2018：给你的大脑和身体充电，你准备好了吗？
- 2018年 1月 14日
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新年新气象。许多人都把每年的1月份看作是健身养身的大好时机，特别是经历了12月末的圣诞节及其随后的新年佳节期间，人们在饱吃乐喝之后都未免有些内疚感。
随着一月份的到来，希望推出新年健身计划。
虽然一份月就要过半，但美女健身教练 Tally, Zanna和Vic教你如何保持最佳状态，迎接2018年的种种挑战。
首先，健身不光是身，还要有健康的头脑。
以下的五招也许对你有所帮助和启发：
1.一定要睡个好觉
睡眠对大脑极其重要。 一定要争取每晚睡足7-8个小时，这样才能保持每天最佳状态。
2.给大脑充电
给大脑补充营养意味着要健康均衡饮食，比如每天要吃蛋白、碳水化合物、脂肪以及多种水果和蔬菜。
3.室外活动
尽量到室外的绿地中。计划一些放松的时间。出去到绿地的空间去走一走，呼吸一下新鲜空气。
4.摆脱电子产品
经常性地摆脱电子产品非常重要。要确保给自己 一个不看手机、电脑包括社交媒体的时间段。也 一周一天，彻底远离电子产品，给自己彻底消消 毒。
5.给自己反思时间
养成每天感恩的习惯。上床前，想一想三件让你感恩的事情。然后，再决定明天你能改善的一件事情。