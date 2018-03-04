图片版权 Getty Images Image caption 骑自行车出行、健身的人越来越多

骑自行车是一种很受欢迎的出行、锻炼方式。在许多交通拥堵、共享单车风行的大城市，通勤族每天上下班可能都是脚踏风火轮。

但是，经常有人担心，长期骑自行车会不会影响男性的性功能。经年累月，围绕这一问题出现过五花八门的理论、传闻。有人说， 没错，那一定会影响男人的生育力、性功能。

不过，最新一项研究结果却将给自行车爱好者送去莫大安慰：骑行不会给男性性健康、泌尿系统功能带来不良影响。

研究人员比较了骑行、跑步和游泳爱好者的调查数据，结果发现，三组人群的性功能、泌尿系统健康状况具有"可比性"，也就是：不相上下。

他们还说，不能把男性的勃起障碍和骑自行车直接、排他地挂上钩；骑自行车的好处"远远大于风险"。

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不相上下

参加调查的男性包括来自英国、美国、纳纳达、澳大利亚和新西兰的2774名骑行爱好者，539名游泳爱好者和789名跑步爱好者。

研究人员设计了一系列问题，根据搜集的答案衡量受访者的性健康和泌尿系统功能状况。

他们发现，这三组男性的数据不相上下。不过，部分骑行爱好者患尿道狭窄的几率可能更高一些。

此外，骑自行车强度非常大的人（指每周三次以上、每天平均骑行超过25英里、坚持时间超过两年的人）和偶尔骑着玩儿的人之间的数据也没有显著差别。

这次研究的结果发表在《泌尿学杂志》上。

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好处巨大

研究人员同时指出，先前有研究显示，骑自行车可能会给男性的勃起功能带来不良影响。但是，这些研究缺乏对不同人群的比较，受访人总数也有限。

他们还说，骑自行车对心血管健康有巨大好处，而且对关节的冲击也更小。

研究小组的负责人之一、 加利福尼亚大学旧金山分部泌尿科的布雷尔（Benjiamin Breyer）说，安全骑行的人享受的健康益处远远超过健康风险。

他说，每天在沙发上偎着或者在电脑前坐八个小时，比骑自行车给性生活和整体健康带来的害处肯定更大。

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麻木？

不过，调查确实发现，常骑自行车的人生殖器部位感觉麻木的几率可能更高。

但是，如果骑行中超过20%的时间是站着骑，这样的风险就可以大大降低。

布雷尔说，自行车车座的设计不同，有些对生殖器部位的压力更小。还有就是要注意，骑行期间注意变化姿势，坐一段、站一段。

研究人员还表示，他们还会更仔细地调查那些说生殖器部位麻木的人，争取搞明白这是否意味着着未来可能出问题。