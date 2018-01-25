饭后一支烟 真的赛过“活神仙”？

图片版权 Getty Images Image caption 如果是男性烟民，每天抽一根烟会使冠心病危险增加48%；中风危险为25%。女性更糟。

中国有句俗话："饭后一支烟，赛过活神仙"。但是，根据《英国医学杂志》的研究，即使每天只抽一支烟，也会显著增加心脏病和中风的危险。

具体来说，只要每天抽一支烟，就使患心脏病的机率增加50%，中风的危险上升30%。

同完全不吸烟的人相比，如果是男性烟民，每天抽一根烟会使冠心病风险增加48%；中风危险增加25%。

但如果是女性烟民的话，风险还要高。

图片版权 Getty Images Image caption 只要吸烟就会危害健康，没有所谓的"安全界限"。

彻底戒烟

研究指出，女性如果一天一根烟，会把患心脏病风险增加57%；中风几率上升31%。

因此，研究建议全球烟民们彻底戒烟，因为只有这样才能大大降低患心脏病和中风的风险。

《英国医学杂志》就吸烟进问题行了研究后说，只要吸烟就会危害健康，且没有所谓的"安全界限"。

专家说，吸烟所造成的危害是一生的，只要几年的烟史就能造成损伤。但好消息是，一旦停止吸烟可以很快降低心脏病风险。

中国烟民

图片版权 Getty Images Image caption 中国是世界最大烟民国家。

中国是烟民大国。在全球11亿烟民中，中国烟民约占3.5亿。

近年来，随着英美等西方国家烟民人口直线萎缩，中国烟民更是成为各大烟草公司的生力军。

医学期刊《柳叶刀》早先的研究报告指出，中国每3名年轻男性中，就有1人会因吸烟死亡。不过，如果烟民们戒烟的话，死亡数字则会下跌。

2013在北京召开的中国肺癌高峰论坛上，专家预测说，12年后中国很可能将成为全球第一肺癌大国，而吸烟是造成肺癌高发的主要原因之一。

根据世界卫生组织调查，在世界各地，烟草导致一半烟民死亡。据统计，全球逾500万例死亡是直接因吸烟而导致的。

减量与全戒

图片版权 Thinkstock Image caption 电子烟也有危害，但至少没有焦油。

英国专家表示，烟民最好彻底戒烟，减少每天抽烟数量还不足够。

但英国牛津大学的艾弗亚德教授也说，这些研究证实了之前流行病学家的看法：少吸烟也能大幅增加心脑血管疾病风险。

吸烟之所以上瘾和有害主要有两个原因：第一，烟草中的尼古丁让人上瘾；第二，香烟中的焦油可以对人体造成严重损伤。

相对而言，电子烟要好得多。但要想不受香烟的伤害，还是要彻底戒烟。

与此同时，鼓励人们减少每天吸烟数量也并非完全没用，因为能减量的烟民最终更有可能彻底戒烟。