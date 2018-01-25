威胁还是帮助人类？两只克隆猴在中国诞生

你的器材不支持播放多媒体材料 克隆长尾猴中中和华华（英文）

还记得克隆羊多利吗？近日，科学家们用克隆多利的技术，克隆了两只猴子。

数周前，中国的一家实验室里诞生了两只克隆长尾猴中中和华华。

新华社引用中国科学院消息称，这是国际上首次实现非人灵长类动物的体细胞克隆。两只小动物的生日分别是2017年11月27日和12月5日。

科学家称，基因相同的克隆猴对研究人类疾病有帮助。

但是也有人表示，这项工作让世界更接近人类克隆，引发对伦理问题的担忧。

图片版权 Chinese Academy of Sciences Image caption 克隆猴中中

中科院神经所研究员孙强称，克隆猴将被用作模型，来研究具有遗传基础的疾病，包括一些癌症、代谢和免疫紊乱疾病。

“灵长类生物学的许多问题可以通过这个模型来研究，”他说。

中中在8周前出生，华华已经出生6周。他们的名字有“中华”的寓意。

研究员表示，这些猴子目前成长正常。他们预计，未来会出现更多的克隆猕猴。

图片版权 Science Photo Library Image caption 克隆羊多利

“不是敲门砖”

弗朗西斯·克里克研究所（Francis Crick Institute）教授罗宾·洛弗尔-巴德格（RobinLovell-Badge）称，克隆中中和华华的技术仍然是“一个十分无效率而且危险的过程”。

“这篇论文中的工作不是克隆人类的敲门砖，”他说。

肯特大学（University of Kent ）教授达伦·格里芬（Darren Griffin ）称，这个方法可能在了解人类基本方面有帮助，但是引发了伦理问题的担忧。

“现在需要认真考虑在什么样的伦理框架下，这种实验可以、应该运行，”他说。

20年前，克隆羊多利在爱丁堡的罗斯林研究所（Roslin Institute）诞生，创造了历史。这是科学家首次成功克隆哺乳动物。

在那之后，科学家采取相同的体细胞核移植技术克隆了许多其他哺乳动物，包括牛、猪、狗、猫和鼠。

在这个过程中，要先将DNA从细胞核中转移到另一个捐赠的、已经被移除DNA的卵细胞中，然后促使它们发育成新的胚胎，再植入到代孕动物身上。

中中和华华是首次通过该技术克隆的非人灵长类动物。

1999年，一只恒河猴胚胎被一分为二来创造两只同卵双胞胎，一只名叫泰特拉（Tetra）的猴子通过该技术培育，它被称为世界上第一只克隆猴，但培育它的过程中并不涉及DNA转移的复杂过程。

图片版权 Chinese Academy of Sciences Image caption 克隆猴华华

“许多次失败”

在这篇发表在《细胞》杂志的研究中，科学家使用了来自胚胎细胞的DNA。

DNA被转移到被捐献的卵细胞后，使用基因重组来改变基因，否则会让胚胎停止生长。

中中和华华是79次尝试的结果。有其他两只猴子最初是从不同的细胞中克隆出来，但是最终没有生存下来。

孙强说：“我们尝试了一些不同方法，但只有这种方法可行。在找到成功克隆猴子的方法之前，经历了许多次失败。”

科学家们称，他们遵循了有关动物研究的严格国际规定，这项规定是由美国国立卫生研究院制定的。

中国科学院的蒲慕明也参与了研究，他表示：“我们非常清楚，未来在世界上任何地方使用非人类灵长动物的研究都需要科学家遵循非常严格的伦理标准。”