生活小常识：小心便秘也会有生命危险

图片版权 HANDLEY FAMILY PHOTO Image caption 理查德死于便秘并发症

日常生活中许多人可能都饱受过便秘的不快。不过，由于便秘而导致死亡的例子虽然罕见，但绝不是没有。

英国男子理查德就因为便秘而死，他母亲在为投诉案所做的调查中称，里查德的死是"完全可以避免的"。

当年33岁的里查德患有唐氏综合症，他经常出现便秘和肠道问题。此前，他家人一直严格控制他的饮食，保证他摄取充足的纤维，并每日服用一定剂量的泻药。里查德的便秘得到了有效的控制。

但在里查德出现心理和行为问题之后，他被安排在一所关爱院生活。在那里，理查德的特殊饮食需求没有得到足够重视和严格控制。

图片版权 iStock Image caption 水果和蔬菜有助肠道健康

关爱院的护理人员说，理查德有权吃他想吃的一切。

最终导致他排便困难，严重到不得不住院治疗的地步。

医护人员从里查德体内清除了重达10公斤的粪便。但不幸的是，里查德最后死于并发症。

便秘与健康

这一真实故事虽然很少见，但便秘以及肠道卫生应该引起人们足够的重视。

里查德的母亲说，希望人们能够从这个悲剧中汲取教训。

图片版权 AFP Image caption 一天大解几遍不重要，关键是否顺畅。

虽然一般性便秘不值得大惊小怪，但如果长期、严重性便秘就应该去看医生，进行检查了。

任何原因都可能引起便秘，比如饮食习惯以及压力和紧张情绪等。

什么是便秘？

但到底怎样才算便秘？

英国肠道专家、具有30多年经验的希尔医生在接受BBC采访时表示，便秘主要指排便困难，而不在于一天几次。

他解释说，有人一天几次，有人可能三天才需要一次大解。有人一个星期一次，还有一些他遇到过的患者甚至一个月才一次。

希尔说，只要大解时顺利，不用费劲，一个星期一次甚至更长也不算便秘。

此外，便秘还可能诱发中老年人的心脑血管疾病突发。

因为用力排便可能导致腹压增大，血压会骤然升高。

如果再屏气用力，全身肌肉和血管都会收缩、紧张，导致更多血液充盈颅内血管。

这个时候静脉回流一旦稍微受阻，颅内的血管压力就会增加，导致脑出血的发生。

肠癌

图片版权 Getty Images Image caption 肠癌是癌症中比较普遍的一种

长期便秘更容易导致肠癌，同时也可能是肠癌的早期信号和症状之一，要及时到医院检查。

根据中国健康部门的统计。发病居前5位的肿瘤依次为肺癌、胃癌、肝癌、食管癌和结直肠癌。

那如何才能预防便秘呢？希尔说，饮食中多吃纤维食品有助缓解症状，例如，水果、蔬菜、燕麦和豆类等。

但如果严重，也可以通过药物介入治疗，刺激结肠蠕动以及修复肠壁上的一些破损等。