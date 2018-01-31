BBC试验：万步不万步 关键看速度

图片版权 Getty Images Image caption 速度比步数更重要

最近几年，许多中国人喜欢在微信朋友圈"晒步数"，展示自己每天的运动量。

这种"微信运动"掀起了不少人的走路"攀比风"。

现代都市人的繁忙生活和紧张节奏让人没时间上健身房，因此走路成了最简单易行的锻炼方式，而且还可以随时用手机软件下载自己每日走步记录，在朋友圈"炫耀"一番。

一时间，中国人掀起了走步大潮，看谁走得多，每日万步对许多人来说根本不在话下。

但走得多就一定好吗？

最近，以BBC科学节目主持人迈克尔·莫斯利（Michael Mosley）为首的节目制作组，对每日万步走进行了测试，发现一味追求走步数量未必就能达到健身的最佳效果。

起源何处？

Image caption 莫斯利（左）与志愿者们

在西方，也有许多人加入每天行走一万步的行列。但日行一万步到底是从哪里兴起的呢？

其实，它起源于1960年代日本的一个营销运动。在1964年日本东京奥运会前，日本一家公司发明了一个让人们健身的装置。

这个装置的名称叫做Manpo-Kei，翻译成中文相当于一万步的意思。它是现代记步器的早期形式。

据说，当时日本的一位年轻学者担心日本人越来越效仿美国人懒散的生活方式，希望帮助他们能积极活动起来。

于是一场让日本人每天增加走步数量，燃烧更多卡路里的运动在日本兴起。显然，那场运动当时在日本非常成功。

Image caption 快走有益健康

BBC试验

BBC团队做了一个试验，比较一下走一万步与10分钟快步走（Active 10）到底哪一个对健身更有利？

什么是10分快步走（或是健步走）？这个理念是你不必每天走一万步，所以无需数步数。

但是，你要每天完成3组10分钟的快步走。

研究人员把志愿者分成两个小组，每个人都佩戴上运动监视器，它会记录佩戴者的活动量以及剧烈程度。

一组的目标是每天要走完一万步（大约5英里），另外一组每天完成3个10分钟的快步走，加在一起的步数大约为3000步，即1.5英里。

研究人员告诉快步走的志愿者，步数不重要，关键是要快走；速度要达到能讲话，但不能唱歌的程度，这一运动旨在调动心肺功能。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC的试验（英语视频）

结果

首先从完成任务的情况来看，每天要走一万步的那一组志愿者，虽然大多数人能够完成他们的目标，但他们都觉得比较吃力。

相比之下，每天需要完成3个10分钟快步走的志愿者感觉比较轻松。

再来看哪一个运动对健康更有利？

科普兰德教授在研究了志愿者的数据之后发现，快步走的这组志愿者占明显的优势。

同每天走一万步志愿者相比，快步走志愿者实际上不但完成了既定目标，还多做了30%"中等到比较剧烈的运动"。

科普兰德教授说："当你做中等强度以上运动时，你才开始获得有益健康的最大好处"。

图片版权 Fitbit Image caption 如今许多手表都带记步数功能。

这是因为，虽然这组志愿者走得没有万步走志愿者多，但是由于速度快，他们的心律增加，有点上气不接下气，这才起到了锻炼的作用。

科普兰德教授对志愿者解释说，最重要的是要让心跳加快，因为许多证据显示这样能降低人们得糖尿病、心血管疾病以及一些癌症的风险。

而且，每天3个10分钟的快走也相对容易挤出时间，对身体更有益。

这一发现令人鼓舞，因为许多人可能觉得每天走一万步太难了。而即使真的完成了，也未必能达到预想的效果。

因此，下次你再计划步行锻炼时，不妨记住，步数是次要，关键在速度！