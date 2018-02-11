图片版权 Getty Images Image caption 世界上有四分之一的主要城市面临供水压力

开普敦正面临一个丝毫不令人羡慕的命运：这座南非港口城市可能成为现代世界第一个饮用水枯竭的重要城市。

不过，其实很久以前专家就已经警告过水源短缺的问题，开普敦目前在干旱天气下面对的问题只不过是当中一个极端的事例。

虽然水覆盖了地球表面70%的面积，但是它——特别是饮用淡水——并非像人们想象的那么多；地球的水当中只有3%是新鲜淡水。

全世界有超过10亿人缺乏获得水源的途径，另外有27亿人一年中至少有一个月面临缺水。2014年一项对全球500大城市的调查估算，每四个城市当中就有一个面临“水源压力”。

根据一项受联合国认可的评估，到2030年，全球对淡水的需求将比供应超出40%，造成这些的原因是气候变化、人为影响以及人口增长等因素的共同作用。

于是，开普敦的问题就不那么令人意外了，而且它只是冰山一角。以下这11座城市，是最可能在未来面临淡水枯竭的。

1. 圣保罗

巴西的金融中心城市是世界人口最多的十大城市之一。它在2015年经历了与开普敦类似的困境，当时它的主要水库存水量低于总容积的4%。

在危机最高峰时，这座有2170万居民的城市只剩下不足20天的淡水供应，警方必须出动护送运水车，才能避免水车被抢掠。

图片版权 Getty Images Image caption 在旱季高峰，圣保罗的淡水湖成为一个荒漠

一般认为，造成该次危机的原因是2014至2017年间侵袭巴西东南部的旱灾，不过，联合国派往圣保罗的特派团则是批评政府当局“缺乏适当的规划和资源投放”。

供水危机在2016年被认为是“结束了”，但是在2017年1月，主要库存量却还是比预期低15%，再次令该城市未来的供水成疑。

2. 班加罗尔

印度南部城市崛起成为一座科技城之后，当地官员被新的物业发展势头所迷惑，正为这里的供水和污水处理系统运作发愁。

而更的是，这里陈旧的泵水管道急需翻新；全国政府的一份报告发现，因为系统失修，这座城市浪费了超过一半的饮用水。

印度和中国一样，都面临着水污染的问题；班加罗尔也不例外：对该城市湖泊的深入调查显示，其中85%的存水仅能用于灌溉和工业冷却。

没有一个湖的水适合饮用或者洗澡。

图片版权 Getty Images Image caption 班加罗尔的水污染问题非常严重

3. 北京

根据世界银行（The World Bank）的定义，当某个特定地区的居民人均获得淡水资源少于1000立方米的时候，就会被定义为水资源短缺。

2014年，北京超过2000万居民当中，人均淡水供应量只有145立方米。

中国占全世界大约20%的人口，但只有世界淡水资源的7%。

哥伦比亚大学的一项研究估算，中国在2000年至2009年间的存水量下降了13%。

此外还有污染问题。2015年的官方数字显示，北京有40%的地上水资源受到污染的程度使之甚至不能作农业或工业用途。

中国当局已经通过建设大量分流系统来应对相关问题；同时还引入教育项目，以及向大规模商业用户征收高费用等等。

4. 开罗

尼罗河在当代遭遇重重困难。

它是埃及全国97%供水的源头，但是同时也是越来越大量的农业和居民排放未处理废水的终点。

图片版权 Getty Images Image caption 埃及有97%的供水来自尼罗河

世界卫生组织数据显示，在中下收入的国家当中，埃及在与水污染相关的死亡人数上排名相当高。

联合国估计，该国至2025年将面临严重的水源短缺。

5. 雅加达

就像很多沿海城市一样，印度尼西亚首都面临着海平面上升的威胁。

不过在雅加达，是人为因素令问题变得更严重。由于该城市的1000万居民当中只有不到一半能获得管道自来水，因此非法开井的行为相当普遍。这种做法令地下含水层逐渐枯竭，实际上也相当于将地下层抽干。

结果，根据世界银行的估算，现在雅加达约40%的面积都处在海平面以下。

而更糟糕的是，虽然当地降雨很多，但是地下含水层却并没有得到补充——由于水泥和沥青的普遍使用，令空旷地无法吸引雨水。

图片版权 Getty Images Image caption 印尼首都的非法开井问题，使之更容易受到洪水侵袭

6. 莫斯科

世界上有四分之一的淡水储备都在俄罗斯境内，但是该国都备受苏联时代工业污染遗留问题的困扰。

莫斯科尤其令人担忧，那里70%的淡水供应都依赖于地表水。

官方监管机构承认，俄罗斯有35%至60%的饮用水储备达不到卫生标准。

7. 伊斯坦布尔

根据土耳其政府的官方数据，该国实际上已经处于水源压力当中，因为人均供水量已经在2016年跌破1700立方米。

当地专家已经警告，到2030年，情况可能就会恶化为水源短缺。

图片版权 AFP Image caption 一场长达10个月的干旱令伊斯坦布尔附近的这个湖泊干枯

近年，像伊斯坦布尔（1400万居民）这类受到重度污染的地区已经开始在干旱月份缺水。

在2014年初，该城市的淡水湖水量已经下降至总容积的30%以下。

8. 墨西哥城

对于墨西哥首都的2100万居民来说，水资源短缺已经不是什么新鲜事。

每五个人当中就有一个人每星期只有几个小时能够获得算来水，另外还有20%的人只在每天有限的时间里有自来水可用。

该城市有40%的水需要从遥远的地方进口，但是却没有大规模的废水循环处理系统。另据估计，管道系统的问题也造成了约40%的水流失。

9. 伦敦

要说世界上哪些城市会水源短缺，伦敦肯定不是人们首先相到的。

然而事实却并非如此。年平均降雨量为600毫米（少于巴黎，只有纽约的一半）的伦敦，有80%的水来自河流（泰晤士和利河）。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦的淡水浪费率高达25%

根据大伦敦政府（Greater London Authority）的数据，该城市正在向供不应求逼近，并且可能在2025年出现供水问题，并在2040年出现“严重短缺”。

看起来，“软水管用水禁令”（hosepipe ban）在未来或许会越来越普遍。

10. 东京

日本首都的降雨量与美国西岸以爱下雨著称的西雅图不相上下，但是，这里的降雨却主要集中在每年的四个月当中。

这些雨水需要被收集起来，因为一些雨季的雨量不及预期，就有可能带来干旱。东京至少有750座私人和公共建筑有雨水收集和净化系统。

拥有超过3000万人口的东京，用水系统有70%要依赖地表水（河流、湖泊以及融雪）。

最近在管道基建上的投资，也是为了在不久的将来把水流失降低到3%。

11. 迈阿密

美国佛罗里达州是美国每年降雨量最多的五个州份之一，但是，它最著名的城市迈阿密却面临着供水难题。

世纪20初的一个项目在该城市周围的沼泽抽水，却带来了当时未被预见的后果；大西洋的海水玷污了比斯坎蓄水层（Biscayne Aquifer），那是迈阿密的主要淡水来源。

图片版权 Getty Images Image caption 海水渗入令迈阿密的淡水供应受到威胁

尽管人们在20世纪30年代就发现了这一问题，但是海水仍然不断涌入；特别是随着海平面上升，海水越过了近几十年修建的地下堤坝。

邻近城市已经开始面临供水困境。迈阿密以北几英里路的哈伦代尔海滩（Hallandale Beach）就由于咸水渗入而不得不关闭了八个水井当中的六个。