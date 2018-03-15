图片版权 Getty Images Image caption 2006年6月，霍金在香港科技大学演讲。

英国著名科学家霍金（Stephen Hawking）生前多次到访中国，又多次与中国科学家和学生等交流，令这位甚有远见的物理学家在中国很受欢迎。

许多中国读者从小就阅读霍金的著作《时间简史：从大爆炸到黑洞》。该书中文版是众多翻译本中最畅销的版本。他2006年到访北京，在人民大会堂讲课。官方《人民日报》英文版形容，他受中国年青人受欢迎的程度跟美国好莱坞巨星汤姆·克鲁斯（Tom Cruise）差不多。

霍金在世界各地都有许多支持者，但他在中国受欢迎的程度颇为不同。他2016年在社交网站微博上开设帐号，很快便吸引上百万的粉丝，目前的微博粉丝数为470万，远超微博粉丝数为105万的英国首相。

他逝世的消息传到中国后，中国民众对消息感到震惊，许多学者、网友都纷纷对他表示哀悼。

你的器材不支持播放多媒体材料 肉体疾病的羁绊并未阻挠霍金教授改变世人对宇宙的观念。

清华大学教授丘成桐认为，霍金行动不便，但这没有阻碍他的创意和对研究的热诚，令他十分受人敬佩。他跟BBC形容，霍金“十分友善，也十分愿意向一般人解释物理学理论”，他又说，霍金的微笑“吸引了众人的目光”。

“他慷慨地到访中国，中国人对此十分感激。”

中国正增加投放到科学研究的资源，而霍金刚好成为中国当局宣传的模范。官方媒体在2006年曾形容霍金在中国的知名度“跟超级明星差不多，而中国政府向来都认为，科技研究对中国的未来十分重要”。

图片版权 Weibo Image caption 有中国网友在微博上贴图悼念霍金。

初到中国的时候，霍金没有太多批评中国，也十分乐意跟出席他讲座的观众开玩笑，这都帮助建立他在中国的知名度。他上一次到中国的时候曾说：“我喜欢中国文化、中国菜，而最喜欢中国女人，她们都十分漂亮。”他又称赞中国人聪明、勤奋，在科学和技术发展也十分有成就。

他早前跟中国男子组合TF Boys成员王俊凯在网上交流，让年青人喜出望外。王俊凯询问霍金有关人类移民到其他星球的事，霍金称赞王俊凯问了一个“优秀的问题”。回复王俊凯的时候，他又寄语中国年青人在追寻科学知识时，能保持他们的求知欲和信心。

霍金逝世的消息传出后，王俊凯在微博上贴文缅怀霍金，又说将霍金的教诲“铭记在心”。

图片版权 Weibo Image caption 霍金在微博上有超过460万名粉丝。

霍金后来在中国受到一点批评，主要是围绕他对人工智能的担忧。他去年透露视讯通话，出席在北京举行的流动通讯科技会议。他警告中国要小心人工智能的发展，确保人工智能的将来发展，会为人类和环境带来好处。

中国是世界上最积极发展和使用人工智能的国家之一，应用范围包括用人脸识辨捉拿罪犯，也用来监控公众。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国的人脸识别监控系统有多厉害？

但霍金对中国还是有信心的，尤其是中国年青人，认为他们有能力改变世界。他有时候会在微博直接跟中国年青人对话，2016年中国高考前夕，他在微博上鼓励考生，希望他们“勇往直前地”追逐梦想。

霍金的这种中国缘，也许能解释为何他逝世后，中国的年青人显得特别伤心。有网友贴文悼念：“尘归尘， 土归土，霍金归还宇宙。”

又有网友写道，希望霍金离开地球后，能好好在最爱的宇宙中探索。

BBC制片人李理对此文亦有贡献。