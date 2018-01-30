机器人都能写新闻 记者们真要失业了吗？

图片版权 Getty Images Image caption 机器人新闻很快将成为新常态？

机器人跟记者并肩工作，写新闻，已经是一些媒体机构的现实。有些体育消息，如果不加作者名字，几乎可以"以假乱真"。

"机器人新闻"- 不是关于机器人的新闻，而是机器人做的新闻 - 在人类世界普及的速度超出了很多人的想象。

对于此刻正在电脑前写稿的记者们来说，似乎饭碗受到威胁，形势不太妙。

编辑室同事

美联社的一套电脑系统已经能够从大量数据中筛选出新闻线索，编成新闻文稿；其中一部分混在记者写的稿件里一同电邮给报刊客户，而且不少还不加润色就被报纸采用了。

中国的新华社正在重组，以便让人工智能更深更广地融入编辑室工作。

《洛杉矶时报》自2014年就开始发布根据官方数据生成的地震预警消息。《华盛顿邮报》去年宣布将派机器人报道美国高中生足球赛。

机器人进入新闻编辑室，正值全球纸媒面临发行量下降和广告向线上转移的双重冲击。

图片版权 Shutterstock Image caption Automated stories are becoming more prevalent, but at what cost?

在越来越多的行业，机器人都被视为人工劳动力的潜在替代，而且成本更低。一种预测说，到2030年，机器人将从人类手里夺走8亿个工作。但在新闻领域，它们能夺走的百分比有多少？

根据美联社的试验，目前阶段机器基本上只负责在海量数据中搜索有用信息，但美国的线上线下媒体提供的内容，越来越多出自机器。

2017年，设在牛津大学的路透社新闻研究院做的一项研究发现，欧洲各地的媒体每月发表成千上万篇机器自动生成的新闻，主要是迅速发布公众感兴趣的数据，比如选举结果和经济数据。

图片版权 Getty Images

荷兰一家通讯社在用机器更新写给未成年人看的新闻稿，使用的语言较简单。

迄今为止，已经上岗的机器人"头脑"比较简单。当然，在机器人世界，这种状况不会持续很久。

中国的腾讯最近亮相的一套系统可以自动写作一篇完整的演讲稿。

新闻网站Quartz的执行总编扎克·塞沃德（Zach Seward）曾用类似的系统写了一篇在大会发言稿，据说他对文稿很满意。

图片版权 Getty Images Image caption 机器人，或新闻软件，将加入这些传统的记者工具？

但核心本领夺不走

然而，写稿只是记者工作的一部分。机器能就特定话题做电话采访吗？能写出有文采、直抵人心的报道吗？

技术上这是可能的，可以事先把问题拟好，让机器打电话采访。但编辑是否愿意这么安排则是另一个问题。

不过，更靠谱的判断是，机器人或软件将很快成为记者们手里的一个工具，用来搜寻新闻线索或生成内容。

这枚硬币的另一面，是工具被滥用。

在新闻和社交媒体行业，机器被用来生成和传播假新闻，也已经跟"机器手点赞"、“僵尸粉丝团”之类传统利用一样，成为一个现实而紧迫的问题。

社交媒体上已经出现这种迹象。

图片版权 Getty Images

不过，机器有机器的特长

需要声明，BBC目前还没有采用机器生成的故事，但BBC的新闻实验室正在研究让机器承担部分新闻采编和制作，包括听写采访文稿、检索公共数据找线索。

不过，记者的核心职责是从采集到的数据和信息中筛选、掂量、分析、权衡、组织，写出有理有据、有血有肉、全面平衡的报道。

这是一门活技术，代代相传到今天，经过百余年的演化。如果说机器人最终也能掌握这门人性比重极大的技术，那也不大可能是现在。