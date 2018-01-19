图片版权 Getty Images Image caption 流感病毒主要分三种：甲、乙和丙型

冬季通常是流感的高发季节。今年的流感病毒叫做"澳大利亚流感"。

澳大利亚出现了10年以来最严重的流感疫情。现在又传到了英国，使英国经历了自2011年以来最严重的流感浪潮。

流感年年有，但要预测哪一年的流感病毒最令人无法招架却非常难。

本篇为您梳理一下你需要了解的流感类型、流感疫苗以及是否应该服用抗生素等，希望能帮助你轻松应对流感来袭，更有效地恢复体力。

流感病毒类型

首先，流感病毒主要分三种：甲、乙和丙型（即英文所指的A,B,C型）。

其中，最致命的流感病毒是甲型，它是由动物传染给人类的。

前面所说的"澳大利亚流感"就属于甲型流感H3N2。这种流感菌株并不是第一次出现。但比两年前的H1N2要厉害。

而目前英国市面上的流感疫苗与此次流感病毒有所不同。

流感病毒永远存在，而且毒株在不断的演变。这就使得流感预测十分困难。

随着流感病毒在人际之间的传播，它的毒株也在不断演变，因此导致人体免疫系统很难识别它。

当然，如果打流感疫苗的人越多，受传染的人就相对越少。即使得了流感，症状也会稍微轻一点。

图片版权 Getty Images Image caption 在鸡蛋里培养流感疫苗

流感疫苗

打了流感疫苗就一定百分之百的保险了吗？现实当中一些疫苗可能比另外一些更有效些。

要想让流感疫苗有效，就需要让人体的免疫系统识别部分流感病毒。

但问题是研制和生产流感病毒疫苗一般所需8、9个月的时间。

换句话说，科研人员需要在数月前就决定他们疫苗中所用的流感菌种。然而，流感病毒的毒株在疫苗出厂前就已经变异了。这就是有时流感疫苗不总有效的原因。

如果能研制出一种统一的疫苗，使人们能够抵御所有流感病毒的侵袭恐怕还需要许多年。

而且，即使有有效的疫苗，政府也无法提供给所有的人。因为要做到这一点意味着政府需要提前多年给疫苗公司打招呼，建立新厂房才能生产足够的疫苗。

以上种种原因造成无法确保流感疫苗百分之百有效。

流感与感冒

几乎人人都得过感冒和流感。他们的一些症状是相似的，但感冒和流感本身又是完全不同的疾病。

感冒会让你觉得身体不适，但如果得了流感则会严重的多，很可能会让你卧床不起。

流感还会伴有发烧和浑身疲惫，通常要一周或是更长的时间才能康复。

流感季节性较强，在北半球1、2月份是高峰。

图片版权 图片版权 Image caption 吃点富含维C的食物有助恢复

康复建议

流感来袭，如何应对？专家建议要听从你自己身体语言，不要勉强自己，该休息时就休息。

如果症状严重，最好卧床休息。

如果只是小感冒，你不必停止自己日常活动，甚至可以照常上班。

医生总是建议人们在感冒后多补充液体，就是我们平时说得多喝水。

这是因为你得了感冒与流感，很可能会打喷嚏、咳嗽、出冷汗等，因此需要补充液体。

图片版权 Thinkstock Image caption 多喝水没有错

试验发现，维他命C有助于预防和减轻感冒的症状。

打针和服用抗生素是否可以让病情迅速好转呢？

英国政府的建议是，不要滥用抗生素。

原因是普通的感冒和流感服用抗生素并不起作用，特别是由于病毒所引起的感冒和流感。

只有在细菌感染时抗生素才管用，只有在你由于细菌感染出现进一步症状时才应该去看医生，服用抗生素。