图片版权 Getty Images Image caption 科研人员试图揭开人脑如何从清醒状态进入迷糊、梦乡状态的。

谁都知道睡眠的重要性，我们每天都需要睡觉。有人头一粘枕头就着，有人辗转反侧难以入梦。

现在剑桥大学的一组国际科研人员把注意力转向了在清醒与入睡之间的这段时间到底发生了什么样的转变。

他们试图揭开人脑如何从清醒进入迷糊、梦乡状态的。

同时，科研人员还想知道这段时间是否更具创造性？

虽然神经学家对处于睡眠状态下的大脑活动做过无数研究，但研究人员说人们对入睡前的片刻却知之甚少。

科研人员把人脑从清醒转入入睡之间的这段时间成为"过渡期"，它大约在5到20分钟之间。

就连美国的比尔·盖茨也参与赞助了这个研究项目的基金会。

正像前面所说的，有人可以轻松入睡，有人则刚要睡着又突然警醒，并经历反反复复的过程。

剑桥神经科学小组的负责人贝肯斯坦博士把清醒和睡眠之间的这段期间形容为"意识的迷雾"。因为在这段时间人的意识开始走神，走向迷茫。

事故高发期？

Image caption 揭开半梦半醒之间的秘密

印度的科研人员同时还研究了人在进入睡眠状态前的迷糊状态时是否与事故高发之间有任何关联。

例如，那些货车司机，或在上班时犯困的人们。

这种情况在货车司机身上时有发生，长途单调旅行让一些司机在开车时打盹，这时就有可能发生大问题，例如车祸等。

即使你不开车，如果你做的工作需要集中精力以及重要的决策也可能会产生问题。

剑桥的研究人员研究了人们在处于半梦半醒状态下反应时间的变化。

据悉，习惯用右手的人在这种半清醒状态下更容易发生事故，因此研究人员希望能够找到问题的答案。

图片版权 Getty Images Image caption 上班时犯困会影响集中力和发生事故

与此同时，研究人员希望通过对进入睡眠和苏醒期间大脑活动的研究或许能帮助让中风病人重新获得肢体功能。

创造性

据说，处于半梦半醒之间似乎有助于提升人们的创造力和想像力。

研究人员说，人脑在这种状态下所受的约束力较少，人们更愿自由地表达，不太担心出错。

这特别适合艺术家、音乐家以及作家等，他们可能会从中受到启发和得到灵感。

英语中有一个说法是 "sleep on it"，意思是指，先别急于做决定，晚上睡觉时再好好想想。

现在看来，这一说法还是有一定的道理的。

图片版权 Getty Images Image caption 长途单调旅行让一些司机在开车时打盹

科研人员还发现，人在入睡后虽然对声音和说话没有反应，但是如果叫一个人的名字，熟睡者更容易醒来。

时间概念

科研人员发现人的大脑并不是像一台机器，可以识别与己无关的噪音，它更有可能对跟自己有关的事务作出反应，比如名字等。即使是在睡梦中也一样。

此外，研究还发现人就是在睡梦中其实也是有时间概念的。

例如，一个需要赶早班飞机的人，通常会在自己定的闹表响的前几分钟内醒来。

这表明，人们对时间概念的判断还是很精确的，人们似乎可以判断到底过去了多长时间。

图片版权 EPA Image caption 比尔·盖茨也参与赞助了印度的人脑睡眠研究项目

不难理解，放松更容易入睡。现在研究人员用实验更验证了这一点。

实验人员用现钞做物质刺激让参加试验的学生尽快入睡，但越是这样就越睡不着，效果完全适得其反。

随着人们对人脑认知的增多，在关注人们睡眠质量的同时，可能还应该关注入睡的过程。

所以，下次，如果有人跟你说他/她昨晚睡得不好，除了问一问睡眠质量、睡了多长时间、中间是否醒来这样的问题之外，还应该关注一下他们用了多长时间才睡着，因为它可能与许多问题都有关联。