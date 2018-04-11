多辣的辣椒 居然引发霹雳性头痛

图片版权 Spl Image caption 卡罗来纳死神椒曾占据世界辣椒界头把交椅，但近来被龙之气息和X辣椒压下去，却还是当今世界上最辣的三款剧辣辣椒之一。

辣椒界那几款“核武级“辣椒，辣度只是其威慑力的一部分。医生发现，它们会冲击脑血管。

英国医学杂志网病例报告收录了又一起辣椒害人案：一颗辣椒引发霹雳性头痛，把美国壮年男送进了急诊室。

患者是一名34岁的美国人，在纽约州参加吃辣椒比赛，吃了一个卡罗来纳死神椒，当时只是出现干呕，数天后头疼欲裂，不得不去医院看急诊。医生诊断导致他的霹雳性头痛的元凶就是几天吃的那个辣椒。

因为辣椒引发霹雳性头痛前所未闻，所以收入英国医学杂志案例报道（BMJ Case Reports）。经手此案的医生希望嗜辣者以此为鉴，万一突然头痛欲裂，立刻去医院就诊。

卡罗来纳死神椒（Carolina Reaper）是辣椒界的核武，也有人称它们是辣椒界变态狂魔。

霹雳性头痛由脑部供血动脉突然紧缩引起，医学名词是可逆性脑血管收缩症候群（RCSV）。

卡罗来纳死神椒的受害者吃了这只辣椒后出现干呕症状，几天后出现脖子剧疼并头痛欲裂，每次发作持续几秒钟。在医院经排查未发现神经系统或其他病因，而扫描图像显示脑血管收缩变窄，所以诊断为RCVS。

他的症状后来自行消失。五周后再次扫描发现他的脑血管恢复了常态。

图片版权 Getty Images Image caption 卡罗来纳死神椒在美国南卡罗来纳州培育

RCVS不一定有明显的诱因，但有些药物或非法毒品可能引起这种反应。辣椒引发RCVS则前所未闻。有记录的辣椒致病案例包括吃了用来做红椒粉的牛角椒导致冠状动脉突然紧缩继而引发心脏病。

卡罗来纳死神椒害人案并不意味着这种椒从此就要禁止食用，但处理此病例的医生希望大家对剧辣辣椒的潜在致病威力引起重视。

关于"核武级"辣椒 - 卡罗来纳死神

卡罗来纳死神椒平均辣度为156.93万SHU（史高维尔单位），与民用辣椒喷雾的辣度相当（一般为200万SHU），比平时餐桌上最辣的墨西哥辣椒（jalapeno pepper）要辣数百倍；后者的辣度介乎2500到8000SHU；

卡罗来纳死神是2013年吉尼斯世界记录中辣度最高的辣椒，是美国人埃德·卡瑞（Ed Currie）在南卡罗来纳州花10年心血培育出来的品种。

卡瑞通过杂交技术培育辣椒，起因据信是得知辣椒素（又称辣椒碱，capsaicin）具有抗癌潜力。他的公司，Pucker Butt Pepper，收获的半数辣椒都捐赠给癌症研究机构。

卡罗来纳死神椒2016年开始在英国超市上架，还引起不小的轰动，媒体为此发表了不少科普辣椒和辣椒入食谱历史的文字，探讨辣椒这种植物对人类究竟是友是敌，是利是弊。

关于辣椒的种种益处、害处，包括它成为人类种植植物的历史，都有大量文字记录。

围绕辣椒，各种说法纷呈，意见莫衷一是。

图片版权 Mike Smith Image caption 龙之气息是在英国培育出来的超级辣椒，据信辣度超过卡罗来纳死神。

辣椒能吃？

辣椒入食谱，始于数千年前。

美国新墨西哥州立大学学者鲍斯兰德（Paul Bosland）研究辣椒的前世今生。他认为，人类先祖偶然发现有一种野生植物会带来痛楚，但西半球历史上曾有五次种植辣椒的记载，因为人类发现它有用，很可能是它的药物功能。

辣椒对人有益还是有害，历来是世界各地科学家、医生和营养师们争论的一个焦点。

现代人的餐桌上，辣椒是常见调味品和蔬菜之一。许多研究显示辣椒有防癌、冠心病和糖尿病的功效。

虽然辣椒的保健原理目前未彻底破解，但辣椒素来自辣椒籽，而辣味来自辣椒素，这是公认的。

辣的程度用史高维尔辣度单位（Scoville heat unit，SHU）衡量，SHU的定义是辣素用糖水稀释多少倍后完全溶解，辣味消失。

辣椒会刺激嗓子、食道，让人流泪，但提炼出来的辣椒素却无色无嗅，可以在网上买到。不过，欧盟法律禁止把辣椒素作为食品添加剂。

图片版权 Paul Bosland Image caption 所有辣椒，辣在那堆籽

图片版权 Getty Images Image caption 1830年的植物画，辣椒的一种

辣椒防身

现代人用辣椒喷雾器来防身。不过，辣椒素用于防务，可以追溯到几个世纪前。

史料记载，玛雅人把成堆的辣椒点火焚烧，形成刺鼻的烟幕来阻敌。

阿兹特克画卷还显示，当时的人把辣椒放在牙齿上止痛。

图片版权 Getty Images Image caption 葡萄牙商船把原产美洲的辣椒带到亚洲。泡菜成了韩式料理的主要调味料之一。

辣椒能杀菌，防止食物腐烂，这也是它在征服世界各地的过程中所向披靡的原因之一。

据史料记载，1493年哥伦布从新大陆美洲带回辣椒种子后不久，葡萄牙商船就把辣椒带到亚洲，辣椒逐渐成为一种调味料。

有人说吃辣椒让人出汗，降温，所以热带地区的人嗜辣。

但康奈尔大学研究人员遍览全球食谱，发现靠近赤道的热带地区饮食偏辣。他们的研究报告1998年发表。

报告说，印度、泰国和中国餐饮中多辛辣很可能是因为辣椒素的杀菌功能。

Image caption 阿兹特克人的日常生活图。这幅图据考证是西班牙人征服墨西哥大约20年之后画的，图中大人在告诫孩子不要把辣椒揉到眼睛里

健康食品？

辣椒富含维生素Ｃ和Ａ，具有抗氧化功能，能增强新陈代谢从而达到减肥效果。

不过，关于辛辣食品究竟是刺激还是抑制食欲，让人开胃还是倒胃，中国饮食文化跟西方的部分研究结果完全对立。

辣椒素对心脏疾病和癌症有预防功效？确实有一些研究得出这样的结论。

香港中文大学营养学家2012年发表的一份研究报告称，辣椒素有助于分解"坏"胆固醇，降低动脉硬化风险，却不破坏"好"胆固醇。

其他研究也发现辣椒素有助于抵御前列腺癌和肺癌等多种癌症。

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防癌还是致癌？

不过，这些都不是临床试验结果。

而且，也有研究显示辣椒对口腔和消化系统内膜的刺激作用，可能把它变成致癌物质。

2011年，《癌症研究》杂志发表的一份报告指出，有试验表明辣椒素导致实验小鼠出现胃癌和肝癌症状。人体实验则出现更多不同的结果，有人吃红辣椒后胃出血，而有人直接吞咽墨西哥辣椒粉之后胃部毫无异常反应。

图片版权 chileseeds.co.uk Image caption 纯辣椒素无色无嗅，但具有武器级威力，可用于生产民用辣椒喷雾器等防身用品和用作医学科研。欧盟禁止用辣椒素做食品添加剂。

关于辣椒的止痛功效，只要看看药店里卖的辣椒素止疼药膏和止疼胶贴就没有疑问了。

古人早就知道辣椒可以止痛，但破解其止疼原理则是近２０年的事。辣椒素刺激疼痛感应神经元，但过度刺激后神经麻木，疼痛停止。

这个过程中会有一种叫安多芬的激素分泌，这种激素令人产生类似于锻炼后的舒畅感。

有人因此认为辛辣食品会让人上瘾。