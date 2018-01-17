不要憋住喷嚏！这名英国男子就是这样弄破了喉咙

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你打喷嚏的时候，会捏住鼻子、闭紧嘴巴吗？如果你会的话，就要小心了──医生警告，这样做可能造成严重的身体损伤。

英国莱斯特一名34岁的男子试图憋住一个大喷嚏，造成自己的喉咙破裂。

该男子憋住喷嚏，却使压力无处可去，最终撕开了喉部的软组织。尽管这种情况并不常见，但医务人员表示，人们应该意识到这么做的危险性。

《英国医学杂志》的一份报告警告，憋住喷嚏还会损害耳朵，甚至使大脑动脉瘤破裂。

该男子说，他当时感到的脖子上有“砰”的感觉，立即就感到疼痛，吞咽和说话都变得很困难。

医生对他进行检查时，发现他的喉咙和脖子上有肿胀。

图片版权 BMJ Image caption 黑色箭头所指的阴影处为进入颈部软组织的空气

通过X光检查后发现，空气从他的气管漏出，通过破裂的地方进入颈部的软组织。

该病人在七天内需要使用胃管进食，以便破损的组织愈合。

在住院一周后，该男子出院回家，完全康复。

莱斯特皇家医院耳鼻喉科的医生表示：“通过堵住鼻孔和闭嘴来阻止打喷嚏非常危险，应该避免。”

专家表示，打喷嚏可能传播疾病，所以尽管“打出喷嚏”是好事，但要确保你用纸巾遮住。

英格兰公共卫生部表示，当前是流感多发季节，无论成年人还是儿童，当咳嗽、打喷嚏时，应用纸巾掩住口鼻，然后把纸巾丢进垃圾桶并及时洗手，防止细菌的传播。