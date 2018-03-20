机器人要抢人类饭碗，你准备好了吗？

图片版权 Getty Images Image caption 未来的机器人将与真人抢饭碗？

我们经常听到随着机器人、人工智能（AI）的发达，越来越多的工作将被机器人所取代。数百万人将面临失业的威胁。

换句话说，未来的机器人将与真人抢饭碗。真的这么可怕吗？我们又能有何对策呢？

先来看看这个例子，19世纪末20世纪初斯纽英一家生活在利物浦。他们家世代做马鞍生意。当时家里的生意兴隆，一片生机。

但后来发明了机动车，同样做马鞍生意的其他竞争对手看到了这一变化。他们纷纷转行做足球、手袋以及箱包等，但斯纽英一家不愿意转变，继续坚持做马鞍。最终他们彻底关门结业了。

图片版权 Getty Images Image caption 发明了机动车对马鞍生意带来巨大影响。

这个例子就是一个最好的缩影，面临新生事物需要人们顺应变化，适者才能生存。

图片版权 Getty Images Image caption 马鞍制造商转行做了其他生意，关键是要能适应。

今天我们所面临的科技步伐是前所未有的。数据和信息决定一切。

逐渐普及

人工智能正在进入我们日常生活的方方面面。在呼叫中心，人工智能chatbots(聊天机器人)已经取代了普通的工作人员。

不久，飞机、汽车都将能自动驾驶，直接威胁专职司机或飞行员的职业生涯。

事实上，机器人已经被用于工厂车间几十年了。现在，他们可以通过图像识别技术快速给汉堡翻面、码砖等一系列更复杂的工作。

3D打印机可以用人类几分之一的时间就建造一座水泥房屋。

根据国际机器人联合会的数据，2015年机器人在制造业中的使用率平均为每1万人中66个，现在已经上升为74个。增长率最快的是在亚洲，特别是在中国。

毫无疑问，首当其冲受到威胁的是那些低技能的工种。

业界人士认为，在10年之内，人工智能语音机器人将取代所有呼叫中心的工作人员。

现在，机器人虚拟助理（a virtual assistant）可以处理60-80%的客户服务，5年前这一数字还是25-30%。到2020年，这一比例将达到85%。

问题是，我们准备好了吗？

未来工作

图片版权 Getty Images Image caption 机器人以后会成为人类的帮手吗？

面临未来机器人和人工智能的挑战，人类未来工作机会也未必就是一片黑暗。

人工智能在改变我们工作方式的同时，也为我们创造了新机会。

根据咨询顾问公司埃森哲（Consultancy Accenture）对公司高管的调查，81%高管认为两年之内人工智能将与人类职员并肩工作。

麦肯锡全球研究所（the McKinsey Global Institute）最近一份报告得出结论说，到2030年全球60%的工作岗位中，至少有30%工作可以实现自动化。它意味着可能影响到8亿个工作职位。

然而，麦肯锡说，人工智能新技术也"将会创造目前不存在的新职业，正像过去技术所带来的变化一样"。

例如，过去做马鞍生意的怎么能想到机动汽车、智能手机软件程序研制者或是无人机遥控者这样的工作？

图片版权 DUNCAN1890 Image caption 过去欧洲一半人口从事与农业有关的工作。

再比如，英国17世纪末工业革命给诸多行业带来的影响，特别是农业。过去欧洲一半人口从事与农业有关的工作，今天这一数字只有5%。

这种翻天覆地的变化无疑将为那些不能适应的人口带来痛苦，但是最终新的工作类型也会应运而生。

再看看最近30年，人类正在经历数字时代的转变。互联网的诞生和发展、全球化等等。

新机会

图片版权 Getty Images Image caption 也有专家担心机器人可能会失控。

与此同时，来自世界银行的统计数据显示，全球失业率从1991年的6.1%下降到2017年的5.8%，尽管全球人口在该阶段从54亿增长到了76亿。

机器人流程自动化（Robotic process automation-RPA）将不再需要用人工来做一些简单、重复性的工作。有关专家认为，这是工作的自然演变。

RPA专家博金说，机器人流程自动化不必导致大批裁员，它可以让人类如虎添翼，激发创造力。把人类从那些枯燥的生产中解放出来。

宝利通（Polycom）负责人玛丽认为，有一天人工智能（AI）将为我们主持会议，并利用脸部识别技术来鉴别是谁在发言，同时在讲到相关文件时会自动调档或是数据来支持其论点。

图片版权 Polycom Image caption 玛丽认为新技术可以使人类更具生产力。

她说，有了AI的帮助，人类可以不用再担心技术连接和故障等，完全把精力投入到工作本身上。无论是提供远程医疗或是远程教学服务等。

教育改革

当然，随着技术含量低的工作消失，人们需要做出相应的调整，比如学习一些新技能等。

博金说，我们急需教育改革以适应局势。人们应该学习设计思维、创造力、分析以及编程序等。

在过去3年，英国雇主对AI专家的需求量增长了3倍。

博金说，虽然技术能够导致工作机会减少，但并非必须要这样。它可能会成为一件大好事。

但关键是要顺应潮流做出调整和改变，学习新技能和本领。

如果已经发明了机动车，你却仍然做你的马鞍子，那将终究被淘汰。