48小时建成一间屋　3D廉价房有望上市

图片版权 New Story Image caption 这间屋子只花了一万美元、约48小时就建成。

在德克萨斯州一批豪华的富人住宅后面，藏着一所为穷人而设的房子。

每一个晚上，世界上都有超过十亿人，无法找到安睡之所，不得不露宿。

但美国有两间企业，正在透过科技研发，寻找解决这个问题的方法。这两间企业相信，他们研发的快速3D打印一层房​​屋，不止是一个可供安睡的空间，而是真正可以生活在其中的房子。

本周正值德州奥斯汀“西南偏南”科技节（South by Southwest），我在这个“示范单位”中转了一圈。建筑公司Icon联合致力为发展中国家解决住房问题的非牟利组织New Story，共同设计及建造了这座概念模型。

这个面积有650平方呎的单位，需要价值一万美元的混凝土作为建材，花48小时便可“打印”而成。

这项设计的目标，是大幅降低房屋的建造成本，利用批量购入混凝土等规模生产方式节约开支。同时改善3D打印技术，令建造时间最终可缩短至12-24小时以内。

Image caption 照片中的是打印时使用的模具支架。

今年稍后时间，这项计划将登陆萨尔瓦多，在当地试建一批房子，目标是在2019年展开工称，建造出100间住房。

“如果成功，这将改变业内建房的方式。”New Story创办人之一、现任总裁布莱特.哈格勒（Brett Hagler）表示。

“我们不去尝试的话，是不负责任。”

用管子来建房

与规模较小的3D打印一样，这个用以建房的3D打印系统，也是透过一层层铺设物料来打印，但使用的原料是与混凝土非常类近的砂浆。

房子的高度及阔度，则用一个巨大的金属制模具支架来划定，以轨道移动，可根据指令自动移动位置。

“使用这套系统，最高可建造出11呎高的房子。”Icon总裁阿历士.勒鲁（Alex Le Roux）表示。

图片版权 New Story Image caption 砂浆一层一层铺成房子的墙。

“（金属支架）利用轨道来移动，你可以建出很多间相邻的小房子，也能建造出一间超长的房子。”

这套系统会根据电脑辅助设计（CAD）画成的蓝图去建房，用户可以自行设计出心仪的间格，或由系统设计库中挑选既定的设计。

踏入“示范单位”里面，可以看到这是一个细小、但宜居的空间。它当然比棚寮坚固，看起来可以抵御极端天气。我参观的时候，室内设计工作刚刚展开，一群建筑工人正在架设木屋顶、窗户等。只需再等几个小时，这间房子就会装修好，接通水电、摆好家具，可供入住。

房子内的混凝土痕迹仍然明显，有些人或会觉得过份冰冷，但也会有人觉得是极简主义风格。我倾向后者：这间房子，对世界各地大城市中正在支付昂贵租金的人们，会很有吸引力。

“尊重与尊严”

这些房子的对象，不是这些大城市租客，而是最急切需要房子的人。

Icon及New Story计划利用一笔主要由矽谷商界人士捐出的款项，在萨尔瓦多建造100间3D打印房屋。

但这些房子并不是免费提供的。

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“入住的家庭将要承担一笔无利息、非牟利的按揭，分期十年还清。”哈格勒表示，月供费用为约30美元。根据萨尔瓦多的政府数据，该国农村地区人均月薪为360美元。

“那些钱不会回到我们手里，而是由一个社区基金收集。”

这笔基金将会支付建造更多房屋，或支援已有房屋的维修费用。哈格勒说，按揭模式有助在社区内建立“尊重与尊严”的环境。

哈格勒承认，3D打印房屋，将会对当地的建筑市场造成影响，波及建筑工人的生计，但同时指出这样的质疑没有考虑大局。

Image caption 哈格勒今年内会将这项计划带到萨尔瓦多。

“根据我们对过往的观察，你越快将人们安置在安全的居所，他们将越快可以找到有薪的工作，或获得小额贷款展开自己的事业。”

“比起仅提供建筑工人的工作岗位，尽快将无家者安置好，事实上能令他们更好地找到工作。”

哈格勒称，这套打印系统将由当地建筑工人来主导使用，并希望低廉的建造成本能带动当地对房屋的需求，让工人们有更多房子可以建造。

至于现时在奥斯汀展出的“示范单位”，哈格勒已经为它想好出路。

“我会放上AirBnb放租。”哈格勒说。