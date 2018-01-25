英国外相约翰逊"是巴塞尔木乃伊的后人"

图片版权 SRF Image caption 巴塞尔古教堂（Barfüsser Church）这具木乃伊的因为本身所含的大量水银保存下来。

瑞士巴塞尔的科学家宣布一个惊人发现，解开一具女性木乃伊身份之谜：她是英国外交大臣约翰逊的祖宗。

这具女性木乃伊是1975年在修葺巴塞尔的一座古教堂（Barfüsser Church）时发现的，科学家们认为她是鲍里斯·约翰逊的曾曾曾曾曾曾曾祖母(7代）。

她被安葬在祭坛正前方，在世时显然是营养良好，穿着质量很好的衣服，显示她生前是巴塞尔一位富有的女士。

但她到底是什么人呢？她是什么时候死的？她的身份之谜困扰了研究人员长达十多年。

水银中毒

没有墓碑说明她的身份，但对她的木制棺材的初步检测表明，它大约是16世纪的产物。

图片版权 Reuters Image caption 外交大臣鲍里斯·约翰逊曾在BBC节目“你的家谱有多厚“（Who Do You Think You Are？）上说，他们家的祖先”可是不得了的大老爷“。

另有一个线索是：她的身体充满了汞——从15世纪末到19世纪欧洲治疗梅毒的常用药物。使用剧毒性的水银进行治疗往往会治死而不是救命，但正是由于水银才使她的身体保存完好。

但这位女性的身份仍是谜团。

16世纪到17世纪，巴塞尔是一个富裕的贸易城市，它位于莱茵河上的港口是将货物运往欧洲各地的一个重要枢纽，到今天依然如此。

当地的历史学家们都知道，巴塞尔有钱家庭的成员死后都埋葬在这个教堂内外。

图片版权 SRF Image caption 科学家们使用DNA测试来确定木乃伊的身份。

有些人名身份生死情况有清楚的历史记录，有些人则清楚地标在墓碑上。

但这具木乃伊没有任何记录。直到2017年，科学家才在档案中发现：这具木乃伊1843年曾被发现过一回。

这些记录让历史学家开始怀疑，这个木乃伊是巴塞尔的一个大家族比肖夫家族的成员。

DNA测试

使用最新科技，科学家们从木乃伊的大脚趾中提取了DNA材料。

图片版权 SRF Image caption 艺术家复原安娜·凯瑟琳娜·比肖夫生前可能的样子

一些在不同的研究小组中各自独立工作的科学家们把木乃伊的DNA和比肖夫家族后代在世成员的DNA进行了比较。

结果清楚地显示，比肖夫家族后代成员和木乃伊来自同一母系的概率为99.8％。

现在科学家和历史学家们确信：这具木乃伊一定是安娜·凯瑟琳娜·比肖夫（Anna Catharina Bischoff）的遗体。她1719年出生在巴塞尔，1787年去世。

杰出的后代

一旦确定了她的身份，族谱学家们利用富裕阶层通常保留的出生，结婚和死亡的有效记录，就能够追踪安娜·凯瑟琳娜·比肖夫的后代情况。

她有7个孩子。只有两名长大成人。其中一个女儿，也是名叫安娜，嫁给一个基督徒休伯特·冯·普费弗男爵，沿着后来的数代人族谱，找到了斯坦利·约翰逊：英国现任外交大臣鲍里斯·约翰逊的父亲。

约翰逊大臣还没有对找到他的祖上的消息发表评论，但是他肯定知道冯·普费弗家族的血缘关系。他曾经告诉BBC节目"你的家谱有多厚"（Who Do You Think You Are？）说，他们家的祖先"可是不得了的大老爷"。

图片版权 Getty Images Image caption 凯瑟琳娜·比肖夫的很多后代都成为公众人物，包括约翰逊大臣德父亲斯坦利·约翰逊（右），和大臣的妹妹蕾切尔·约翰逊。

但安娜·凯瑟琳娜自己的一生怎么样呢？让我们从她的7世孙子那里借用一句话，是否过着一种与世无争的、平静的家庭生活呢？

其实她似乎有这样的一生。

她嫁给了一位教会牧师，并在斯特拉斯堡渡过了她大部分成年后的日子。据信，就在那里，她有可能是在照顾梅毒病患者时感染了这种性病。

丈夫死后，她回到了家乡巴塞尔，并显然接受了不少水银治疗法，希望治愈。

但是这种治疗并不奏效：科学家们认为安娜·凯瑟琳娜可能是因汞中毒而死亡的。

但是汞也保存了她的身体——让今天的研究人员确切地知道她是谁，她的后代是谁。