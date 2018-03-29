警惕肠癌与林奇综合症之间的关联

图片版权 SUTTON FAMILY Image caption 19岁的史蒂文携带LS，并于19岁患肠癌去世。

大多数人可能都听说过肠癌，它是一种常见的癌症。在中国，大肠癌（统指结直肠癌）排在所有癌症的前三位。

但如果说林奇综合症或是Lynch综合症（Lynch syndrome，缩写为LS）恐怕就不是所有人都知道了。

Lynch综合症是一种遗传性非息肉病性结直肠癌（也称HNPCC），它是由基因突变(错配修复)引起的，有家族遗传性。

如果携带这种基因，会大大增加罹患肠癌以及其他癌症的风险。

在英国，80%的医院都未能为肠癌病人测试他们是否携带这种基因，主要原因是没有钱和人力资源。

据英国肠癌慈善机构估计，英国大约有166000人携带这种基因，但却毫不知情。

朱莉效应

图片版权 Getty Images Image caption 好莱坞明星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）所携带的BRCA1（乳腺癌1号基因）增加乳腺癌风险。

由于名人效应，许多人现在都知道BRCA1和BRCA2基因会增加女性乳腺癌和卵巢癌的风险。

好莱坞明星安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie）所携带的这种基因叫做BRCA1（乳腺癌1号基因），携带这种基因的女性罹患乳腺癌的机率会大大增加。

如果人体内BRCA1和BRCA2基因发生突变的话，它会有损身体中DNA细胞的修复能力，大大增加患癌的风险。

Lynch综合症

而患有Lynch综合症的人，也非常类似。他们遗传给孩子这种基因的可能性高达50%。

但人们对这种情况了解得相对比较少。

通常，LS没有任何症状。但是，如果携带该基因，那么将使人一生中患肠癌的机率增加80%，同时还可能患上其它的一些癌症，包括卵巢癌、胃癌以及子宫癌。

因此，筛查LS非常重要，而携带LS的病人对化疗药物反应不佳。

如果你家族中有人在50岁之前就得了这些癌症，那很可能他们带有这种引起LS的突变基因。

如果知道风险，并经常性筛查可以帮助预防某些癌症。同时，也可以帮助抓住癌症早期阶段，这样更有可能被治愈。

有些携带LS的人甚至像朱莉那样，采取先发制人的手法，切除一段肠子或是切除子宫。

中国肠癌数据

图片版权 Getty Images Image caption 肠癌在中国发病率很高，排在癌症的前3名。

根据中国媒体的数据，大肠癌位居中国癌症前三名。在广州，根据去年的数据，已经占到各种恶性肿瘤的第二位。

肠癌在中国发病的特点是，50岁以后发病率明显上升。年龄最大风险越高。

此外，男性高于女性，城市高于农村。

除遗传因素之外，高脂肪饮食和运动不足等生活方式是造成肠癌的主要因素之一。

好消息是，肠癌是最有可能预防的癌症之一。完全可以实现早诊断早治疗。

英国实例

史蒂文有LS, 2014年年仅19岁的他得了肠癌，并病逝。他爸爸曾两度患肠癌，当史蒂文有类似症状时，却被告知他太年轻了，不可能得癌。导致他的病情被耽误了6个月。

英国一名电视主持人怀特有肠癌家族史。他父亲死于肠癌，医院告知他和他姊妹有一半可能性携带可能导致癌症的LS。

经检查，怀特得知他很幸运没有LS。 但是，他说，像他这种情况的家庭，有权知道自己是否属于高风险人群，以便能采取预防手段。

Image caption 英国电视主持人怀特有肠癌家族史。

科学家警告：高度加工食品"可能致癌"

今年53岁的安妮卡就没有这么幸运，她有LS，并在49岁时被诊断出肠癌。

她说，最让她感到难过的是她10岁的女儿将会有50%可能性有LS,在她女儿成年时将会做相应的检查。

而且，她的侄子和侄女也将需要做检查。

图片版权 ANNIKA PERDOMO Image caption 安妮卡和10岁的女儿丽丽

但安妮卡表示，至少她的下一代从很早时候就会得到检查和密切监视，不像她对此毫不知情。

像安妮卡一样，她的3个兄弟姐妹也都带有LS基因。

LS之所以可怕，是因为它可以让肿瘤迅速生长。

为了防止未来罹患子宫内膜癌的可能性，她采取了预防手术措施，切除了子宫。

英国国家医疗与保健评价研究院（NICE）指南中建议给所有肠癌病人在确诊时筛查LS。

但英国医院却抱怨没有政府的资金资助，很难做到。

但有关慈善机构说，其实筛查费用要比治疗肠癌便宜的多，目前筛查每位病人大约花费政府200镑，但治疗费用却高达25000英镑。