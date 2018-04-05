英国男子染超级淋病 无药可治怎么办？

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近日，英国一名男子染上了世界上"最厉害的"超级淋病病毒（super-gonorrhoea）。

据说，他是在年初与一位来自东南亚的女子发生性行为之后感染上超级淋病病毒的。

英格兰公共卫生署（PHE）说，这也是第一次无法用首选抗生素治疗淋病感染的病例。

与此同时，英国卫生官员试图找到该名男子的其他性伴侣，希望能够阻止淋病病毒的进一步扩散与传播。

淋病病毒

图片版权 CAVALLINI JAMES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 淋病病毒

通常，医学上治疗淋病主要是用阿奇霉素和头孢曲松两种抗生素双管齐下。但是在该名男子身上，这两种抗生素都不起作用。

英格兰公共卫生署的休斯医生说，这还是英国首例淋病病毒出现如此高的抗药性。

英国在与世界卫生组织以及欧洲疾病控制中心探讨后一致认为这应该算是世界上首例。

淋病之所以可怕就因为它的抗药性极强。淋病病毒是由淋球菌（淋病奈瑟菌）引起的。

它可以通过未采取保护措施的阴道、口腔以及肛门性交感染和传播。

症状

图片版权 Getty Images Image caption 未加保护的性行为可能会传染性病

而感染了淋病病毒的人，十分之一的直男、四分之三以上的女性和同性恋男子没有什么容易辨证的症状。

其主要表现包括性器官会有绿色及黄色粘稠分泌物，小便时疼痛，女子在月经之间会有出血。

如果感染后不及时治疗还会引发不育症，盆腔炎。同时它还会在女性怀孕期间传染给孩子。

目前，该男子正在接受治疗。医生已经拿出了最后一招，也许能奏效，但是结果怎样还要等待几个星期才知道。

该名男子在英国的固定性伴侣并没有被检查出病毒。

一直以来，医生们都在警告总有一天会发生这样的事。

2015年，英国曾发生过一起抗阿奇霉素的淋病病毒。

中国情况

淋病是一种古老而常见的性病。根据中国网站的资料，近年来其发病率占中国性传播疾病的首位。

中国60年代中期，淋病被基本控制。但随着改革开放，80年代淋病又重新"流行"起来。

中国有关专家表示，淋病在中国"从未走远"。

中国情况更令人担忧，因为中国滥用抗生素的情况非常普遍。

虽然淋病可殃及生殖器、直肠和咽喉，但咽喉感染最令人担忧。

因为，当人们吞服抗生素治疗咽喉感染时，喉咙里的淋病病菌就会逐渐产生抗药性，产生超级淋病病菌。

形式严峻

人们担心，淋病病毒最终可能会变得无药可治。

英国性病及艾滋病协会的负责人威廉姆斯医生表示，这组抗药性极强的新菌株非常令人担忧。特别是在英国公共医疗严重资金不足而受到裁减，许多性病服务诊所面临关闭之际。

世界卫生组织则说，为预防淋病，还需要研发淋病预防疫苗。

伦敦卫生与热带医学院的理查德•斯特布勒（Richard Stabler）教授说："淋病病菌已经对所有抗生素产生了抗药性。

世卫组织的特奥多拉·威（Teodora Wi）博士说："淋病病菌很聪明，每当人类启用一种新的抗生素来治疗淋病，它很快就产生抗药性。"

斯特布勒教授表示，近年来，淋病的抗药性在全世界不断加强。

他说："现在，我们已经在使用最后一线药物治疗淋病。但令人担忧的是，已经出现新的抗药病菌使治疗无效的病例。"

世卫组织警告，现在感染淋病的人比以往更难医治，有的病例甚至根本无法医治。

一方面，淋病对抗生素的抗药性正在迅速加强。另一方面，专家说，处于研发中的淋病药物很少，情况相当严峻。