科幻变现实 化验室生成鸡肉味道怎么样？

俗话说，民以食为天。在涉及如此重大的问题上，科学家们觉得难辞其职，正在想方设法，实现突破。

到本世纪末，地球上的人口有可能达到110亿。要保证这么多人有足够的营养，农民面临压力，要尽可能利用农地生产种植，另一方面科学家也觉得该助一臂之力。

未来的科幻食品有可能永远改变我们的饮食方式：人们的口味不仅靠日积月累而成，也靠食品设计师和市场营销员来决定。

在美国加州的一个实验室，乔舒·特德里克（Josh Tetrick）和他在加斯特（Just） 公司的同事们一直在培养鸡肉和鹅肝酱。有朝一日，他们还会从实验室的培养皿里生成出牛扒。

这是货真价实的“人造肉”。

它的存在本身意谓着，未来肉类生产将有可能与畜牧业和农业分离。肉类，可能在类似实验室的环境下培植，从产生肌肉组织的类似干细胞一类的祖细胞培植而成。

如此看来，未来我们需要的，不是养殖、种植食品而是设计食品。

图片版权 Just Image caption Just 实验室计划今年内将首批培植的肉类产品摆上超级市场的货架。

特德里克说：“我想做出吞拿鱼肉、牛扒、鸡胸肉、牛奶和牛油。”

“这些都已经在我们生产线上了。”

今年年底之前，他计划把加斯特（Just）公司出产的第一批人造肉类制品，如人造合成鹅肝酱或香肠摆上超市的货架。

特德里克的直觉是，消费者如果觉得人造肉与他们一直以来消费的肉类几乎没有什么不同，应该会对人造肉有胃口。

新收获未来食品研究所（New Harvest) 的埃林·金（Erin Kim）认为，未来一旦这样的人造食品在市场上立足稳定下来，食品设计师们就有望向人们的饭碗里引进更多有创意的概念。

她说，肉类有可能跟其他种类的食品，如植物类的成分相结合，生产出非常标新立异的食品。

图片版权 Getty Images Image caption 想吃汉堡吗？打印出来吧！

保留所有不同味道和肉蛋白，营养种类更加广泛，但脂肪减少了。

还有一种可能是，人造食品的生产不一定以我们期望的规模推出：数以百万计的人造炸鸡肉块可能从生产线上生成。又或者这种食品技术得以普及，让小规模企业的食品设计师能为小众的消费者设计出有趣的新产品。

研究机构未来市场（The Future Market)的麦克·李（Mike Lee）最近推出了一款未来中餐菜谱，用的全是人造肉。而在“假肉餐厅”的一款厨师推荐美食就是“人造鱼翅汤”。

“假肉餐厅”在菜谱中特别强调：“没有鲨鱼受到伤害”。

这个想法虽然新颖，但是在现实生活中，有人还是担心，对鱼翅的消费需求，可能会刺激真鱼翅的黑市存在。

不过，开发新食品面临的最大挑战是如何让顾客接受。从衣食住行4个方面来看，人们对吃应该最为谨慎。

未来研究所（Istitute for the Future)的研究员麦克斯·艾尔德（Max Elder）说：“人们不想吃科学，他们要吃自然食物。”

例如，最近市面上推出的纯素蛋黄酱，全部使用天然成分，包括豆类。它跟普通的蛋黄酱口味很像，但是没有用鸡蛋。最近在智利的一个公司，就推出了一款纯素蛋黄酱，名叫“非蛋黄酱”。

这种酱在纯素食人士中相当有市场，但此类品牌的推出显示食品行业正在引入更新潮更未来的元素。

而与之相对应的是，传统的蛋黄酱生产商，如何尔曼（Hellmann‘s)最近重新设计了包装，主打怀旧主题，希望能摆脱那种“鲜亮的、人造品牌”的形象。

图片版权 ByFlow Image caption 荷兰公司已经向餐馆销售出3D食品打印机。

那么消费者究竟会忠于用惯的品牌和食品，还是会大胆接受未来新食品呢？

未来研究所的研究员麦克斯·艾尔德说，他觉得应该还是前者。

即便如此，他认为，未来的食品设计师也不是完全没有机会成功，只要他们能开发出“超级个性化”食品，为每个人度身定制他们需要的营养产品，一点不多，一点不少，恰到好处。

荷兰公司ByFlow已经推出了打印食物的3D打印。他们的3D打印机型号从3300欧元起价，已经售出了100台，其中不少买家是餐馆。

打印机的墨盒中，装有各类膏状食材。想吃什么食物，打印机就根据预先设定打印出所选食物。例如，打印机用甜菜头膏打印出胡萝卜。

吃在未来

将这一概念再发挥一下。可以设想在不远的将来，3D打印机或许可以为我们打印出卡路里、脂肪、蛋白和维生素都恰到好处的每顿饭。

量身定做的食物，在某些严格控制饮食的人士当中已经相当流行。如果量身定做的程序更加自动化，或许能吸引更多的人。

Image caption 烤鸡，在实验室中生产，最对你的胃口？

食品设计师在这里起到的作用，是帮助每个人找准消费食物的方法，而且让这些食物搭配时，很对每个人的胃口。

的确，创新无止境，目前存在各种可能性。不过，我们有多少人愿意接受这些新生食物呢？这还有待观察。

民以食为天。吃惯了的食物，要让我们换个口味，换个做法，你会反对吗？