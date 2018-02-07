你的器材不支持播放多媒体材料 “猎鹰重型”搭载了马斯克的跑车

美国科技大亨埃隆.马斯克（Elon Musk）的新火箭「猎鹰重型」（Falcon Heavy），在美国佛罗里达州的肯尼迪航天中心成功升空。

这支继美国太空梭之后的最强火箭，在平台上顺利发射，没有出任何外，飞上大西洋上空。

此前，外界一直认为今​​次发射不无风险。

SpaceX总裁马斯克曾称，研发该新火箭遇上挑战，首次试射的成功率只有一半。

“我脑海曾经出现过一些画面，譬如在发射平台上出现爆炸、或有轮胎脱落滚开。但幸运地，这些都没有发生。”马斯克在发射成功后表示。

今次发射成功，意味着“猎鹰重型”有望成为现有火箭中载荷量最重的一枚。

“猎鹰重型”的设计目标，是要载荷64吨进入近地轨道（距地球表面数百公里），相当于将五架双层巴士送上太空。

这样的载荷能力，是此前全球最强火箭“三角洲四号”（Delta IV Heavy）的两倍；但马斯克说，猎鹰重型的成本只是它的三分之一。

在这次充满不确定性的试射中，马斯克为“猎鹰重型”选择了较少、但更有趣的搭载物：他的鲜红特斯拉开篷跑车，司机位坐着一个宇航服人偶，车上循环播放着大卫.宝儿的经典名作《Space Oddity》。

图片版权 SPACEX Image caption SpaceX的目标是将特斯拉开篷跑车及一个宇航服人偶送上太空

如果升空的所有程序均告成功──这要等发射后六个半小时才会知道──这架跑车与它的「乘客」会被送入太空，沿椭圆轨道环绕太阳运行，轨道最远将及火星。

“猎鹰重型”由三枚SpaceX「猎鹰九号」火箭绑定在一起而成。与此前的SpaceX发射一样，在发射后，这三枚火箭底部的推进器将回到大气层，尝试在掌控之下降落地面。

图片版权 Getty Images Image caption 两个推进器准备在佛罗里达降落

其中两个推进器，成功在肯尼迪航天中心以南的划定范围内降落，而且两者的著陆架几乎是同时着地。

“这太厉害了，”马斯克说：“可说是我见过最令人兴奋的一幕。”

按原定计划，第三个推进器应在离佛罗里达海岸数百公里的一架无人驾驶船上降落；然而，由于该推进器的推进剂不足，令其在下降时无法有效减速，最终未能在目标地点降落，以每小时500公里的速度在水面坠毁。

其时，“猎鹰重型”的上半部份，以及搭载的特斯拉跑车，正沿着以火星轨道为方向的弹道进发。

要成功进入轨道，“猎鹰重型”上半部的引擎需要三度喷发，最后一次是在长时间的航行之后。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @elonmusk Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 2018年2月7日

马斯克此前曾表示，这段航行是他最担心会出问题的。“猎鹰重型”上半部需要航越地球上空辐射集中的区域“范艾伦辐射带”（Van Allen Belts），火箭的电子系统有可能会受到干扰。

研发出如此强大的火箭，将为马斯克与SpaceX公司带来更多新机会：

美国情报机关及军方可以应用更大的卫星：目前可用的卫星，均受制于搭载火箭的负荷能力。

可以将体积更大、功能更齐全的机械人，送上火星表面，或更远的木星、土星及其卫星。

搭载更大型的望远镜。目前，哈伯望远镜的“接班人”、詹姆斯.韦伯太空望远镜（James Webb Space Telescope），明年升空时需要多重折叠才能搭载在火箭中。

但马斯克认为“猎鹰重型”能够改变当前太空行业的关键，除了它的载荷能力，还有其成本之低。

“对所有其他重型载荷火箭而言，胜负已分了。”马斯克周一向传媒表示。

“现在的情况，就像有一家飞机公司已经推出了可以多次飞行的飞机，但其他公司仍在推销只能飞一次、到达后会直接坠毁、乘客要跳伞降落的飞机。听起来很狂，但火箭这项生意就是如此。”