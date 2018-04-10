图片版权 Getty Images Image caption 除了脸书外，还有许多网站和手机程式会纪录用户的资料。

社交媒体“脸书”（Facebook）用户的资料被数据分析公司“剑桥分析”滥用，令外界再次关注社交网站如何处理我们上载到网路上的个人资料。但是，如果你认为不把这些资料上载，就能完全保障自己私隐的话，那就大错特错了。

一般网站、电子邮件、以至手机上的应用程式都用不同的方法监察和收集你的使用纪录。这些追踪系统的功能各异：大多都是为了让网站的管理员统计流量，但有些网站这样做，是为了纪录浏览者的个人资料，让商家能在网站显示更迎合使用者喜好的广告，甚至把这些资料卖给市场调公司或政府。

你当然可以关掉这些追踪系统，但许多时候，它们监察你的方法，要比你想象中更无孔不入。

图片版权 Getty Images Image caption 谷歌多年来，都会扫瞄旗下电邮服务Gmail用户的讯息内容。它去年表示将停止这样做。

要谈无孔不入网络监察的例子，必然要说谷歌。多年来，它都扫瞄旗下Gmail电邮服务用户收发的讯息内容，让它能向用户显示量身订造的广告。谷歌去年六月宣布，将停止这种做法。

除了谷歌的电邮服务，许多其他网站都设有不同的追踪程式，监察我们在网络上的活动。美国《华尔街日报》2010年曾报道，当年最受欢迎的50个网站中，平均都装有64个这种追踪程式。其中一些追踪程式更会记下用户一段时间的活动，拼凑出一个更全面的纪录。

功能越来越多的智能手机，也渐渐成为网络公司监察用户的工具。美国学者罗德里格斯（Narseo Vallina-Rodriguez）和孙达拉坦（Srikanth Sundaresan）去年发表研究，发现平均每十个智能手机程式中，有七个会与第三方公司分享资料。

另外，手机中许多程式都会透过定位服务，找出用户的位置，计算出用户经常造访的地方。网络保安专家会建议你把这个功能关掉，但美国新闻网站Quartz去年11月报道，即使安卓（Android）手机用户把定位功能关掉，安卓的开发公司谷歌还是可以透过手机跟讯号塔之间的通讯，计算出用户的位置。

谷歌承认有透过这方法来计算用户的位置，但强调没有储存取得的资料。

图片版权 Getty Images Image caption 在网络上保护自己的私隐不是一件容易的事。

商业公司收集这种资料的目的，大多是要让商家能在网站显示更迎合我们喜好的广告，但如果你还是不希望它们追踪你的偏好，还是有方法的。

最简单的方式，是利用软件扫瞄一下你使用的浏览器，看看它有没有追踪你的使用纪录。你也可以使用个别网站提供的功能，要它们不要纪录你的资料。但是，这个方法能否凑效，视乎每个网站管理员的做法。

要在智能手机保护你的资料就比较复杂。很多时候，如果你拒绝跟软件开发者分享资料，会影响程式的功能。例如，如果你关掉定位系统的话，地图程式便不能准确地告诉你，你在甚么地方。

许多提供免费程式的公司都依靠广告收入来赚钱。美国学者罗德里格斯和孙达拉坦发现，要付费才能下载的手机程式，平均比免费程式跟其他公司分享较少用户的资料。

但是，我们其实不能完全防止网站和手机程式开发公司收集我们的资料。

美国科技新闻记者奥穆尔（Asli Omur）曾撰文教导读者如何在网路上保护自己，他给那些对自己私隐最敏感的读者建议如下：“不要用任何科技产品；回到那个只用纸、笔和打字机日子，也只亲身跟其他人说话和分享相片。”