男性健康：警惕前列腺癌这个沉默杀手

图片版权 Getty Images Image caption 前列腺癌细胞

世界癌症日在即。根据英国公布的最新数据，男性死于前列腺癌的人数首次超过女性死于乳腺癌的人数。

随着人们寿命延长，越来越多的男性成为前列腺癌的受害者，并最终导致死亡。

在英国，前列腺癌已经成为继肺癌和肠癌的第三大肿瘤杀手。

中国

中国的情况也不容乐观。据中国有关专家透露，随着城市化发展程度提高，大城市男性患前列腺癌的人数正在逐渐上升。

上海复旦大学附属肿瘤医院副院长、中国著名泌尿外科专家叶定伟教授表示，中国的前列腺癌出现城乡明显差距，越是大城市发病率就越高。

然而，中国在治疗效果上却远远落后于西方。

大城市居民前列腺癌发病率高可能与城市人均寿命提高，饮食习惯和生活方式逐渐西化有关。

高危人群

图片版权 PROSTATE CANCER UK Image caption 英国男子格瑞在发病时只有43岁

谁是前列腺癌的高危人群呢？通常是50岁以上的男子，黑人男子，或是家族中有该病史的45岁以上的男子。

然而，英国男子格瑞在发病时只有43岁，5年前他在例常检查时被诊断出前列腺癌。

其实，格瑞自己没有感觉到任何症状。只是验血结果显示前列腺特异抗原PSA超过正常值。

之后的一些列检查确定格瑞患有前列腺癌，随后他做了手术治疗。

他说，许多男性不愿意谈论前列腺癌，觉得这是个"禁忌"话题。

但是，他认为一定要对此引起重视，提高防范意识。

女性乳腺癌之所以这几年取得不错成效，就是因为广泛的重视以及资金投入。

目前，英国在前列腺癌研究和资金投入方面做得远远不够。

英国前列腺癌慈善机构的负责人表示，当务之急是要找到一个更好的筛查测试，就像乳腺癌检查那样，在全国推广。

图片版权 Alamy Image caption 男性罹患以及死于前列腺癌人数增多的另外一个主要因素是跟人口增长以及人类寿命延长有关。

主要症状

前列腺癌是一个发展非常缓慢的过程，患有前列腺癌的男性可以多年没有任何症状。

但前列腺癌早期还是有一些症状可以提醒人们注意的。

这些症状包括：

小便频繁，特别是在夜间；小便急迫，恨不得跑着去厕所；小便一开始比较困难；小便尿流无力或是小便时间长；小便不彻底感。

英国癌症研究基金会负责人查普曼认为，男性罹患以及死于前列腺癌人数增多的另外一个主要因素是跟人口增长以及人类寿命延长有关。

最后，提醒男性同胞， 加强防范意识和重视早期症状，及时看医生才是最佳上策。