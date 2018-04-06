本恩·金的故事：勃起障碍让我想自杀

图片版权 Rebecca Hendin / BBC Three

第一次发现我有勃起问题是在16岁的时候。我发现我在用手自慰的时候阴茎硬度不够。

之后，我发现我阴茎早晨不再自动勃起，我意识到有什么不对劲。在随后的一年中，事情变得越来越糟。

自慰和性交越来越困难， 一旦我停止刺激，阴茎就会变软。我知道我当时的女友一定注意到有问题，但觉得不好意思问。

我找不到可以倾诉的人。我成长的过程中没有父亲，又不能跟我的同学说这件事，怕他们取笑我。我假装若无其事。

但这样做使我内心压力很大。我以为阳痿是年长男性的病。但根据最近一次研究，阳痿困扰着越来越多的年轻人。

据说，40岁以下的男性中，有四分之一的人出现勃起功能障碍。

我的医生告诉我，十分之一男性在一生中都会经历勃起功能障碍。然而，谈论男性阳痿却是一个不能说的问题。

偷吃伟哥

也许我年轻时看了太多的色情片子影响了我的性功能，让平时生活中的刺激很难令我兴奋。可能许多男性都遇到类似的情况。

我现在25岁，我曾就此看过一名医生，但是效果非常糟糕。他并没把我的病当回事，只是说我可能自慰次数太多了。这反而使我更加焦虑和不快。

我开始偷偷在网上购买伟哥（Viagra,也称万艾可）。 我在性交前偷偷溜到洗手间吃一粒伟哥，等上20分钟再跟女友做爱。

大多数年轻人钱包里常备的是保险套，而我身上必须要带着伟哥。我不知道如何是好，只是觉得非常烦恼。

如果我断药了就会出现恐慌，想方设法避免做爱。即使服药好使的时候，我也不能享受其快乐，因为我总是担心会软下来。

有一次，一位女友看到了我的药，问我是什么。我假装没听见。由于总是偷偷摸摸使我们的关系陷入紧张，最终我们以分手告终。

回过头来看，我真希望当时告诉她。但我觉得太没面子了。

图片版权 Rebecca Hendin / BBC Three Image caption 勃起障碍严重影响了我的恋爱关系。

全线崩溃

这样过了几年，我几乎要崩溃自杀。它严重影响了我的恋爱关系。

我甚至破罐破摔，反正觉得我没希望结婚、生小孩，过正常人一样的生活。

我每天哭着上床，以泪洗面。我开始吸毒，心想反正我身体也好不了了。

有一天，我彻底崩溃，终于向我妈妈说出了一切。当时我坐在厨房里跟她说，如果到30岁时情况还没有好转，我就自杀。

妈妈完全震惊了。但她对我非常支持，她立即帮我预约了医生。

治疗

我看了一名泌尿科专家，他给了我一系列的治疗，其中包括阴茎注射。据说，成人片男演员经常用此方法，好在拍摄时坚挺不倒。

但我只坚持了六周。虽然管用，但我实在受不了针头扎进我阴茎的感觉，真不明白为什么有人愿意这样做。

同时，我还看了心里咨询师，看看我的勃起障碍是不是跟过多的焦虑有关。

直到这时我才意识到，过去多年来不敢告诉任何人给我带来多大的心理负担，而且使情况变得越来越糟。

至少，我现在心里上轻松些，有点如释重负的感觉。

接下来，我做了各种测试，最后的诊断结果确诊为静脉漏（a venous leak），即静脉漏性血管性阳萎。

它意味着，血流无法在阴茎周围血管里循环，但究竟是什么原因造成这种现象则存在分歧。

它可能由血管疾病引起，也可能是性交受伤以及手淫过度导致阴茎软组织受伤造成的。

这一身体上的疾病可以让人患上焦虑和抑郁症。

图片版权 Rebecca Hendin / BBC Three Image caption 我每天哭着上床，以泪洗面。

就我而言，可能没有一劳永逸的治愈方法。我曾试过一种新药，几个月后就失效了。

最终，我的医生建议用阴茎假体移植法（a penis implant）。我的阴茎中被植入两个塑料杆，它们与我胃中的一个生理盐水袋相连。我的睾丸中还植入一个小泵，在性交前，我用手挤压睾丸大约10下。它会让我阴茎的动脉膨胀，阴茎变硬。

这样，我可以正常射精，只有在我按压释放“按钮”时勃起才会变软消失。

难以置信

我现任女友是在我手术3个月后认识的。她知道我的这个装置。我跟她开玩笑说，我从"自动"变成了"手动"的。她非常理解。

我觉得，如果我早就认识她，我可能不会有太多的问题，也不会经历如此多的痛苦和困扰。

现在，我的朋友们也知道了。我开玩笑说，我是"机器人"。好多朋友还特别想看看它到底是怎样"工作的"。让我感觉好像我在显摆一个新玩艺一样。

我的好朋友们特别支持我，让我感到意外。因为这么多年来我以为他们会拿我开涮。但实际上，他们因为我没有早点告诉他们感到难过。

能够享受性爱，又不用担心勃起让人难以置信。

但有时，我也自问我通过手术配备这个装置是否是一个正确的选择。因为一旦装进去了，就无法再取出来了。万一20年后可以找到治愈的方法，我就无法获益了。

我的建议是，如果你有勃起功能障碍，在你接受治疗之前一定要找到你能信赖的人，如实地聊一聊。

如有可能，尽量能找到一位你感觉舒服放心的伴侣的支持。 绝对不要像我过去一样，偷偷摸摸地吃伟哥。

故事整理人：Serena Kutchinsky