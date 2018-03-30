知识篇：为什么我在绝无可能的地方看到人脸

图片版权 Asaf Peer and Tony Belpaeme Image caption 吃惊的轮船，开心的刨床

那座房子怎么越看越像希特勒？狗耳朵里出了特朗普？果冻豆上惊现凯特玉照？这些都是真报道，不信你去网上搜一搜。

人人皆知的面孔，突然在意想不到、绝对不可能的地方冒出来。这是怎么一回事？

心理学家把这个现象称作"空想性错视"（幻想性错觉）。因为，我们的大脑总是在工作，从随机数据中找出熟悉的定式。

图片版权 Ceri Edwards Image caption 快乐的双肩包

图片版权 Paul Kennedy Image caption 悲哀的马桶

看到人脸，是最普遍的“空想性错视”之一。心理学家说，我们擅长"侦察"人脸，从进化的角度来看很合理。

英国约克大学心理学家詹金斯（Rob Jenkins）认为，我们已经被"编了程"、去识别面孔。"如果附近有脸，就说明附近有生灵。而那个生灵既可能给你带来很多好处，也可能给你造成严重伤害。所以，不用多少视觉证据，我们就会惊呼：看到脸了！"

"三五块和背景不同的颜色，大约散落在相当于眼和嘴的位置，足以抓住我们的注意力。“

图片版权 Adam Rutherford Image caption 特朗普，这是你吗？

图片版权 Brian Perkins Image caption 狂喜的万用表

识别人脸的能力我们可能从一生下来就具备。詹金斯说，"婴儿出生九分钟后好像就更喜欢看人脸。"

小试验：给新生儿看用点与线画的两张画。如果图案是两点下面一横线，接近于人眼和嘴—很像表情符号，宝宝看的时间就更长；如果图案不像人脸，比如两点一线安排成点、线、点的样子，那么宝宝就不爱看。

这样看来，说不定我们降生之前就对"脸"这个概念有粗略的了解，成长岁月中不停地"微调"、进步。

那么，人真的就很特别？识别人脸是人独有的能力吗？

厉害了我的羊

Image caption 厉害了我的羊

答案：不是。许多其它动物都可以识别人脸。就在几个月前，剑桥的一项研究发现，羊也能认人！

我们总是以为羊又呆又萌，除了吃草好像什么也不做。剑桥大学的研究人员训练了八只威尔士山地绵羊，可以认出包括美国总统奥巴马、BBC女主播、著名女演员在内的名人。

项目负责人之一、剑桥大学神经学家诺尔（Franziska Knolle）说，绵羊在受了四天的训练就认识奥巴马了。不过，这些羊都是精心挑选出来的，"聪明、好学"，也许只是"更贪婪、想得到好吃的"。

羊能认人脸，但是你和我却认不出羊脸？

图片版权 PA Image caption 1966年的一起“认错人”推动了英国司法的变革

尽管我们天生就有侦查、识别人脸的能力，但是，我们也可能犯非常严重的错误。

一个例子：英国城市布里斯托尔，1969。警察追捕偷了停车收费仪硬币的毛贼，毛贼掏出枪，击中警察臂部......一个月后的列队辨认中，包括五名警察在内的目击者一致挑出了韦拉格（Laszlo Virag）。韦拉格被判入狱10年，尽管他有不在场证据、也拒不认罪。两年后另一起调查中，警察搜查了佩恩（Georges Payen）家，结果不仅发现他的指纹和偷停车费的毛贼相符，还找到了射伤警察的枪。韦拉格获释、获得赔偿。这起案件推动英国警方修改了庭审取证程序。

韦拉格和佩恩两人容貌有相似之处，但是差异也非常明显。我们为什么会犯这么严重的错误？

曾专门研究人脸识别的心理学家詹金斯说，熟脸和生脸之间有巨大区别，"我们辨认熟人的脸本领非常棒，朋友、家人、同事，哪怕图像质量很糟糕都没问题。至于陌生人的脸，我们的能力或许比自己想象的要糟糕得多。"

小试验：给人看两张照片，然后问他们上面是不是同一个人，结果：错误率在20%左右。

詹金斯说，面对生脸，哪怕非常微小的区别，比如光线、表情、化妆、发型等，都有可能严重削弱我们的识别能力。

人有生熟之分，机器却没有。那么，我们比得过机器吗？

BBC科技事务记者罗里·瑟兰-琼斯（Rory Cellan-Jones）说，人脸识别软件虽然已经存在好长时间，但迄今为止并没达到预期值。

但是，有些人脸识别软件不是宣称准确率超过99,96%、远远胜过人类？

瑟兰-琼斯说，需要补充一点，得出那个99.96%的准确率时电脑处理的数据库相对比较小，大约只有5000张图像。让电脑处理的影像越多，准确率就越低。试试五百万，机器的准确率就下来了。

好了，如果就在这一刻，你去和电脑对决，谁会赢呢？

詹金斯说，那要取决于怎么比。"如果辨别对象是熟人，那么，回回都要押宝人赢。如果是生人，现在可能机器会略胜一筹。"

科技飞速发展，也许用不了多长时间，机器就全面超过人类了。