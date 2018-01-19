世上只剩万只南美林猫 如何扭转灭绝命运？

图片版权 Jerry Laker Image caption 南美林猫的体型只有一般家猫的一半大。

牠是美洲最小的猫科动物，牠的栖地也正在越变越小。

智利南美林猫名列濒临灭绝物种，牠们的生存因为栖息的森林被砍伐，或被改辟成农田而受到威胁。

而且正如其他肉食动物一样，人类担心牠们会危害牲口，所以将牠们先一步扑杀。

但是新的研究显示，南美林猫可以在靠近人类村庄的农地上生存。

保育人士表示，牠们最大的威胁是土地被分割成小片。

南美林猫也被称为小虎猫、小斑虎猫或是智利猫。牠的身材比一般家猫要小一半。

图片版权 Nicolás Gálvez Image caption 南美林猫只生存在智利中南部以及阿根廷的少数地区。

这种野猫只生存在智利中南部以及阿根廷的少数地区。根据世界自然保护联盟（IUCN）数据，目前只有大约1万只野生的南美林猫。

牠的原栖息地是雨林，但在松树林、尤加利树种植园或靠近农业区的地方也能见到牠们的踪影。

由英国肯特大学（University of Kent）领导的研究发现，栖地碎片化以及大片农地被分割，是南美林猫生存的最大威胁。

“因为这些地区的农地增加，受到人类影响或迫害的机率提高。加上因为伐木、放牧而造成自然资源取得更不易，甚至来自于宠物动物的粮食竞争，”智利天主教大学（Pontificia Universidad Católica de Chile）讲师高尔维兹（Nicolás Gálvez）说。

在智利，超过三分之二的温带雨林在过去25年之中消失。但在一系列的问卷、摄影资料和远端侦测影像中，研究人员发现，南美林猫对森林消失的适应力不可思议地强大。

图片版权 Nicolás Gálvez Image caption 被摄影机捕捉到的南美林猫。

研究人员指出，大型集约化的农地其实是适合南美林猫生存的，这些土地不应该被视为质量差的栖息地。

因为一些未耕种的农地能提供庇护所、食物和适合养育幼崽的环境。

南美林猫的另一个生存挑战来自于人类。在乡下，南美林猫因为可能会杀掉鸡只所以人类对牠有负面观感。

问卷显示，10%的乡村居民在过去十年内有杀掉南美林猫的经验。

“人为迫害造成的生存威胁远低于栖地分割，”肯特大学的戴维斯（Zoe Davies）教授说。

这项研究刊登在《应用生态学杂志》（Journal of Applied Ecology）清楚呈现了栖地如何消失、土地碎片化以及人类互动如何影响野生猫科动物的生存。

这个研究路径可以帮助保育人士投入心力保育世界上其他地方的中小型肉食动物。