天宫一号坠落推迟 砸中人群可能性依然很小

你的器材不支持播放多媒体材料 雷达追踪到的天宫一号

对中国失控空间站"天宫一号"的最新状态评估表明，它极有可能晚于原来预测的时间坠落到地球。

专家在距离地面160-180公里的高度追踪到天宫一号的轨迹，据此作出的最新预测称，天宫一号重新进入大气层的窗口时间在格林尼治时间周日（4月1日）晚上23：25左右。

这意味着进入窗口将是格林尼治周日下午至周一早晨这段时间。

中国方面已经和返回舱失去通讯联系，也无法控制它最后阶段的下降过程。

但天宫一号的部件砸到人群聚居区的可能性被认为很低。

英国航天局首席工程师克劳瑟（Richard Crowther）说，"考虑到天宫一号的质量较大，也比较结实，相对于以往的失控物体，它会承受更大的压力，因此也会成为雷达竞相追逐的目标。"

他告诉BBC，"大部分舱体会在重新进入大气层的过程中烧毁，而残骸最大的可能性是落入海中。"

准确的坠落时间和地点稍晚才能确定。

一般来说，要到最后一个小时专家才能对此进行确认。

大部分返回舱的部件会在高空烧毁。

它的轨道路径意味着坠毁范围限定在这一区域内。

可能有相当于总重量20-40%的残骸最终降落到地球，约合1.5-3.5吨。

最有可能的降落地点在海上。

残骸降落的路径可能长达数百公里。

天宫是史上失控坠落物体中重量排名第50位的物体。

长10米、重8.5吨的天宫一号空间站于2011年发射，先后接待了6名中国宇航员。按照设计它本应该按照地面控制重新进入轨道，并使用推进器将其降落到南海的一片遥远区域。但从2016年开始它失去了联系。

天宫一号目前正在大气层顶部盘旋。欧洲航天局（European Space Agency）指导下的13家航天局正在全球追踪它。

机构间空间碎片协调委员会（Inter-Agency Space Debris Coordination Committee，IADC）希望通过收集到的信息预测天宫的准确坠毁时间和地点。

但众多不确定性意味着只有到接近天宫一号飞行终点的时候才能做出确定的判断。

"只能提前4个小时预测到后一个小时的情况。一个小时意味着它能绕地球跑一圈，"欧洲太空署太空碎片研究室负责人克雷格（Holger Krag）说，"即使这样也能把很多国家甚至大洲排除在降落地点之外。"

目前可以确定的是，天宫不会在南北纬43度以外的区域坠落。它的坠落区域限定在了地中海和澳大利亚塔斯马尼亚州（Tasmania）之间。

中国本身缺乏在全球独立进行追踪的设备和能力，所以在设计上要让飞行器坠落地点尽量靠近赤道。

相比之下，国际空间站（International Space Station）的坠落范围就在南北纬52度之间。

图片版权 Getty Images Image caption 2012年6月，中国女航天员王亚平在天宫一号上进行了首次五十分钟的太空授课。

尽管天宫的坠落区域仍覆盖了52亿人口，但该区域大部分是海洋。

克雷格表示，"从以往经验看，大约有相当于初始质量20-40%的残骸会降落在地球。"

"按此推算，大约有1.5-3.5吨的物体会坠落，"他告诉BBC。最可能不会烧毁的部分是舱体，它位于飞行器内部，下降过程中受到保护。同时其材料为钢、钛以及碳纤维增强塑料，这些材料的耐热性更强。

Image caption 较重的太空物体以前曾重回地球

虽然看起来体型很大，但天宫一号在失控的空间站里远远不是最大的。

美国宇航局的天空实验室（Skylab）1979年返回时部分失控，其重量达到接近80吨。一些部件砸到了澳大利亚西部但没有造成人员受伤。

美国航空航天局的哥伦比亚号航天飞机2003年的那次悲剧性返航也处于失控状态，它的质量超过了100吨。所幸它的碎片散落在得克萨斯州和路易斯安那州之间时也没有造成地面人员受伤。

天体物理学家麦克道尔（Jonathan McDowell）认为，从质量上看，天宫一号只能排到失控坠落物体中的第50位。

中国也在积极参与机构间空间碎片协调委员会的监控竞赛，并在分享自己的数据。

中国已经发射了第二座空间站"天宫二号"，它目前仍在运行中。去年，中国的货运飞船"天舟一号"已经访问了它。

天宫系列空间站的目的是检验空间交会及对接能力，为中国建造永久性的大型空间站提供数据和经验。

中国预计将于十年内发射由一个大型核心舱和两个小型辅助舱组成的空间站，使用载重能力更强的"长征5号"运载火箭。