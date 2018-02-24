图片版权 Getty Images

抗抑郁药究竟有没有效？研究者说，一项最新研究的结果，平息了医学界其中一个最大的争议。

这项发表于医学期刊《柳叶刀》的研究分析了522项临床试验的数据，涉及116,477人，证实21种抗常见抑郁药，在缓解抑郁发作症状上较糖丸（dummy pill）更有效，但亦同时显示出不同种类的药物之间，药效有极大差异。

2016年，全英共有6470万次抗抑郁药处方，较2006年上升逾一倍，但坊间一直质疑抗抑郁药的效用，一些测试更称它们不比安慰剂有效。

英国皇家精神科医学院（The Royal College of Psychiatrists）指，这项研究“终于为围绕抗抑郁药的争论划上句号”。

是次研究为综合分析（meta-analysis），使用一些非公开数据，以及522次针对成人抑郁发作的临床测试数据，证实这21种抗抑郁药全部比糖丸有效；不同抗抑郁药与糖丸相比有效的程度，由三成至超过两倍不等。

领导是次研究的学者、牛津大学精神病学系副教授安德瑞·奇普里亚尼（Andrea Cipriani）向BBC表示：“究竟抗抑郁药对治疗抑郁是否有效，是长久以来的争议，今次研究是最后答案。”

“研究发现，最常见的处方抗抑郁药，对轻微至严重的抑郁症状有效，这对病患与医生而言都是好消息。”

抗抑郁药是“不能说的秘密”？

英国著名脱口秀艺人基斯顿·塔尔博特（Christian Talbot）也有患上抑郁症的经历。三年半前，他发现言语治疗不再有效，开始服用抗抑郁药物。

Image caption 塔尔博特医生告诉他，其抑郁病因是血清素不足，影响了他的心情、情绪及睡眠

塔尔博特说自己一开始对服用抗抑郁药很抗拒，因为他害怕服用后会令自己变得神智不清、敏感度降低，但开始服用后，他很快就感受到其良性效用。

“不是说会感觉到极大的变化，但我确实觉得肩上有什么重担卸了下来。我没那么不安了，感觉更加平和。”

塔尔博特认为，服用抗抑郁药似乎是大家有意回避的话题。

“我不知道大家是害怕谈论，还是觉得羞耻，但抗抑郁药跟一般的药物没有什么区别，只是它治的是心理疾病而非生理疾病。”

“有力证据”

是次研究的参与者指，这项研究成果有助于医生选择最适合的抗抑郁药，但不代表所有病患均要转用其他药物。他们强调，研究成果得出的，是不同药物的平均药效，而不是药物对特定性别、年龄层、症状严重程度不同的病患的药效如何。

研究者说，今次研究的数据大部份是用药八星期的效果，因此这些数据未必适宜用作评估不同药物长期服用的效果。

他们还补充指，这项研究的发现，不等于说抗抑郁药必然是治疗抑郁的第一选项：“除了药物以外，医生亦应同时考虑其他可行选项，如心理治疗等。”奇普里亚尼解释。

图片版权 Getty Images

英国皇家精神科医学院教授卡米尼··柏里安蒂（Carmine Pariante）则说：“是次综合分析，清晰显示这些抗抑郁药能有效改善心情、协助人们抵抗抑郁，终于为围绕抗抑郁药的争论划上句号。”

“较为重要的是，这份报告分析了制药企业的非公开数据，显示这些企业对研究的资助，并不影响结果，证实抗抑郁药的临床实效，并不受药业资助的宣传影响。”

然而柏里安蒂教授亦指出，这份研究对于如何治理难治性抑郁症（Treatment-resistant depression），以及抑郁病症无法以上述21种药物治疗的病患，没有新的发现。

伦敦大学学院精神流行病学教授格林·刘易斯（Glyn Lewis）形容今次研究“非常好”，是抗抑郁药药效的“有力证据”。

“抗抑郁药经常被传媒质疑，但这项研究显示，它们有助于控制抑郁症患者的病况。”