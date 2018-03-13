英国中餐外卖最受欢迎 含盐过量应健康提示

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中餐和中餐外卖是许多英国人喜欢的菜肴之一，可能没有多少人没吃过中餐或点过中餐外卖。

但是，英国一个叫“减盐行动”（Action on Salt）的健康公益组织最近在分析了150多份中餐菜肴之后发现，其含盐量普遍偏高，有些菜或是主食，一份的盐含量就高达一个成年人一天所需的盐摄取量。

根据世界卫生组织（WHO）的推荐量，成年人每天摄入的盐量不要超过6克，也就是一茶匙的量（one teaspoon）。

如果是高血压或是糖尿病人，则应该再减，即每天控制在3克左右。

图片版权 Getty Images Image caption 炒面中的盐量较高

据悉，英国成年人每天摄取的盐量平均在10克或以上，远远超过6克。

根据“减盐行动”组织的数据，中餐的豆鼓炒牛肉或鸡肉（beef/chicken in black bean sauce）中的含盐量较高。

在外卖中，炒饭和炒面中含盐量最高，最高可以达到11.5克，几乎接近世卫组织推荐量的一倍。

“减盐行动”组织的负责人格莱格说，中餐外卖中的含盐量惊人，而且人们不可能只吃一份外卖，很可能会同时点几个不同的菜，再加点酱油及其它调料，那么摄入的盐量可想而知。

图片版权 Getty Images Image caption 春卷是外卖中受欢迎的中餐

含盐量较低的是虾片和素春卷，平均一份含盐量在0.8到1.4克之间。

即时餐（ready meal）

而从超市中所购买的中餐即时餐含盐量不等，其中排骨和香酥鸭的含盐量相对较低，但是炒饭和炒面类的含盐量较高。

此外，别忘了中餐蘸酱（dipping sauces）中的盐量，以酱油为酱汁的调料当然最咸，然而那些甜酸汁中，例如甜辣椒酱以及梅子酱（sweet chilli sauce and plum sauce）中其实也含有大量的盐。

图片版权 Getty Images Image caption 别忘了各种调料酱中的盐

然而，精通中国饮食的英国烹饪作家扶霞（Fuchsia Dunlop）接受BBC采访时提醒人们，这一现象主要是指超市和外卖中的一些中餐。

扶霞解释说，在英国生产的中餐即时餐主要是由西方人针对西方人的口味而生产的。

她认为吃中餐加酱油并不是平时中国人在家就餐的习惯。因为人们在家里吃中餐时，如果炒菜中本身已经有盐的话，你就不会再加酱油和吃蛋炒饭（高盐）了。

扶霞说，中餐并不是像有关报道标题中描绘的那样，就是高盐，不健康。她说，即时餐并不能真正代表中餐文化和饮食。

图片版权 Getty Images Image caption 中餐外卖中的每份菜很少有低于2克盐的

其实，即时餐中高盐、高糖、不健康是普遍现象，其中包括中餐，印度餐、西餐等。

让食品生产商改变产品的含盐量才是关键。这也正是近年来英格兰公共卫生署（PHE）一直所倡导和努力的。

图片版权 Getty Images Image caption 高盐食品会导致血压升高

高盐的危害

为什么高盐饮食对人体健康有害呢？高盐可以引起人体血压升高，因此增加心脏病和中风的风险。

据统计，英国四分之一以上的成年人患有高血压。

别忘了，我们每天所吃的面包、糕点、奶酪、饼干、薯片等食品中已经有盐。

英格兰公共健康说，现在的一条面包中所含的盐已经比过去少了40%。

当然，PHE营养专家艾利森博士说，还可以进一步降低食品中盐的含量，因为许多食品中的含盐量仍然过高，仍大有减盐的潜力。