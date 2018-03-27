天宫一号不日重归地球 残骸落葬何方仍属未知

图片版权 china manned space engineering Image caption 天宫一号重8.5吨，躯体大部分将在穿越大气层时燃烧解体，残骸仍会坠地。

失联的中国空间站天宫一号的残骸最早可能于本周五（3月30日）坠落地球。

从去年开始，天宫一号残骸将坠落何方成为全球关注焦点。

天宫一号2011年上天，是中国第一个空间站，服役5年，预计今年1月至4月重返地球。但在回归途中，它与地面失联，预定将它送入南太平洋海域的助推器无法被点燃。

它的残骸坠地时间和地点因此变得难以预测。可以肯定的是，天空一号不会跟其他寿终正寝的空间站残骸一起长眠南太平洋海底。

欧洲宇航局（ESA）最新估计它陨落地球的时间在3月30日至4月2日之间。

中国新华社报道则引述北京航天飞控中心和专业机构预计，天宫一号重归大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间。后续，中国载人航天工程官方网站将每日发布有关监测预报信息。

到那时，天宫一号将烧得差不多，只剩下少部分残骸。

图片版权 European Space Agency Image caption 天宫一号残骸可能坠落的区域，占了赤道南北两侧各一大片水域。

落葬何方？

去年，欧洲宇航局（ESA）预计这些残骸落地的范围在北纬42.8度和南纬42.8度之间，相当于西班牙北部和澳大利亚南部之间的区域。

天宫一号重归地球是一个渐进过程，穿越大气层时逐渐加速；到距离地球100公里处高空时，开始升温、燃烧。

澳大利亚航天工程研究中心副主任阿博塔尼奥斯（Elias Aboutanios）告诉BBC， 天宫一号燃烧时，地球上处于夜晚的地区人们可以看到像陨石或流星一样的发光物体在夜空划过。

不过，地面上的人被天宫一号残骸击中的可能性微乎其微。

天宫一号重8.5吨，除了少数高密度的部件，比如燃料箱或火箭引擎，其他部件应该都已经在大气层里解体。

剩下没有烧尽的残片会坠落地球。欧洲宇航局太空垃圾部门负责人克雷格（Holger Krag）说，这种体积的物体通过大气层时，落到地面的残骸占原来体积的大约20%-40%。

他认为，被天宫一号残骸击中的几率"大致相当于一年里两次被雷电击中"。

尼莫点——航天器国际公墓

卫星、空间站等结束使命后坠落地球，大部分都会燃尽，残骸大部分会落入海洋。

通常，它们寿终正寝前仍跟地面控制中心保持通讯联络，它们的坠落轨道、地点、速度仍受地面控制。

残骸被引到"海洋难抵极"，又叫尼莫点，是海洋上距离陆地最远的点，位于南太平洋，介于澳大利亚、新西兰和南美大陆之间。

这片水域面积大约1500平方公里，被称为太空飞行器和人造卫星的国际公墓。

已经安葬于此的有大约260个完成使命的空间站和卫星。

图片版权 AFP Image caption 2011年，天宫一号成功升空，标志着中国载人航天工程的一个里程碑。

天宫一号

中国的载人航天工程起步较晚。2001年发射了运载着实验动物的宇宙飞船，2003年第一次把宇航员送上太空，成为前苏联和美国之后第三个具备这项技术和能力的国家。

2011年9月29日，天宫一号升空，成为中国载人航天工程项目的一个重要里程碑。

天宫一号能够承载宇航员工作数日。中国首名女宇航员刘洋2012年登上天宫一号。

2016年3月16日，天宫一号在与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接，完成各项既定任务后，完成使命，正式终止数据服务，进入轨道衰减期。这比预定服务延长了2年。

天宫二号空间站已经升空服役。

中国计划到2022年把天宫三号载人空间站送入太空运行轨道。