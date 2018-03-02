图片版权 Getty Images Image caption 糖尿病可能有5种或更多类型。

瑞典和芬兰的科研人员说，人们常说的糖尿病实际是一种非常复杂的疾病，它可以分成5种不同的疾病。

这一最新研究结果也许可以为未来针对每一种形式来研究治疗方案铺路。

传统上讲，人们把糖尿病分成两种：一型糖尿病和二型糖尿病。

总的说来，糖尿病是由于患者体内的血糖无法得到控制造成的。

现在，瑞典和芬兰的研究人员认为糖尿病远比人们所了解的要复杂。

他们希望这一发现可以开启未来糖尿病个体治疗放案的新时代。

当然，糖尿病治疗方法不会立即出现变化。

从全球来看，每11个人中就会有1人受糖尿病影响。糖尿病会增加心脏病、中风、失明、肾衰竭以及截肢的风险。

传统类型

图片版权 Getty Images Image caption 糖尿病病情复杂

如何区分一型和二型糖尿病？

一型糖尿病主要是免疫系统的疾病。患者的免疫系统攻击生产胰岛素的β细胞 (beta-cells)，因此使患病者自身无法产生足够的荷尔蒙来控制血糖。

一型糖尿病通常是从小就发病。个别也有成年后才发病的。英国首相特里莎·梅据说属于一型糖尿病。

二型糖尿病主要与生活方式有关，比如肥胖。因为过多的脂肪影响胰岛素的功能。

但如果家族里有糖尿病和高血压病史的，即使体重正常也可能患上二型糖尿病。

瑞典和芬兰的研究人员详细分析了14775患者的血样标本。他们的研究结果被发表在权威杂志《柳叶刀糖尿病与分泌学》上。

五大类别

他们把糖尿病划分为五大不同组别。

图片版权 PA Image caption 二型糖尿病主要与生活方式有关，比如肥胖。

组别1：严重自身免疫性糖尿病。基本上与典型的一型糖尿病一致。它主要影响年轻人。这种免疫疾病使患者无法产生胰岛素。

组别2：严重胰岛素缺陷性糖尿病。它与组别1类似。也主要影响年轻人。他们体重正常，但却很难产生胰岛素。但免疫系统并没有缺陷。

组别3：严重抗胰岛素性糖尿病。这些患者通常是非常肥胖。虽然他们身体生产胰岛素，但身体却无法对此产生反应。

组别4：中度肥胖导致的糖尿病。患者体重超重但新陈代谢机能比第三组别更接近正常人。

组别5：与年龄有关的糖尿病患者。在这组人群中患者年龄要比其他组别人群年长得多。此外，他们糖尿病的症状也较轻。

研究人员对BBC表示，这一发现非常重要，因为这朝着未来精确治疗又迈进了一步，特别是针对前3组更严重的糖尿病与后2组轻微些的糖尿病应该采取不同的治疗。

组别2的糖尿病目前被划分在二型糖尿病中，因为患者并没有自身免疫性疾病。

而且，研究发现这类病人有可能是由他们的β细胞缺陷引起的，并不是因为肥胖。

对这类病人的治疗应该更接近一型糖尿病的治疗方法。

组别2的糖尿病患者失明的风险更高，而组别3的患者肾衰竭的风险最高。

更精确分类

图片版权 Getty Images Image caption 锻炼有助减少肥胖和疾病

伦敦帝国理工学院的萨勒姆博士说，大多数的专家其实都知道泛泛地把糖尿病分成一型和二型"不是特别准确"。

然而，她表示该项研究是基于斯堪的纳维亚半岛居民（Scandinavians）的研究结果，而从全球来看糖尿病风险的区别可能非常大。

萨勒姆博士说，"我们对糖尿病的了解仍然非常少。从世界范围来看很可能可以再分为500种不同次组别，这一切都取决于基因和当地环境因素的影响。"

英国华威大学医学院的库马教授说，"很明显这仅仅是第一步"。

他说，"我们需要知道根据不同组别采用不同治疗方案是否将会产生更好疗效。"

英国糖尿病慈善机构的彭斯博士表示，希望对糖尿病更深入的了解对未来个体化治疗，以及减少糖尿病并发症风险有所帮助。

当然，她表示还需要进行更进一步的研究，特别是二型糖尿病可以再细分为各种分类型（subtypes)，只有这样才能更好地了解糖尿病患者的状况和生活，以便将来能出台更好的治疗方案。

中国状况

过去几年，全球糖尿病人数呈显著上升趋势，而中国则起了"助燃剂"的作用。

过去20年中，中国糖尿病患者人数增加了56%。

美国的同期增长是71%，仍处于领先地位，沙特阿拉伯增长60%，墨西哥增长52%。

据悉，每10万人中，中国的糖尿病患者是6480人，几乎赶上美国的6630人。

一项研究显示，随着中国、墨西哥等发展中国家肥胖人数增多，全球糖尿病患者在过去20年中增加近一半。

过去几十年中，糖尿病患者人数在发达国家一直呈上升趋势。这主要归咎于肥胖症人数的增多。

但研究也显示，一些发展中国家也在出现这样的模式。

这个趋势在中国、墨西哥和印度等国尤为明显。