。

叙利亚西北部港口城市拉塔基亚附近的克美明空军基地是俄军在叙利亚作战行动的核心。就在上月俄罗斯总统普京还访问过克美明基地，宣布从叙利亚撤出一部分俄军部队。

发生在周六的无人机攻击中，两名俄罗斯军人被打死。发动袭击的两架无人机被防空炮火击落，俄罗斯军方说已经捕获3架无人机。

俄罗斯报纸《生意人報》（Kommersant）报道，至少7加俄军战机被损坏，其中包括4架苏-24前线轰炸机，2架苏-35S多用途战斗机和一架安-72军用运输机。

武装分子使用了13架无人机，无人机携带爆炸装置。

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俄军对无人机评估

虽然之前俄罗斯媒体报道说，这些无人机由简单的木质结构组成。但是俄军方后来的评估显示，针对无人机的任何电子干扰都不是很有效。

诺维科夫说，"机载航空电子设备能够让无人机实现飞行和轰炸全部自动程序化，让任何电子干扰无效。"

这位俄罗斯军官再次指出以下事实，即上述无人机战术有效取决于精确目标坐标，飞行微调以及飞行配置。他还说，这些无人机空袭使用的坐标比从互联网上能够获取的资源要精确得多。

当新型先进的无人机上市后，数天后恐怖分子就能得到它们。在2016年极端分子开始不再使用本土制造的无人机，而开始使用外国制造的无人机进行空中侦察，空中打击。

诺维科夫说，这次攻击俄罗斯军事基地的无人机上的部件的确能够从公开市场渠道分别购买到。但是把无人机组装起来则需要"大量的时间和特别的专业知识"，包括特别培训，科学知识，制造类似无人机的实际经验。他还说，这些无人机很可能事先经过了飞行测试。

这位俄军少将说，技术评估的结果显示，来自不同国家的许多专家参与了研发和制造恐怖分子在叙利亚攻击俄罗斯基地使用的无人机。他还说，那些无人机携带的炸弹装有"工业化制造的爆炸物"，恐怖分子不可能在当地制造这些爆炸物，爆炸物也不可能来自其他类型的弹药。

某发达国家帮助？

Image caption 俄罗斯国防部指出，在攻击发生的时候美国海军P-8海神侦察机在克美明和塔尔图斯之间的地中海上空盘旋飞行了超过7个小时。

莫斯科似乎暗示武装分子成功发动这次无人机攻击是因为得到某些国家的支持。

俄罗斯国防部1月8日发表声明说，恐怖分子在这些无人机中使用的工程技术，只能来自某个具有卫星导航和在指定坐标遥控爆炸高科技能力的国家。所有的无人机都使用了气压传感器和伺服驱动控制升降舵技术。

俄防部还说，程序控制无人机和GPS卫星定位控制投弹技术需要来自发达国家的工程技术。

俄国防部还强调，在发生恐怖分子无人机攻击俄军事设施的时候，美国海军P-8海神侦察机在克美明和塔尔图斯之间的地中海上空盘旋飞行了超过7个小时。

虽然俄罗斯国防部没有直接点明无人机技术来自哪个国家，但是俄罗斯联邦国防和安全委员会主席、俄罗斯前空天军总司令邦达列夫在接受俄国际文传电讯社采访时说，这个国家只能是美国。

俄罗斯体育航模联合会的成员巴宾切夫说，从照片上显示的无人机判断，这不是那种用于娱乐消遣的航模，而是专门用于杀伤用途的飞机。

这种貌似简单的无人机的主要结构是木材料和塑料，还用了一些金属部件。飞机前部安装了小型的双冲程内燃机，机身中央用塑料胶布固定。因为体积小，金属部件少，这种无人机很难用常规定位仪测到。

图片版权 Reuters Image caption 上月俄罗斯总统普京还访问过克美明基地，宣布从叙利亚撤出一部分俄罗斯军队。

但是美国国防部发言人声明说，攻击叙利亚俄罗斯基地的无人机所有技术都可以"从公开市场上得到"。实际上，并没有航模领域任何特别技能的BBC记者从阿里巴巴网店中很容易购买到制作类似无人机的所有部件，诸如引擎，卫星导航系统，甚至能够遥控的货物投放系统。

伊斯兰国无人机

纽约州巴德学院无人机研究中心调查在叙利亚和伊拉克冲突中共发现了由6个国家生产的，30多种不同型号的无人机。除了如美国的"捕食者"和中国仿造版"彩虹CH-4"无人机外，许多消遣用的无人机被当作武器使用，其中许多无人机品牌都来自中国。

包括"伊斯兰国"在内的许多激进组织都在使用特制和批量制造的无人机，许多无人机能够通过网购得到。本来是供航空摄影爱好者使用的无人机被恐怖分子用于战场。

去年12月初英国《金融时报》报道过中国武汉思凯沃克科技有限公司制造的天行者X-8商用无人机。俄语电视频道今日俄罗斯在报道在伊拉克打击伊斯兰国时，曾经显示过类似的无人机。

图片版权 Saponkov Image caption 俄罗斯报纸Kommersant报道，至少7加战机被损坏，其中包括4架苏-24前线轰炸机，两架苏-35S多用途战斗机和一架安-72军用运输机。

X-8商用无人机在阿里巴巴网店中出售。这种无人机符合任何法律规定，特别是X-8无人机的控制系统不允许它飞入限制地区，例如它不能在机场和政府建筑周围飞行。

不过BBC的消息人士说，网络商店出售的这种无人机和其他合法装置，客户只需购买一个特殊的卡，就能绕开产品的飞行限制系统。

去年在攻打摩苏尔的战斗期间，"伊斯兰国"的无人机令伊拉克政府军头痛不已。他们利用无人机进行观察和侦察，并且投掷手榴弹大小的自制爆炸装置。尽管威力不大，但这种爆炸物给政府军造成重创。

伊拉克军队当时只能用小型火器对付这类无人机，但是向在几百米高空的无人机射击，击中目标的难度很大。他们使用的更有效手段是狙击步枪和特制的微波发射器，微波发射器能够阻挡遥控无人机的信号。