改变不良生活方式和习惯3成癌症可避免

图片版权 Getty Images Image caption 吸烟与肥胖都是导致癌症的原因

一些不健康的生活方式，例如吸烟可能会增加患癌的风险已经被广泛认可。现在，慈善组织"英国癌症研究"（Cancer Research UK）在经过大规模的调查和研究后发现，肥胖也会增加癌症的机率。

根据"英国癌症研究"，由于肥胖导致的癌症占所有癌症病例的6.3%。

如果按顺序排列，吸烟是引发癌症最主要的不良生活习惯；其次是体重超标或是肥胖症；第三则是受到太阳以及日光浴床（sunbed）的紫外线辐射。

而这些都是与生活方式有关的癌症。通过改变这些不良的生活习惯就可以降低或减少患癌的机会。

图片版权 CANCER RESEARCH UK Image caption 医生告诉她，她身体过重可能是导致得癌的原因。

肥胖

51岁的珍妮特患子宫癌，她当时体重为127公斤（254斤）。医生在后续的检查中告诉她，她身体过重可能是导致她患癌的原因。

这让她感到有点自责，在那之后珍妮特决心减肥，并成功地减掉了近45公斤。

"英国癌症研究"发现，过度紫外线辐射可以导致皮肤癌，特别是黑色素瘤。

如果防止过度暴露在紫外线下，英国一年可以防止13600个黑色素瘤癌症病例。

另外一些与生活方式有关的癌症包括喝酒以及不良饮食习惯，例如摄入的纤维过少。

研究发现如果把可以避免的、所有与生活方式有关的癌症都加起来，可以减少37.7%的癌症病例，相当于每年在英国可以减少135507个癌症病人。

如果归纳一下，可避免的癌症原因包括（括号外：可减少的百分比数据；括号内：相应的人数），以下都是基于英国的数字：

吸烟：-15.1%（54271人）

体重超重或肥胖：-6.3%（22761人）

紫外线辐射：-3.8%（13604人）

职业病：-3.8% （13558）

各种感染：3.6%（13086人）

饮酒：-3.3%（11894人）

饮食纤维不足：-3.3%（11693人）

辐射：-1.9%（6954人）

吃加工肉食：-1.5%（5352人）

空气污染：-1% （3591人）

活动量太少：-0.5%（1917人）

"英国癌症研究"说，由于吸烟而引起的癌症已经从2011年的19.4%减少到现在的15.1%。

图片版权 Getty Images Image caption 吸烟是导致癌症的最大风险，因此也是可以避免的最有效的办法。

但随着肥胖人口越来越多，在这方面仍有许多工作可做。

英国有关专家表示，目前肥胖是困扰英国国民健康的一个严重问题，如果不解决这个问题情况可能会变得更糟糕。

专家说，英国政府必须汲取减少吸烟的成功经验，阻止那些与肥胖有关的癌症。

比如，在晚上21点前禁止有关垃圾食品的广告。

当然，专家表示仅仅肥胖本身以及摄入过少的纤维引发癌症这一说法可能"过于简单了"，这方面还需要做进一步的研究。

但是，如果肥胖率下降，与肥胖有关的癌症也会大大减少。

苏格兰

"英国癌症研究"的调查还发现，苏格兰可以从通过改变不良习惯来减少癌症发病率中获益最大（可以减少41.5%的癌症发病率）。

根据2015年的数据，仅吸烟一项就可以避免许多癌症病例。

吸烟导致的癌症占男性各种癌症病例的21%；女性则为16%。

图片版权 PA Image caption 苏格兰7%的癌症是由于肥胖造成的

与此同时，苏格兰7%的癌症是由于肥胖造成的，相当于一天6个癌症病例跟肥胖有关。

肥胖可能引发13种不同类型的疾病，包括肠癌、乳腺癌、子宫癌和肾癌等。

如果能够维持健康的体重，可以避免二十分之一的癌症。

"英国癌症研究"负责人库马说，"虽然健康生活方式无法确保一个人不得癌症，但至少增加你的优势。

而且，这组数字表明，我们可以采取积极肯定的措施，帮助减少个人患病的可能性"。