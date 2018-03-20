神经毒剂：谁掌控着世界上最有毒的化学物质？

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针对前俄罗斯间谍及其女儿的中毒案，国际专家们已决定，在英国测试案中使用的神经毒剂样本。专家如何追踪这个世界上最有毒的化学物质呢？

在收集了用于谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和他的女儿尤利娅（Yulia）身上的毒剂样本后，禁止化学武器组织（OPCW）的一个团队将对其进行试验，预计至少需要两周的时间。

英国政府表示，所用的物质是神经毒剂诺维乔克（Novichok），它被俄罗斯"大量存储"，这对于此次袭击"难辞其咎"。英国政府还驳斥了俄罗斯关于毒剂来自英国波顿当（Porton Down）的生产设施的说法。

禁止化学武器组织的工作是作为国际监管机制的一环，对于一种毒化物质是否被允许使用进行管理。

该组织基于《1997年禁止化学武器公约》（CWC）而创立，有192个国家签署了该公约。迄今为止，只有朝鲜、以色列和埃及尚未批准，但它们仍受国际法下属规定的制约。

《禁止化学武器公约》的执行部门是总部位于荷兰海牙的禁止化学武器组织调查员。迄今为止，他们已经监督销毁了全世界申报持有的近97％的化学武器储备。

缔约国同意永不制造，储存或使用化学武器，也不会协助它国从事类似活动。此外，这些国家还需要申报它们拥有哪些化学武器，以及它们的生产设施。

这些申报将被禁止化学武器组织的调查员们用来监督和销毁这些化学武器和生产设施。

大多数国家都遵守了这个最后期限，但继承前苏联遗产的俄罗斯和美国并未遵守。其规模庞大的武器库、军备裁减技术方面的挑战和成本导致了延误。

几个月前，俄罗斯宣布其已经完成对近40,000吨申报毒剂的销毁，这曾是世界上最大的储备。这一过程是在禁止化学武器组织调查员的监督下进行，没有任何异议。

美国目前已销毁其申报的90%的储备，并计划在2021-2022年完成全部的销毁工作。这一问题的挑战在于需要说服一些当地族群，使其相信该工作可以在他们的社区内安全进行。

但是其他的化学品和诺维乔克呢？

被认为是用来对付斯克里帕尔的元凶诺维乔克，从未向禁止化学武器组织申报过。而这种化学物质也从未入过国际监管机制的法眼，一部分原因是因为它们化学结构的不确定性。

有一个具体的名字是至关重要的，因为化学武器公约允许各国在可以确认的情况下合法地拥有各种各样的化学品。

根据公约，在和平的用途下，包括工业、农业、科学研究和医药等用途，各国可以储存有毒化学品及该物质的前体。

对于被认证的或潜在的化学武器，以及可能涉及其制造过程的化学品，只能被保存有限的数量。

缔约国被允许拥有一吨的物质和一座设施，通常是一个可以生产这些物质的实验室。

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这些储备可被用于开发防护服、防毒面具、解毒剂和研究识别化学武器的方法。

禁止化学武器组织对于这些储备的审核低至毫克级。

对于其它被广泛运用于工业生产，但依然有可能被用于生产化学武器的物质，储存也会被严密地监控。

大批量制造、销售、使用或处理这些物质的完整记录必须由政府保存，并且每年都会被呈送给禁止化学武器组织。

该组织将对这些汇报进行审核，并且每年都要对全球范围内的库房执行近400次检查。

尽管诺维乔克逃过了这些监管，也没有任何国家向禁止化学武器组织申报，但它在上个世纪90年代被人知晓。

很可能是有一些政府的实验室制造了微小的剂量。

图片版权 Getty Images Image caption 位于荷兰海牙的禁止化学武器组织总部

它们的特性将会被储存在数据库中，这样如果在某人的血液中发现未知的毒物，他们的身份会在后续的步骤中被确认。

这是否发生在英国的防化实验室还不得而知。

但重要的是，在那里工作的科学家们可以尽快确认诺维乔克神经毒剂是否被用于向斯克里帕尔投毒。

识别毒剂对于即将接受治疗的斯克里帕尔，以及在袭击中受伤的警官尼克·贝利（Nick Bailey）至关重要。

本篇分析文章是由BBC委托机构外的相关领域专家撰写的。

阿拉斯泰尔·海教授（Prof Alastair Hay）是利兹大学环境毒理学名誉教授。他还是禁止化学武器组织负责教育及外展的顾问委员会成员。他还因防止化武使用的杰出贡献，与人联合获得2015年禁止化学武器组织 - 海牙奖。