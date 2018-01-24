恋童癖无处可藏了！科学家通过看手就能找到人

图片版权 Getty Image caption 静脉纹可以帮助辨识犯罪嫌疑人的身份。

在儿童被性侵的视频或照片中，犯罪嫌疑人经常隐藏在幕后，只有他们的手可见，这对世界各地的警察查出嫌疑人提出了挑战。

过去，隐藏在屏幕外就可能会让犯罪嫌疑人逍遥法外。但现在苏格兰邓迪大学（University of Dundee）解剖和法医人类学系的布莱克教授（Professor Sue Black）通过研究每个人的独特手特征，设计出了一种辨别罪犯的方法。

根据布莱克教授的说法："遗传因素会决定你的手相”，"我们可以看看细节......你的右手和左手有相似之处，但也有不同。"

图片版权 Professor Sue Black Image caption 苏格兰邓迪大学解剖和法医人类学系的布莱克教授（Professor Sue Black）通过研究每个人的独特手特征，设计出了一种辨别罪犯的方法。

布莱克教授最先看的是静脉纹。她解释说，当人的个体还是子宫里的胎儿时，这是随机产生的，因此它们是一次性的。没有两组静脉结构是相同的，即使在同卵双胞胎中也是如此。事实上，即使一个人的左右手也会有不同的静脉纹。

例如胎记、痣和雀斑这些色素沉积的区域也可以弥补布莱克所谓的"个人条形码"。

伤疤提供了额外的宝贵线索。根据布莱克教授的说法，非手术疤痕特别有价值，因为这些疤痕形状和大小不规则，位置可变，并且因为疤痕愈合的方式不同，它们在皮肤上有各自不同的着色或纹理。例如指纹特征。

皮肤在指关节上形成的特殊折痕图案是另一种独特的形态学特征。他们每个手指都不一样，没有两个人完全相似。

手部五特徵幫助確認身份 科學家主要看戀童癖嫌疑人雙手的： 1 靜脈紋路

2 雀斑和色素沉積區域

3 疤痕

4 指關節皮膚處的褶皺

5 半月牙（指甲根部的半月形白色斑塊） Getty

最后布莱克教授非常关注半月牙，即大多数人在指甲根部的半月形白色斑块。她曾从犯罪嫌疑人拇指上的一个不规则的月牙形状找出一名嫌犯，并将其定罪。

经过多年的研究，布莱克教授已经建立了相当大的数据库来支持她的研究。

她认为，继续研究解剖变异，加上生物识别技术的进步，可以进一步帮助开发这一领域，并会促成更加成熟和深远的发现。