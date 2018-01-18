图片版权 Getty Images Image caption 安吉丽娜•朱莉携带的这种基因叫做BRCA1（乳腺癌1号基因）

女性同胞注意了，英国医生建议要给全体女性测试是否携带"安吉丽娜·朱莉基因"，这到底是怎么一回事？

安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）是知名的美国好来坞明星，但不幸的是她携带的一种遗传性基因，容易发生突变而导致乳腺癌和卵巢癌。

几年前，为了防患于未然，朱莉接受了双乳切除手术，并把自己的健康状况公之于众，以引起其他女性对此的重视。

之后，朱莉又接受了卵巢和输卵管切除手术。

图片版权 SPL Image caption 女性一生中患乳腺癌的平均几率为12.5%。

朱莉效应

朱莉所携带的这种基因叫做BRCA1（乳腺癌1号基因），携带这种基因的女性罹患乳腺癌的机率会大大增加。

如果人体内的BRCA1和BRCA2基因发生突变的话，它会有损身体中DNA细胞的修复能力，大大增加患癌的风险。

因此，英国医生提出应该给全国30岁以上的所有女性筛查这两种"有缺陷的基因"。

通常，这项测试只提供给那些有这种家族遗传基因史的高危女性群体。

但是，现在英国医生表示，如果给所有女性进行筛查其实是划算的。

如果女性被检查出携带"朱莉"基因，就可以让医生更加有的放矢地对她们进行监察。

朱莉说，医生的诊断认为她患乳腺癌的危险几率是87%、患卵巢癌的几率是50%。

朱莉说，她母亲与癌症病魔搏斗了近10年，在56岁时死于癌症。

她说，对那些读到她文章的女性，她希望能帮助她们认识到，她们可以有选择。

像朱莉一样，许多女性在发现自己携带了这种基因后，就主动接受预防性的手术。但这决不是一个轻而易举的决定。

从事该项研究的医生们说，如果对2700万符合条件的英国女性进行筛查后，将可以预防和阻止64500例乳腺癌；17500卵巢癌；并可以挽救12300条生命。

该研究说，其实这样对英国的医疗体系来说是省钱的。

但研究人员表示，他们并不能马上给所有的人都提供这项服务，还需要研究一下到底该如何入手。但至少这是这一过程中的第一步。

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致命基因

一般来说，女性在一生中罹患卵巢癌的机率平均为2%。

但如果携带BRCA突变基因的话，患卵巢癌的风险则可以上升到10%至60%。

以朱莉的现身说法，她患乳腺癌的机率从术前的87%降到了术后的5%。

而女性一生中患乳腺癌的机率平均为12.5%，但是如果携带BRCA基因，发生突变的话这一风险就激增到45%到90%。

专家表示，这一研究对未来癌症的医疗保健非常令人振奋，特别是在癌症预防方面。

"乳腺癌护理"的负责人萨米亚表示，关键要有配套措施，如果一旦检查出有缺陷的基因，对任何人来说都是改变一生的结果。

无论对患者本人及其家人来说都会带来情绪波动。因此，筛查计划不仅仅只是安排检查而已，还要建立起后续的支持网络等。