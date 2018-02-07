图片版权 Getty Images Image caption 饮用水也可能受到塑料微粒的污染

近年来，塑料垃圾污染问题越来越引起人们的关注。有研究显示，塑料微粒的污染已经渗入到我们生活的方方面面，从江河海洋到土壤食物以及我们的饮用水等。

根据美国一家名叫Ormedia的新调查媒体机构去年所发布的一份报告称，我们平常饮用的自来水中，含有肉眼看不见的塑料微粒。

据悉，该机构对全球各地14个国家的自来水进行了抽样检查，结果显示，平均83%的自来水样品中都含有塑料微粒。

如果这一调查准确的话，那么塑料污染真的让人触目惊心。

它意味着，处于食物链顶端的人类，我们每天都在慢慢地吞食受到污染的水和食物。因为人类的行为，已经使我们赖以生存的江河、海洋充斥了塑料垃圾。

海洋污染

海洋的塑料污染现象十分严重。科学家呼吁人类不要再污染海洋，威胁鱼类的生存与健康。

然而，受到威胁的仅仅是海洋生物吗？

虽然人类处于生物链的最顶端，但如果最底层的生物链受到影响，那么其最终结果不言而喻。

图片版权 SIMON PIERCE/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 墨西哥湾的鲸鲨

法国的科学家从被搁浅的鲸鱼体内发现重达800公斤的塑料垃圾。

与此同时，人们在澳大利亚的一条鲸鱼体内发现了6平方米的塑料布以及30个整塑料袋。

这些悲伤的故事屡屡发生，触目惊心，足以引起人类注意。

塑料微粒与浮游生物

因此，科学家再次呼吁就海洋中塑料微粒及垃圾对海洋生物，特别是对鲸鱼、鲨鱼以及鳐鱼等的冲击和影响进行研究。

这些鱼类受到塑料微粒的威胁最大。其中，鲸鱼每天可能吞食数百甚至上千个塑料微粒和碎片。

塑料污染在进入海洋后经过分解或成为微小碎片和微粒，或附着在浮游生物上。

塑料微粒与海洋的浮游生物在体积和形状上都非常相近。科学家发现，海水中的浮游生物吞食废弃塑料的纤维，塑料由此已经进入海洋食物链。

已经有足够的科学证据显示，塑料微粒污染可能会进一步减少像鲸鱼这样海洋生物的数量。

图片版权 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 印度尼西亚的鳐鱼，周边充斥着塑料垃圾

例如，鲸鲨已经被列为世界自然保护联盟濒危物种红色名录（IUCN）上。

鲸鲨虽然是海洋中体积最大的鲸鱼，但它靠吃浮游生物、甲壳类动物以及小鱼为生。

此外，塑料污染还可能使鱼类无法吸收足够的营养，对其消化系统带来伤害等。

吞食塑料微粒及垃圾还让这些海洋生物面临慢性中毒的危险。

科研人员在鲸鱼和鲨鱼体中发现的化学物质直接与塑料有关。这些化学污染直接威胁这些海洋生物的健康，从生长荷尔蒙、到新陈代谢等方方面面。

图片版权 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 海洋中的塑料垃圾无所不在

影响食物链

地球上每一个角落都有塑料污染，无论是墨西哥湾，还是地中海，孟加拉湾。塑料污染遍及五大洋。

甚至在我们地球最深的地方、玛丽亚娜海沟都有塑料微粒。

专家表示，海洋塑料污染问题越来越严重，这种情况必须停止。

据联合国估计，在全世界的海洋中大约有51万亿个塑料微粒，是银河系中恒星数量的500倍。

专家说，即使我们现在就停止生产塑料，问题仍然会持续很久。

图片版权 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 显微镜下的塑料微粒

因为塑料已经进入生物链底层，可能将影响其上的整条食物链。

科学家希望用这些受人喜爱的标志性的海洋生物，能够引起人们对海洋塑料污染的重视，并希望各国政府、政策制定者、管理者以及整个社区都能够对此有所作为，或许才有希望。

图片版权 FIDRA / CLARE MCINTYRE Image caption 塑料微粒

挽救地球

迄今为止，人类已经生产了83亿吨塑料制品。

截至2015年，这些塑料制品共产生了约63亿吨的塑料垃圾。其中9%被回收，12%被焚烧，另外的79%被掩埋或是流入到自然环境中，包括海洋。

如果按目前的生产和垃圾处理规模来计算，到2050年将会累积产生120亿吨的塑料垃圾。

海洋塑料污染是一个世界性的问题，需要世界性的解决方法。

否则，处于生物链顶端的人类及其后代将最终成为污染的受害者。

所以，当你下次再想随手丢弃一个塑料瓶或塑料袋时是否会手下留情，为子孙后代想一想，因为毕竟我们只拥有和共享一个地球。