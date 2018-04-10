科学家告诉你：你身体里过半组成不是人类

随着科学卫生的进步，科学家对人体的认知越来越多。现在科学家称，人体只有43%的细胞属于人类，而其他的部分则是由非人类的微生物细胞群组成。

这一发现意义重大，因为它可能改变我们对许多疾病、过敏等一系列情况的认知。

同时，由此可能研发出对疾病变革性的新治疗方法。

马克斯-普朗克研究所（the Max Planck Institute）微生物组学的研究人员说，这些人体中的微生物对人体的健康至关重要。因为"你的身体其实不只是你自己"。

无论你每天自我清洁多么彻底，你身体的犄角旮旯到处被微生物所覆盖。

它们包括细菌、病毒、真菌和古菌等等。而人体中这种微生物聚集的主要场所当属肠道，因为那里是黑暗的角落，并且缺乏氧气。

确切地说，你身体中微生物的成分比人体细胞的成分还要多。

虽然科学家之前对此也有所了解，但那时他们还是觉得人体细胞多于寄存和生长在人体中的微生物，显然现在知道并不是这样的。

加州大学圣迭戈分校的耐特教授说，如果把人体中所有细胞都算在内的话，估计只有43%与人类有关。

如果从基因上来看，我们更是处于下风。

Image caption 这些赖以人体生存的微生物群与人体有着互动并影响着人体

人类基因组大约由20000万个基因组成，但人体中的微生物群的基因大约在2到2000万个之间。

加州理工学院的一名微生物学家萨尔基斯更是认为，我们不仅仅有一个基因组，人体中的微生物群应该是我们身体中的第二个基因组。

他认为，我们每个人都是由自身的DNA再加上我们人体中微生物的DNA结合起来的。

而这些赖以人体生存的微生物群与人体有着互动并影响着人体。

现在的科学已经发现，微生物在人体中的角色。它们在帮助消化、调解人体免疫功能、保护人体免受疾病攻击以及生产人体必须的维生素方面都扮演着重要角色。

耐特教授说："我们直到近期才发现这些微生物在影响人体健康方面所起的作用是我们之前从未想象过的。"

这会让我们重新看待人体中的微生物，而不是像从前那样主要把它们当敌人。

微生物战场

过去，人类发明了抗生素和疫苗来对付天花、结核杆菌或是超级细菌MRSA等，挽救了无数生命。

然而研究人员担心，在杀死坏细菌的同时，也对那些"有益细菌"造成了巨大的伤害。

雷教授对我说："过去50年，我们在消灭传染病方面成绩斐然，但是我们也看到了自身免疫性疾病以及过敏症的激增。"

他表示，虽然我们成功地控制了一些病原体，但是也催生了一系列新疾病和问题。

据信，微生物与帕金森症、炎症性肠病、甚至抑郁症和自闭症都有关联。

微生物与肥胖症

Image caption 你吃的汉堡和巧克力不但影响你的体重，还会影响你消化道中生长的微生物群。

此外，它可能还与肥胖症有关。当然，人的体重与生活方式、家族史有关系，但是肠道里的微生物可能也对此有影响。

例如，你吃了汉堡和巧克力以后可能会影响你的体重，但是这些食物还会影响你消化道中生长的微生物群。

耐特教授用小老鼠做了这方面的试验。

他说，试验结果显示，如果分别把瘦人和胖人的肠道粪便细菌输入到老鼠肠道中，就可以让老鼠长得更瘦或是更胖。

而这些用于做试验的老鼠事先确保它们生存在无菌的环境。

同样，如果把瘦人肠道细菌输入给胖老鼠，还可以帮助老鼠减肥。

这一效果的确令人感到神奇，但问题是这能在人身上奏效吗？

信息金矿

维康桑格研究所（the Wellcome Trust Sanger Institute）的劳利医生所进行的试验是分别培养健康人与有病人的微生物群。

他说，在那些病人体中可能缺乏某些细菌。他们的想法是重新找回那些消失了的有益细菌。

劳利医生说，越来越多的证据显示修复一个人的微生物"可以实际上缓解"一些诸如溃疡性结肠炎的肠道疾病。

当然，微生物药物还处于初级阶段，但一些研究人员认为观察自己的大便不久将成为家常便饭，因为它可以提供关于我们健康的信息金矿。

耐特教授表示，人们排泄的大便包含了你身体中微生物DNA的大量数据。

也就是说，"你每次排出的大便都蕴藏着你身体的数据，你把这些信息都冲走了。"

他说，希望在不太遥远的将来，每次你冲大便时都能得到立刻的数据解读，告诉你身体的好坏。

"我认为，这将成为真正的变革，"耐特教授说。

本文插图：Katie Horwich