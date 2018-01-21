成年时间越来越晚？科学家建议延长青春期至24岁

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科学家认为，青春期应从10岁持续到24岁。过去普遍认为青春期在19岁结束。

年轻人接受教育的时间越来越长，结婚生子时间也延后，推迟了普遍认知下的成年时间。

一个主要由澳大利亚学者组成的研究团队在《柳叶刀--儿童与青少年健康》（Lancet Child & Adolescent Health）期刊上说， 改变青春期的定义对保证法律和政府政策恰当十分重要。

但是另一名专家警告，这样做有“进一步让年轻人幼儿化”的风险。

青春期何时开始？

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一般认为，当被称为脑部下视丘（hypothalamus）开始释放激活脑下垂体和生殖腺的激素时，青春期就开始了。

以往，一般年轻人在约14岁时经历这种身体变化。但随着大部分的发达国家健康和营养水平提高，年轻人在大约10岁踏入青春期。

因此，在如英国等工业化国家，过去150年来，女孩的第一次月经时间已经下降了4年。

约一半英国女孩在12、13岁就月经来潮。

身体何时停止发育？

青春期延长也有生理原因，包括身体持续发展等。例如，大脑在20岁后继续成熟，工作得更快也更有效。

而且，许多人的智齿直到25岁才长出来。

人生里程碑时间推迟了

图片版权 Getty Images Image caption 年轻人接受教育时间更长，也推迟结婚生子的时间

年轻人结婚生子的时间也越来越晚了。

根据英国国家统计署的数据，2013年，英格兰和威尔士男子首次婚姻的平均年龄为32.5岁，女子则是30.6岁。这个数字比1973年延后了将近8年。

研究主要作者、墨尔本皇家儿童医院青少年健康中心主任苏珊·索耶写道：“尽管许多成年人的法定权利在18岁开始，接受成年人的角色和责任通常更晚些。”

她说，结婚生子和经济独立时间推迟意味着青春期特征的“半依赖”状态时间延长。

延长青春期会令人“幼儿化”？

她指出，这些社会变化需要重整政策，如延长青年支持服务，直到25岁。

“年龄的定义总是无端的，”她写道，但是“我们现在对青春期的定义过于严格”。

“将青春期定在10至24岁更适合如今青少年的发展。”

但是英国肯特大学育儿社会学家简·马克维瑞士（Jan Macvarish）博士不同意这种观点。

马克维瑞士博士说：““比起生理发展，年长的儿童和年轻人受到社会期望影响更大。“

她说，二十出头的时候，接受高等教育或初进職场，不一定让人幼稚，而且不应该把年青人渴望自立的欲望视为不正常。

“社会应该保持对下一代的最高可能的期望，”她说。