BBC事实查核：塑料垃圾该焚烧还是掩埋

图片版权 AFP/Getty Image caption 北京郊区垃圾场里如山的塑料。中国从2018年1月起禁止洋垃圾入境。

中国日前宣布不再接受外国垃圾进行循环利用处理，英国就遭遇挑战了。

自行消化更多的本国垃圾，该怎么办？是该掩埋还是焚烧那些无法循环再生、重复利用的垃圾？

我们在这里尝试解答第二个问题。显然，在这个问题上意见有分歧。

那么，关于塑料垃圾，我们掌握了哪些事实？

据英国皇家税务与海关总署（HMRC）英国贸易资讯网站，2014年，英国总共向其他国家输出了80万吨塑料垃圾，在那些国家进行循环再生处理，其中就包括中国。

有媒体报道揭露，这些出口的垃圾很大一部分被其他垃圾污染，必须焚烧。

英国国内面对的塑料包装垃圾， 2016年运到垃圾填埋场和焚烧场的总共将近124.5万吨。

全国包装废品数据库估计，2016年用于再生加工的塑料包装废品有102多万吨。

提醒一下，这些只是塑料包装废物，还不是全部塑料垃圾。

那么，对那些很难循环再生的塑料垃圾，我们是烧呢，还是埋？

焚烧

“焚烧派”这么说：塑料是从石油和天然气提炼生产的，焚烧的时候会产生大量热能。

乍看，把塑料垃圾放到焚烧炉里烧，然后用产生的热能来发电，似乎合情合理。

如果焚烧炉能把这个过程中剩余的热量搜集起来，用于办公室和家庭供暖，利用效率岂非更高。

以这种方式焚烧塑料垃圾，目前在有些地方代替了烧煤或石油之类产生污染的燃料。

英国拉格比（Rugby）选区保守党下院议员马克·珀塞（Mark Pawsey）是议会包装制造业跨党派小组主席。他在下院表示，“废物被用于产生热能，让我的选区里的水泥厂得以生产水泥。

”我的感觉是，对包装材料热能价值的这种利用，远胜于把它送到垃圾填埋场去。“

他的观点得到此类焚烧炉的运营商的支持。他们的组织叫环境服务协会（Environmental Services Association，ESA)。

该协会会长雅各布·黑勒（Jacob Hayler）告诉我们：”通过焚烧来回收不可再生废物的能量，要好过把它们送到垃圾填埋场。”

他援引政府文件，英国能源数据解析（Digest of UK Energy Statistics, DUKES）说，2016年“废物能源”（Energy from Waste, EfW）消耗的垃圾相当于替代了250万吨原始化石燃油。

黑勒说，总体而言，焚烧的温室气体排放量低于垃圾填埋。

这么说，焚烧塑料很有道理。但是，事情并不那么简单。

因为，这些数据来自不分类的垃圾的焚烧，而不是光烧塑料。

普通家庭的生活垃圾在填埋场确实会产生温室气体，导致地球升温，除非把这些填埋场气体收集起来。

但这不适用于塑料，因为塑料是一种特别稳定的材料。它们不会在填埋场的地下分解，所以不会产生温室气体排放。

实际上，“掩埋派”也是振振有词。

图片版权 PA Image caption 志愿者在伦敦泰晤士河畔捡塑料瓶。英国环境部表示，必须停止输出塑料垃圾的做法。

“掩埋派”

焚烧塑料会产生有毒有害气体，如果焚烧炉效率不高，这些气体会进入环境。据信现代焚烧炉基本上解决了这个问题。

但是，气候变化也是需要考虑的一个问题。

据咨询公司 Eunomia 计算，在用于发电的焚烧炉里烧塑料，产生热能的效率是25%，而新型燃气火电站的效率是55%。

该公司的多米尼克·霍格（Dominic Hogg）告诉BBC：“在烧煤发电逐渐淘汰后，焚烧未分类垃圾发电将成为碳排放密度最高的发电方式。

”如果政府希望减少碳排放，那（烧垃圾）就没有道理，除非政府采取激进的措施来减少未分类垃圾中的塑料数量。“

环保组织还担心，如果因为中国拒收洋塑料垃圾导致塑料垃圾增多，而英国必须建更多的焚烧炉来应对，那会制造出新的需求：本来应该循环再生的塑料废物也被用来喂焚烧炉。

英国政府似乎被这一派观点说服了。环境部次长特蕾西·科菲（Therese Coffey）在议会下院声明：”从环境的角度考虑，一般而言埋塑料比烧塑料好。“

拦截碳排放

确实，我们可以再进一步，来论证把塑料垃圾埋在填埋场是一种成本低廉的碳捕集和储存方式。

数十年来，政府一直在承诺要开发能够搜集火电站碳排放并将它们注入地下岩层的发电厂。

掩埋塑料也能取得同样的效果，把不需要的碳锁住，而成本却只是一个零头。

英国绿色和平组织的艾丽娜·珀丽萨诺（Elena Polisano）对此勉强表示同意。

她告诉BBC：“我们应该做的是，按这个顺序，减少、重复利用、循环再生。

”到了需要决定垃圾该焚烧还是掩埋的阶段，我们应该已经是失败多次了。

“但是，跟任由这些失败以有毒气体的形式在大气中扩散相比，控制失败还是更安全。”

这个问题看上去很学术，但对于英国政府却很实际，尤其是因为环境大臣正在准备新的垃圾处理计划，而且还声称英国必须“停止离岸处理垃圾”。