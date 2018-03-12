新发现：有没有同理心可能与基因有关

图片版权 Alamy Image caption 同理心是连接人与人之间的重要纽带之一。

众所周知，一个人的长相与身材可能取决于遗传，即与遗传基因有关。但你可能有所不知，目前科学家发现基因不但控制着我们的身高和面貌这样的外在因素，它还影响我们内在的情感成分。

同理心（Empathy）是连接人与人之间的重要纽带之一，它可以帮助我们与人建立紧密的联系，并影响我们在一系列场合的言谈举止等。

现在，科学家发现其实同理心并不仅仅是在我们成长的环境和经历中形成的，它还与遗传基因有关，至少部分是这样的。

根据一项对近50000人的研究，首次发现基因对人们是否具有同理心扮演着重要角色。

此外，研究还发现总的来说，女性比男性更具有同理心。

图片版权 Getty Images Image caption 当我们知道有人悲伤难过，可能需要安慰。

"重要一步"

同理心在人与人的社会关系中发挥着重要角色。

它帮助我们相互沟通，理解他人的情感并做出恰当的反应。例如，当我们知道有人悲伤难过，可能需要安慰时。

之前，人们觉得同理心主要是人们在孩提时期以及生活经历中形成的。

但是，在这篇发表在《转化精神病学》（Translational Psychiatry）杂志上的论文中，科学家研究了同理心与基因之间的关系。

研究人员让参与者填写问卷调查，并留下他们的唾液样本以便做DNA测试。

这一测试是要检测志愿者的"同理商数"（Empathy Quotient）。

科研人员想从人们的基因中寻找差异，看看是否能从中找到为什么有人更具同理心这个问题的答案。

科学家发现，一个人有没有同理心至少10%是与基因有关。

同理心与自闭症

图片版权 Getty Images Image caption 这是研究人员第一次研究同情心与基因之间的联系

领导这项研究的剑桥大学科学者说，这是了解基因在同理心中所起作用的一个重要步骤。

当然，科研人员说，别忘了基因的作用只占10%。 因此也千万不要忽视非遗传性因素。

就两性来说，也存在着不同。从实验结果来看，女性似乎比男性更具同理心。

而这一不同，研究人员则很难从基因上找到答案。

研究人员发现，那些与遗传有关的同理心低的人士患自闭症的风险更高些。

当然，像任何研究一样，这项研究也存在着其局限性。

虽然科学家发现由于基因缘故使人们具有同理心程度不同，但是他们却无法找到到底是哪些具体的"同理基因"在起作用。

如果未来能有更多的人参加这项实验，可能更有利于找到影响到同理心的那些基因。

牛津大学从事统计遗传学研究的McVean教授对BBC表示，虽然研究发现基因对一个人是否具有同理心有一定的影响，但跟后天的环境因素相比较仍占较小的比例。

伦敦国王学院心理学副教授巴克说，这是此类研究中的首例。要想了解更多以及从中获益，还需要做更大范围的研究才行。