图片版权 Getty Images Image caption 压力能让人多吃

我们都知道，如果摄入的卡路里超过消耗，多余的卡路里就会转化为脂肪，导致人体发胖，体重增加。

吃得多，自然卡路里总量就多，继而长胖。但什么使我们进食过多呢？

除了贪吃之外是否还有其它原因？

虽然我们都有自控能力，但现在越来越多的证据显示，长期紧张和压力也能让人体重增加。

首先，经常性的压力会干扰我们的睡眠质量，进而会影响血糖水平，导致饥饿感，所以就"借吃消愁"（comfort eating）。

这样做的结果会导致进一步睡眠问题，睡不好觉又会令人压力增加，血糖会进一步升高，以此类推导致恶性循环。

长期下去就会让体内的脂肪堆积到不健康的水平，甚至患上二型糖尿病。

BBC"相信我，我是医生"节目组的Yeo医生决定亲身实验压力给人带来的负面影响。

原理

图片版权 Getty Images Image caption 睡眠至关重要

首先，Yeo做了一套压力测试，目的就是让自己措手不及、压力上升。在做这套压力测试前后，研究人员测试了他的血糖情况。

通常来讲，我们在进食时血糖上升，但如果是一个健康者，例如像Yeo医生那样，血糖会很快就回归正常。

然而，由于研究人员故意给Yeo增压，结果发现他的血糖水平在6个小时后才恢复正常，比平时高了六倍。

这个实验表明，如果一个人感到压力，身体就会自然进入"进攻或逃跑"状态。

这是因为当人体认为它受到攻击时会向血液中释放葡萄糖，为肌肉提供能量。

但如果我们并不需要这些能量作为逃离危险的燃料，我们的胰脏就会释放出胰岛素把血糖水平降下来。

这种高胰岛素水平和随后的降血糖过程会使我们产生饥饿感。这就是当我们有压力时想吃甜食的原因。

当你一晚上没睡好觉时也会产生同样效果。

伦敦国王学院最近的一次研究发现，如果故意让人睡不好觉，那么人们平均每天会多吃进385卡路里。

这种情况不光成人有，对儿童也同样适用。

研究人员给一组3到4岁的儿童做了一个实验。不但故意不让他们睡午觉，而且还特意让他们比平时上床时间晚2个小时。

第二天发现，这些孩子比平时多吃了20%的卡路里，尤其是多吃了甜食和碳水化合物。

然后再让这些孩子睡觉，尽情地睡。即使在隔了一天后，这些孩子还是比平时多摄入了14%的卡路里。

减压窍门

那么，我们如何能减少日常生活中的压力呢？

图片版权 Getty Images Image caption 运动可以帮助减压

英国全国医疗保健(NHS)网站推荐的一款减压技巧是通过一组呼吸练习，而且最好每天坚持。

你可以选择站着、坐着或者躺着的时候做。

通过鼻子深呼吸，数5个数。

然后，用嘴缓缓呼出，再数5个数。

反复重复这一组呼吸

坚持3到5分钟。

最重要的还是尽量保证能够睡好觉，但这说起来容易做起来难。

此外，还可以试试以下一些办法：运动、园艺、正念（也称静坐或冥想，mindfulness）以及瑜伽。

就我个人而言，正念最有效。

你可以试一试，看看哪一种方式最适合你。

研究显示，只有你喜欢做某件事时你才能受益。