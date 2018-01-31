图片版权 Getty Images Image caption 法国人用老鼠作试验取得了满意的效果，但不见得人体试验也能成功。

长生不老是人类的渴望和梦想。从古到今，人们一直上下求索，试图找到灵丹妙药，延缓衰老。

为了能长生不老，据说秦始皇曾派徐福去寻找长生不老药，徐福带领手下千名童男童女去寻找居住在仙山中的仙人，试图能够讨到长生不老秘诀。

结果，徐福不但没有找到长生不老药，自己也性命难保，只好带领手下众人逃亡日本，从此一去不复返。

而追求永生的秦始皇也没有活到50岁，用今天的标准来看，可谓英年早逝。

追求永生不但让中国古人痴迷，外国人也一样。

19世纪中期，一名叫保罗·博特（Paul Bert）的法国人用连体技术，把幼龄鼠和老龄鼠直接缝起来，把幼龄鼠的血直接供给一只老龄鼠，结果发现，老龄鼠出现了返老还童的种种迹象。

随后，包括美国斯坦福大学在内的各国研究人员都在开展试验，寻找延缓人类衰老的秘方。

辟谷

以高科技闻名的美国硅谷也加入了这个行列。用行内人士的话来说，这是典型的硅谷式思维，即"如何能破解这个难题"？

BBC北美科技记者戴夫·李（Dave Lee）参加了美国创业公司HVMN的辟谷试验，这比直接输入年轻人血液达到青春永驻要来的低调。

辟谷虽然也有争议，但有一定的科学共识在里面。

当然，辟谷并不是什么新鲜事物。事实上，人类辟谷已经有上千年的历史，但完全明白辟谷的原理还是近些年的事。

戴夫·李的辟谷试验历时36小时，在辟谷期间他只能喝没有任何卡路里的液体，比如水和黑咖啡。

Image caption HVMN公司开发的"超级燃料饮品"

酮 （ketones）

HVMN还开发了一种号称能够提高辟谷效率的产品，据说有科学研究显示它"有包括长寿、改善新陈代谢和胰岛素抵抗力，以及改善认知功能的好处"。

该公司总裁Jeffery Woo解释说，辟谷就是让人体缺乏营养来刺激身体产生酮，酮是人体器官在动用储备脂肪做燃料时产生的一种副产品。

人在辟谷时体内酮水平开始上升，出现酮症。一些低碳减肥食谱也可以出现所谓的酮症。

英国全国医疗保健系统（NHS)曾警告说，出现头痛、虚弱、恶心、脱水、头晕以及易怒可能与酮症有关。

为了帮助戴夫·李能有效辟谷，他饮用了HVMN公司的"超级燃料饮品"。

这种饮品据信可以让人体立即产生足够高水平的酮，如果不喝这个饮料，人体需要辟谷数天才能产生同样水平的酮。

Image caption 验血结果显示李在喝完饮料30分钟后体内的酮水平已经上升到2.2。

在喝这种饮料前，验血的结果显示戴夫·李体内酮水平为-0.2ml, 在喝完饮料30分钟后他体内的酮水平已经上升到2.2。

"这就相当于已经辟谷3到4天后的水平"，Jeffery Woo解释说。

为进一步探索长寿的奥秘，戴夫·李驱车前往总部在加州诺瓦托的巴克老年研究所（the Buck Institute for Research on Ageing）。

这个地方靠近加州的葡萄酒产地，风光优美，气候宜人，是一个让人永远想生活下去的地方。

戴夫·李在这里见到了专门研究人体老化的世界知名专家埃里克·维尔丁博士。

根据维尔丁的研究，辟谷可以启动人体的保护机制，抗击那些由于衰老而产生的种种疾病。

他说，人们越来越认识到多种形式的辟谷可能带来的长期好处。

但他对直接给老年人注入年轻人血液的做法持怀疑态度。他说，在老鼠身上有效的试验不一定就能在人体上成功。

他甚至认为，把年轻人血浆输给老年人这种行为是疯狂之举。

维尔丁对此的看法也可能出于对输血时安全担心以及感染的可能性。

Image caption 维尔丁（右）对直接给老年人注入年轻人的血液的做法持怀疑态度。

输血有效？

但加州Alkahest公司的首席执行官尼克里奇（Karoly Nikolich）却对此十分自信，尽管他承认这方面还缺乏确凿的科学证据。

他告诉BBC，他们给18名患有早期阿尔茨海默的患者每周一次，连续4周输了年轻人（18-30岁）的血浆后，这些患者出现了良好的迹象。

然而，该公司去年参加在波士顿举办的阿尔茨海默大会上所做的一个正式研究报告展示时，却连最微小的好处都无法证明。

尽管如此，Alkahest公司并不气馁。他们发现幼龄鼠血液中所含的一种物质的确可以帮助老龄鼠对付阿尔茨海默症，虽然还不知道这到底是什么物质。

而且，一家西班牙公司向Alkahest公司投资了4000万美元，用于采集全球年轻人的血浆，为未来的长期、大规模的研究做准备。

尼克里奇表示，最终他们将可能找到口服抗衰老药。但这可能不是短期内就能做到的。

Image caption 法国人保罗·博特曾用老鼠作试验，为以后的研究开启了先河

与此同时，戴夫·李在辟谷24小时后已经感觉筋疲力尽。

他说辟谷让他精力无法集中，在把车停好去电影院的时候，他忘记了锁车，而且还忘记了关掉车的引擎，幸亏他的朋友及时提醒了他。

终于熬到了36小时后，早餐煎饼的味道让戴夫·李认识到，虽然科学家认为辟谷有助于长寿，但他得出结论是那肯定不是快乐的长寿。

研究延年益寿的硅谷专家又是怎么说呢？Jeffery Woo说人体是创新的一个平台。

维尔丁说的可能更直白，这一研究领域无疑可以带来令人难以置信的资源。

因为正有大量的资金源源不断地流入这一研究领域。

毕竟健康长寿值得投资，省得将来人们用保罗对待老鼠那样的做法，用连体技术把十几岁的少年和亿万富翁直接缝起来。